Scegliere uno smartwatch è un’operazione delicata, visto che la valutazione deve tener conto dell’utilizzo che si fa del device, parametro del tutto personale che influenza la decisione. I marchi come Apple, Samsung e Huawei propongono smartwatch che sono tra i migliori, ma non è escluso che la scelta possa ricadere su smartwatch economici, sia con Wear Os di Android che con altri sistemi operativi, appartenenti a tutte le fasce di prezzo, a partire da 50€.

La decisione di acquistare smartwatch economici però deve tener conto di alcuni compromessi da fare, visto che i dispositivi della fascia bassa potrebbero non garantire alcune funzioni oppure avere dei sensori in meno rispetto ai top di gamma.

In questo articolo vi proponiamo quelli che sono, a nostro parere, gli smartwatch economici migliori da acquistare, col prezzo che non eccede i 150 euro. Prima di presentarvi però i migliori smartwatch economici, ecco alcuni consigli che potrebbero aiutarvi nella valutazione del vostro prossimo wearable.

I Migliori smartwatch economici 2022: quali acquistare?

Dopo aver visto quali sono le caratteristiche da prendere in considerazione per la valutazione degli smartwatch economici, ecco in rassegna i migliori modelli presenti sul mercato divisi in tre fasce di prezzo. Si parte dai modelli base di gamma, con un prezzo contenuto entro i 150€, in grado di garantirvi le funzioni base di uno smartwatch, anche se alcuni di loro sono vere e proprie chicche.

Salendo di prezzo troviamo invece degli smartwatch più performanti e di sicura affidabilità, rivolti a chi ha qualche esigenza in più ma vuole spendere meno di 100€. Si tratta di prodotti notevoli, come lo Xiaomi Amazift Bip, che possono essere utilizzati tranquillamente anche da chi svolge attività sportiva.

Sotto i 150€ troviamo invece smartwatch economici che però sono quasi dei top di gamma per le prestazioni che riescono ad offrire, considerato sempre il loro rapporto qualità prezzo.

Miglior smartwatch economico sotto 50€

Iniziamo con gli smartwatch economici a meno di 50€, neanche tanto basilari nelle funzioni. Dispositivi, questi elencati di seguito, che garantiscono un rapporto qualità/prezzo molto buono e soprattutto sono rivolti a chi vuole tentare un primo approccio con questo tipo di device.

Di seguito i prodotti che troverete elencati:

Zeblaze Vibe 3

Amazfit Verge Lite

Honor Band 5

LaTEC Smartwatch

Huawei Band 6

Yamay Smartwatch

Amazfit Bip

Willfull Smartwatch

Amazfit Bip S Lite

Xiaomi Mi Smart Band 6

Zeblaze Vibe 3

Lo Zeblaze Vibe 3 ha una cornice in acciaio che gli garantisce resistenza agli urti e che funziona da ghiera che può ruotare per selezionare app e notifiche. Dotato di certificazione IP68, quindi impermeabile, questo Vibe 3 conta di un contapassi e del sensore per il rilevamento del battito cardiaco, oltre che delle funzioni di monitoraggio dell’attività fisica.

La sua batteria gli permette di non essere ricaricato prima di una settimana, Zeblaze Vibe 3 è compatibile sia con iOS che con Android, e si presenta tra gli smartwatch economici più affidabili inseriti in questa fascia di prezzo.

Zeblaze Vibe 3 è acquistabile su eBay a 22,19 euro

Amazfit Verge Lite

L’Amazfit Verge Lite è un prodotto a marca Xiaomi che la casa cinese ha rivisto sotto il profilo software, semplificandolo, visto che ricorda l’Amazfit Bip. Lo schermo è a colori, mentre il display è un AMOLED da 1,3 pollici.

Dotato di GPS e controllo del ritmo cardiaco, oltre che del ciclo di sonno e del monitoraggio del battito cardiaco durante l’attività fisica, questo smartwatch garantisce fino a 20 giorni di autonomia, una cifra ben sopra la media degli smartwatch economici. Si tratta di un prodotto molto valido che può essere utilizzato anche come fitness tracker, visto che è dotato di 7 modalità sportive tra cui scegliere.

È possibile acquistare Amazfit Verge Lite su eBay al costo di 41,99 euro

Honor Band 5

Ideale per chi è alla ricerca di un braccialetto smart ideale per il fitness, Honor Band 5 si conferma un wearable dal rapporto qualità prezzo notevole. Tra le sue caratteristiche tecniche più interessanti c’è in primo luogo il sensore per il battito cardiaco, così come tutte le funzioni legate al fitness che possiede: monitoraggio della qualità del sonno, analisi delle calorie bruciate, distanza percorse e attività legate al nuoto.

Ma non è finita qui: questo sportwatch offre anche il supporto alla lettura in tempo reale e gli avvisi sulla frequenza cardiaca. Da menzionare inoltre una delle sue funzioni più importanti, ovvero il TruSeen 3.0, una tecnologia proprietaria per la lettura. Presente anche il supporto per le notifiche dello smartphone: Honor Band 5 può ricevere avvisi sulle chiamate e i messaggi in arrivo.

Acquistabile su Amazon a 33,99 euro

LaTEC Smartwatch

Possiamo affermare con tranquillità che questo LaTEC è uno dei migliori smartwatch economici in circolazione. Si tratta di un wearable che riesce ad integrare una serie di funzioni molto utili ad un prezzo contenuto. Questo LaTEC è uno smartwatch con display LCD da 1,39” che può ricevere ed effettuare chiamate, visto che è dotato di uno slot per la nanoSIM e uno speaker e un microfono integrati, molto comodo.

Le funzioni integrate più interessanti sono di sicuro quelle di monitoraggio del sonno, e soprattutto di activity tracker, visto che questo LaTEC è dotato di cardiofrequenzimetro che vi consente di monitorare la vostra attività fisica. Si tratta di un prodotto molto interessante che garantisce affidabilità ad un prezzo veramente contenuto. Questo smartwatch economico è anche impermeabile, visto che è dotato di certificazione IP68, e la sua batteria garantisce fino a 10 giorni di autonomia con un utilizzo medio.

Questo smartwatch è disponibile all’acquisto su eBay al costo di 39,00 euro

Huawei Band 6

Anche la smartband Huawei Band 6 entra di diritto in questa lista, dal momento che in primis permette una lettura ottimale di dati e informazioni sul display AMOLED da 1,47” grazie ad un rapporto schermo-corpo del 64%.

Tra le sue funzioni più importanti c’è senza dubbio il monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue, che avvisa con una vibrazione se i livelli si abbassano e c’è bisogno di respirare più a fondo. Frequenza cardiaca, qualità del sonno e stress accumulato durante la giornata possono essere tenute sotto controllo al meglio grazie alle tecnologie TruSeenTM 4.0, TruSleep 2.0 e TruRelaxTM.

Huawei Band 6 è in vendita su eBay al costo di 45,33 euro

Yamay Smartwatch

Questo smartwatch della Yamay è un buon prodotto, considerata la sua cassa in alluminio e il cavo di ricarica magnetico dato in dotazione. Si tratta di uno degli smartwatch economici che offre una protezione assicurata contro l’acqua con certificazione IP68, quindi impermeabile.

Le funzionalità da fitness tracker sono assicurate grazie alla presenza del contapassi, del cardiofrequenzimetro e del sensore per il monitoraggio del sonno. Il display è da 1,54 pollici e la sua compatibilità è assicurata con smartphone Android e iOS grazie alla presenza dell’applicazione Fundo, scaricabile da Google Play e App Store. La batteria, infine, vi garantisce un utilizzo di circa 7 giorni prima di essere ricaricata.

Questo smartwatch è reperibile su eBay al costo di 35,79 euro

Amazfit Bip S Lite

Amazfit Bip S Lite è di sicuro uno dei migliori smartwatch economici per chi pratica sport. Costruito con linee essenziali, ha un display sempre attivo da 1,28 pollici con tecnologia e-Ink che garantisce un utilizzo continuativo per 30 giorni, ed è proprio la batteria uno dei suoi punti di forza.

Dotato di GPS, sensore di frequenza cardiaca, barometro, sensore geomagnetico e accelerometro, Amazfit Bip S Lite ha a disposizione anche la modalità di rilevamento del sonno e un’ottima funzionalità per il monitoraggio dello sport e dell’attività fisica, molto accurata e decisamente affidabile. Impermeabile fino a 50 metri, supporta 13 modalità sportive, che forniscono dati come la visualizzazione della traccia, velocità, frequenza cardiaca, promemoria distanza e molto altro.

Anche in questo caso è assicurata la compatibilità con iOS e Android grazie all’app Mi Fit disponibile sugli store dei due produttori.

Lo trovi in vendita su Amazon al prezzo di 39,9 euro

Willful Smartwatch

Il Willful è uno degli smartwatch economici migliori per il rapporto qualità prezzo. Dotato di uno schermo IPS da 1,54 pollici, permette di monitorare l’attività fisica grazie ai suoi sensori e consente anche l’installazione di una SIM grazie all’alloggiamento dedicato.

La sua batteria è molto buona ed è utile anche la funzione antismarrimento installata sul device. Attualmente è compatibile al 100% con smartphone Android, mentre per quanto riguarda iOS è possibile solo il collegamento via Bluetooth per ricevere o effettuare chiamate e inviare SMS.

Willful Smartwatch è in vendita su eBay al costo di 27,99 euro

Xiaomi Mi Smart Band 6

Proseguiamo con un’altra smart band, l’ultima in ordine di tempo uscita dai laboratori di sviluppo di Xiaomi. Stiamo parlando della Xiaomi Mi Smart Band 6, che integra diversi elementi della scheda tecnica del modello precedente, ma con molte migliorie.

A partire dal display AMOLED con risoluzione da 326 PPI (quasi raddoppiata rispetto alla MI Band 5, tradotto: leggibilità decisamente più alta). Ma non è l’unico aspetto che lo rende un dispositivo migliore e in generale molto interessante. Il tracciamento sportivo riconosce 30 discipline (di cui 6 in automatico) e il cinturino in TPU contiene agenti antibatterici Ag+ per una maggiore protezione della pelle dai germi.

Da menzionare inoltre che la versione di Mi Band 6 con NFC consente il pagamento contactless e integra il supporto ad Alexa. E’ resistente all’acqua fino a 5 ATM e la batteria da 125 mAh consente fino a 14 giorni di autonomia con un uso standard.

Questo smartwatch è disponibile all’acquisto su eBay al costo di 36,70 euro

Miglior smartwatch economico sotto i 100€

Gli smartwatch economici a meno di 100€ riescono a garantire, nella maggior parte dei casi, un’accuratezza maggiore nell’elaborazione dei dati. Le funzioni, infatti, sono più precise rispetto agli smartwatch visti finora, visto che le componenti sono qualitativamente migliori.

Inoltre, negli smartwatch che vi proponiamo di seguito, è possibile trovare funzioni in più, come più modalità di monitoraggio delle attività sportive. Ecco gli smartwatch economici a meno di 100€:

Asus VivoWatch

Smartwatch K88H

Huawei Watch GT

OPPO Watch Free

Huawei Watch GT 2e

Amazfit GTS 2e

Xiaomi Amazfit Pace

Asus VivoWatch

L’Asus VivoWatch è un dispositivo pensato soprattutto per coloro che vogliono tenere sotto controllo la propria attività fisica. Dotato di certificazione IP67, questo smartwatch economico è dotato anche di sensore per il monitoraggio del battito cardiaco, molto utile se praticate sport molto spesso e volete tener traccia dei vostri progressi.

Questo smartwatch Asus riesce a garantire fino a 10 giorni di autonomia con un utilizzo normale, e il suo display è protetto dalla tecnologia Gorilla Glass 3, oltre ad essere certificato IP67, tutte caratteristiche che non sempre sono disponibili sugli smartwatch economici.

In vendita su eBay al costo di 75,99 euro

Smartwatch K88H

Lo smartwatch K88H, forse un po’ sottovalutato, è un prodotto ottimo che vi permetterà di tentare un primo approccio con il mondo degli smartwatch. Dotato di Bluetooth 4.0 che permette un collegamento rapido con lo smartphone, il K88H è dotato anche di sensore per il rilevamento del battito cardiaco, oltre che di una funzione che permette di avvisarvi se state conducendo poca attività fisica.

La presenza del sensore per il battito cardiaco è utile perché dà allo smartwatch di poter essere utilizzato come fitness tracker, funzione che non sempre è disponibile sugli smartwatch economici. Di sicuro questo è uno dei migliori wearable per questa fascia di prezzo.

Il prodotto è disponibile all’acquisto su Ebay al costo di 51,48 euro

Huawei Watch GT

Una garanzia sotto tutti i punti di vista, sia da un punto di vista estetico che tecnico: Huawei Watch GT continua ad essere uno dei migliori smartwatch economici presenti sul mercato. Pieno di funzionalità integrate e con una scheda tecnica di alto livello, è uno smartwatch che va considerato.

Offre un display AMOLED da 1,39” a risoluzione 454 x 454, una batteria da 420 mAh che garantisce un’autonomia di una settimana con una singola carica e il bluetooth 4.1 BLE. Inoltre, integra i moduli GPS, GLONASS e GALILEO, con tanto di rilevazione di altitudine incorporata.

Monta LiteOS e non Android Wear, il sistema operativo sviluppato dal produttore cinese che integra alcune funzioni di intelligenza artificiale, come quella che favorisce il rilevamento del battito cardiaco per restituirvi dati più precisi e affidabili.

Ha anche il barometro, la bussola, l’accelerometro, il giroscopio, l’infrarossi e il sensore di luce ambientale.

Questo smartwatch è disponibile all’acquisto su Amazon al costo di 109,62 euro

OPPO Watch Free

Un design molto gradevole, un display notevole e l’integrazione della lettura da polso delle notifiche: sono queste alcune delle caratteristiche tecniche di OPPO Watch Free, smartphone del brand cinese che possiede molte altre funzionalità. A partire da quella principale, ovvero il monitoraggio del sonno, che funziona tramite il sensore del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, uno ottico della frequenza cardiaca e uno acustico localizzato sullo smartphone.

Quest’ultimo registra attivamente i suoni emessi nella stanza, passandoli al software che elabora il livello di rischio di russamento. Gli allenamenti possono contare su quattro modalità principali e 100 ulteriori possibilità, tra cui il nuoto (lo smartwatch conta le vasche ma non le bracciate). Da menzionare anche il sensore che registra i movimenti oculari rapidi dell’utente, associandoli alla fase REM del sonno.

OPPO Watch Free è in vendita su eBay al costo di 98,00 euro

Huawei Watch GT 2e

Sempre al di sotto dei 100 euro, va valutato sicuramente lo Huawei Watch GT 2e. Offre un design più moderno e dunque risulta adatto ad un pubblico giovane. Dispone di un display AMOLED da 1,39” AMOLED HD touchscreen, che è una delle sue qualità migliori. Perfetta infatti la visibilità sotto la luce diretta.

Tra i suoi punti di forza ci sono anche la comodità e l’ampia autonomia di due settimane. Ma non solo: questo wearable offre un centinaio di attività sportive e parametri come la saturazione. Notevoli anche l’autorilevamento di 6 modalità di allenamento e le 85 modalità di allenamento personalizzate.

Presenti inoltre le tecnologie GPS e GLONASS, così come il monitoraggio del battito cardiaco e dello stress in tempo reale 24/7. Integra la possibilità di ricevere notifiche sullo schermo e di personalizzare l’aspetto grazie centinaia di quadranti disponibili.

In vendita su eBay al costo di 81,00 euro

Amazift GTS 2e

L’Amazfit GTS 2e è uno smartwatch leggero, elegante e piacevole da indossare, caratterizzato da una scheda tecnica davvero interessante. E’ costruito in alluminio, ha un design senza bordi e con vetro curvo. Risulta molto comodo e piacevole da indossare, anche per via della sua leggerezza.

A livello di caratteristiche tecniche, in primo piano c’è il display AMOLED da 1,65” con risoluzione HD, con densità di pixel pari a 341 ppi. Ciò significa colori vividi e ben contrastati. Fornisce il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, misurazione SpO2, controllo della qualità del sonno e del livello di stress. Inoltre, sono disponibili 90 modalità sportive integrate. Resistenza all’acqua di 5 ATM.

Questo smartwatch è disponibile all’acquisto su eBay al costo di 99,00 euro

Miglior smartwatch economico sotto i 150€

Andando a prendere in considerazione gli smartwatch economici sotto i 150€, troviamo due modelli di assicura affidabilità e precisione, caratteristiche garantite dai due produttori, Xiaomi e Huawei.

Si tratta di smartwatch che garantiscono un’ottima autonomia, insieme a funzionalità specifiche e particolari, come l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sugli smartwatch Huawei.

Ecco di seguito gli smartwatch economici a meno di 150€:

Xiaomi Mi Watch

Garmin Forerunner 30

Polar M200

Huawei Watch GT 2

Honor Magic Watch 2

Xiaomi Mi Watch

Il primo dispositivo che vediamo in questa fascia di prezzo ancora economica è Xiaomi Mi Watch, orologio caratterizzato da un design pulito e funzionale. Dotato di un ottimo display AMOLED always-on protetto da Corning Gorilla Glass 3, dispone di 100 quadranti con cui poterlo personalizzare.

Dal punto di vista della sensoristica è molto completo, dal momento che può contare su sensore per il battito cardiaco, barometro, altimetro, bussola,giroscopio, sensore di luminosità SpO2 e GPS. Molto precisa anche la rilevazione del sonno.

Ottima la durata della sua batteria, che garantisce un’autonomia di 5-6 giorni con always-on acceso. Presente l’impermeabilità fino a 5 ATM. In definitiva, ottimo per gli sportivi non professionali.

Lo trovi in vendita su Amazon al costo di 109,00 euro

Garmin Forerunner 30

Chi sta cercando un tracker per la corsa amatoriale, con alcune funzionalità molto interessanti, potrebbe valutare l’acquisto del Garmin Forerunner 30. Principalmente rivolto a chi ama la corsa, ha però delle caratteristiche che lo rendono adatto anche ai ciclisti.

Integra GPS, cardiofrequenzimetro e un display VO2 Max, che permette di registrare il livello di preparazione nel tempo. Quest’ultima è una funzione solitamente presente in smartwatch più costosi, dunque è davvero notevole che ce l’abbia anche questo dispositivo.

A livello di batteria, ha un’autonomia con tutte le sue funzioni a pieno regime di circa 5 giorni. Presente la connettività Bluetooth e un sistema operativo proprietario.

Questo smartwatch è disponibile all’acquisto su Amazon al costo di 86,88 euro

Polar M200

Tra gli smartwatch economici dedicati alla corsa, il Polar M200 merita sicuramente uno spazio in questo approfondimento. La durata della batteria (veramente eccezionale), non è l’unico motivo per acquistarlo: se la forma fisica è l’obiettivo principale, vale la pena di essere considerato.

E’ dotato di un cardiofrequenzimetro molto preciso, così come di un segnale GPS estremamente affidabile. Offre anche la possibilità di ricevere le notifiche dello smartphone.

Lo trovi in vendita su eBay al costo di 127,46 euro

Huawei Watch GT 2

Rispetto al modello precedente, sono state inserite diverse migliorie in questo Huawei Watch GT 2. Si contraddistingue per una serie di caratteristiche tecniche davvero interessanti, a partire dall’autonomia semplicemente super: grazie alla batteria da 455 mAh, garantisce dieci giorni di utilizzo continuo senza rinunciare ad alcuna funzione.

Notevole anche il suo design, molto accattivante. Display AMOLED di alta qualità e un hardware di buonissimo livello completano gli elementi principali della scheda tecnica, insieme al GPS e ai sensori per il battito cardiaco e all’accelerometro. Infine, da menzionare il fatto che misura la frequenza cardiaca, i passi con la proiezione sulla forma fisica e il livello di stress.

Questo Huawei Watch GT 2 è disponibile all’acquisto su eBay al costo di 127,9 euro

Honor Magic Watch 2

Concludiamo la nostra guida ai migliori smartwatch economici con Honor Magic Watch 2, wearable con un look da orologio vero, caratterizzato in primo luogo dalla presenza di un display AMOLED da 1,39” rotondo, davvero ben costruito.

I suoi punti forti sono sicuramente la gestione delle notifiche e le rilevazioni per lo sport, implementate davvero bene. Monitora sonno e stress, oltre che la frequenza cardiaca.

La durata della batteria si attesta intorno ai 14 giorni ed è presente un’impermeabilità fino a 5 ATM. Ne esistono due versioni: uno più grande e maschile e uno più compatto e dalle linee più neutre.

Honor Magic Watch 2 è in vendita su eBay al costo di 139,00 euro

Come scegliere uno smartwatch economico

I parametri da valutare per l’acquisto di smartwatch economici sono fondamentali e riguardano, oltre al comparto prestazionale, anche il tipo di funzionalità che il device riesce a garantirvi. Nel caso di acquisto di smartwatch economici questo aspetto assume un’importanza ancora maggiore, visto che il prezzo più basso vi porterà necessariamente a dei compromessi su alcune componenti, dal display alla batteria, nonostante i prodotti sotto i 100 euro segnalati siano comunque validi e affidabili.

Occorre sottolineare che alcuni smartwatch di questa guida sono anche i migliori smartwatch cinesi, che abbiamo recensito a fondo. Inoltre, l’attenzione per quanto riguarda i fattori da esaminare in fase di pre-acquisto sono determinanti non solo per quanto riguarda l’acquisto di smartwtch economici, ma anche per acquistare wearable di altri tipi, come gli smartwatch Android o Huawei.

Display e batteria

Il display è sicuramente una delle componenti chiave per l’acquisto di smartwatch economici. Si tratta di quella parte del device che restituisce i dati e permette all’utente di visualizzare l’output restituito dal dispositivo. In commercio esistono diverse tecnologie, nonostante le più diffuse siano LCD e AMOLED, questi ultimi sviluppati da Samsung, che permettono una buona resa accanto ad un’immagine nitida e senza imperfezioni. Potreste ritrovarvi anche a valutare display con tecnologia e-Ink, un tipo di schermo montato anche su gli e-book reader che garantisce un’autonomia maggiore rispetto alle tecnologie più tradizionali.

Insieme alla tecnologia del display, occorre valutare anche la forma, rotonda o quadrata, che dipende però dai gusti personali. In questo caso sarà il vostro gusto estetico che vi farà propendere per un tipo piuttosto che per un altro.

Da valutare anche la presenza della funzione always on, ovvero quella funzionalità che permette allo smartwatch di avere il display sempre acceso ma in modalità basso consumo, per permettervi una visualizzazione più rapida dello schermo e delle notifiche, risparmiando batteria. La funzione always on potrebbe essere attivata anche in seguito al movimento del polso oppure alla pressione del display.

Occorre valutare anche la durata della batteria in relazione all’utilizzo degli smartwatch economici. Al di là degli amperaggi presenti sul mercato, gli smartwatch economici dovrebbero riuscire a garantirvi almeno un paio di giorni di utilizzo prima di essere ricaricati, in virtù della proporzione tra prestazioni e capacità della batteria. L’acquisto di uno smartwatch scarico già dopo 24 ore è sconsigliato, dal momento che ricariche troppo frequenti potrebbero rendere il dispositivo scomodo.

Sensori

La componente sensoristica è fondamentale nella valutazione degli smartwatch economici più adatti alle tue esigenze. Si tratta di sensori che garantiscono al dispositivo l’acquisizione di dati dall’esterno, e potrebbero essere utili nel caso di monitoraggio dell’attività fisica o, più in generale, sportiva.

I sensori più diffusi in commercio sono senza dubbio il contapassi, il barometro, l’accelerometro e il giroscopio, ma ormai si sta diffondendo anche il sensore per il rilevamento del battito cardiaco, visto che sempre più smartwatch ne sono dotati.

A questi si uniscono funzionalità come la resistenza ad acqua e polvere, proprio come negli smartphone, oppure la dotazione di uno slot per la SIM, che vi permette di avere gli smartwatch economici sempre connessi al di là dell’utilizzo congiunto col vostro smartphone. Infine, anche il processore e la quantità di RAM sono fondamentali per valutare le prestazioni di uno smartwatch, e riuscire a capire se potrebbe essere il dispositivo giusto per le vostre esigenze.

Sistema operativo

Sono diversi gli smartwatch economici in commercio, così come sono diversi i sistemi operativi che sono montati su questi device. I più diffusi sono sostanzialmente tre.

Wear OS è il sistema operativo sviluppato da Google e assicura la sua compatibilità con gli smartphone Android, anche se alcuni smartwatch economici che hanno questo sistema operativo sono compatibili anche con iOS, anche se le funzionalità potrebbero essere limitate rispetto a quelle offerte da Watch OS, il sistema operativo per wearable sviluppato da Apple.

WatchOS è il sistema operativo di Apple ed è supportato soltanto dagli Apple Watch. La sua compatibilità è solo con iOS, e la scelta è obbligata se avete un iPhone.

Tizen OS è il sistema operativo sviluppato da Samsung su base Linux. Si tratta di un sistema operativo che offre un buon livello di compatibilità con gli smartphone presenti sul mercato, con alcune limitazioni. Tizen OS è ad esempio compatibile con Android 4.4 o versioni successive, e solo alcuni smartwatch che dispongono di questo sistema operativo sono compatibili con iOS.

Conclusioni

Ora dovreste avere una panoramica più completa e chiara su quali sono i migliori smartwatch economici presenti sul mercato. Come avete potuto notare, l’offerta è molto ampia e variegata, ma quelli che abbiamo selezionato sono a nostro giudizio i dispositivi più interessanti, suddivisi in base alla loro fascia di prezzo di appartenenza. Abbiamo anche visto quali sono gli aspetti da valutare per effettuare un acquisto il più possibile coerente con le proprie esigenze e aspettative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.