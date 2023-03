Migliori smartwatch Samsung (uomo e donna): prezzi e offerte

Il mercato degli smartwatch è in rapida espansione. Orientarsi nell’ormai ampia offerta dei produttori di wearable non è sempre facile. Bisogna infatti valutare la propria disponibilità economica, calcolare le esigenze di utilizzo e scegliere anche in base ai propri gusti. Un parametro di valutazione oggettivo è il rapporto qualità-prezzo. Samsung offre device molto interessanti e i suoi smartwatch vantano tra i punti di forza l’app Samsung Health. Quest’ultima, infatti, è tra le più valide in circolazione e gode di un ottimo livello di dettaglio. Vediamo insieme quali sono i migliori smartwatch Samsung presenti sul mercato.

I migliori smartwatch Samsung

Abbiamo deciso di suddividere la nostra guida in tre categorie: migliori smartwatch Samsung in assoluto, migliori smartwatch Samsung da donna e migliori smartwatch Samsung da uomo. Partiamo subito con la prima parte.

Samsung Galaxy Watch4 44mm

⚙️ Compatibilità: iOS, Android 📐 Dimensioni e peso: 4,04 x 3,93 x 0,98 cm; 25,9 g ⌚ Display: 44 mm 💾 Memoria: 16 GB 🔋 Autonomia: 24 ore 📞 Chiamate vocali: ✔️ 🛌 Monitoraggio sonno: ✔️ 💧 Resistente all’acqua: ✔️ 📳 NFC: ✔️ 🛒 Prezzo: 184,00 euro

Partiamo con l’ultima versione rilasciata da Samsung, il Galaxy Watch 4 da 44mm. Si tratta di uno dei migliori modelli per rapporto qualità-prezzo. Questo smartwatch è molto bello esteticamente ed è dotato di una serie di funzionalità interessanti. Il Galaxy Watch 4 possiede un sistema operativo molto intelligente con sensori esclusivi, come quello dedicato al calcolo del BMI.

Pro Contro Pro Compatibile con Bixby e Google Assistant

Display di ottima qualità

Calcolo del BMI Contro Alcune funzioni disponibili solo con smartphone Samsung

Batteria poco performante

Samsung Galaxy Watch5 44mm

⚙️ Compatibilità: iOS, Android 📐 Dimensioni e peso: 4,04 x 3,93 x 0,98 cm; 25,9 g ⌚ Display: 44 mm 💾 Memoria: 16 GB 🔋 Autonomia: 24 ore 📞 Chiamate vocali: ✔️ 🛌 Monitoraggio sonno: ✔️ 💧 Resistente all’acqua: ✔️ 📳 NFC: ✔️ 🛒 Prezzo: 196,00 euro

Il modello appena analizzato è stato aggiornato nel 2022. La modifica più significativa ha riguardato la batteria, sensibilmente migliorata rispetto alla precedente. Il design rimane lo stesso, così come le funzioni. Il sistema operativo è Wear OS di Google, perfettamente compatibile con Bixby e Google Assistant. Tanti i colori disponibili per la cassa e per i cinturini.

Pro Contro Pro Compatibile con Bixby e Google Assistant

Display di ottima qualità

Calcolo del BMI Contro Alcune funzioni disponibili solo con smartphone Samsung

SAMSUNG Galaxy Watch5 Pro

⚙️ Compatibilità: iOS, Android 📐 Dimensioni e peso: 4.54 x 1.05 x 4.54 cm; 46.5 grammi ⌚ Display: 45 mm 💾 Memoria: 16 GB 🔋 Autonomia: 24 ore 📞 Chiamate vocali: ✔️ 🛌 Monitoraggio sonno: ✔️ 💧 Resistente all’acqua: ✔️ 📳 NFC: ✔️ 🛒 Prezzo: 280,00 euro

Per gli amanti dello sport è disponibile anche la versione “Pro”. Quest’ultima è caratterizzata da una batteria più performante e da una maggiore resistenza. Questo modello è leggermente più grande rispetto ai precedenti e la sua cassa sfiora i 45 mm. Il software rimane sostanzialmente lo stesso e supporta 90 tipi di allenamento diverso. Disponibile per l’acquisto anche nella versione LTE con l’utilizzo di una eSIM.

Pro Contro Pro Compatibile con Bixby e Google Assistant

Molto resistente e duraturo

Calcolo del BMI Contro Alcune funzioni disponibili solo con smartphone Samsung

Prezzo alto

Samsung Gear Sport

⚙️ Compatibilità: iOS, Android 📐 Dimensioni e peso: ‎0.44 x 1.16 x 0.42 cm; 50 grammi ⌚ Display: 1.2 pollici 💾 Memoria: 4 GB 🔋 Autonomia: 48 ore 📞 Chiamate vocali: ❌ 🛌 Monitoraggio sonno: ✔️ 💧 Resistente all’acqua: ✔️ 📳 NFC: ✔️ 🛒 Prezzo: 184,45 euro

Il Samsung Gear Sport è un orologio pensato principalmente per gli sportivi. Questo dispositivo, infatti, permette di tracciare un buon numero di attività fisiche. Rispetto al Samsung Galaxy Watch, il Gear Sport è dotato di bussola ed è più sottile e leggero. Lo smartwatch sfrutta il sistema operativo Tizen ed è resistente all’acqua fino a 5 atmosfere.

Pro Contro Pro Resistente all'acqua fino a 5 ATM

Ghiera fisica

Funzioni sportive e anche incentrate sul nuoto Contro Non supporta le chiamate vocali

Abbastanza datato

SAMSUNG Galaxy Watch Active

⚙️ Compatibilità: iOS, Android 📐 Dimensioni e peso: ‎3.95 x 3.95 x 1.05 cm; 25 grammi ⌚ Display: 1.1 pollici 💾 Memoria: 4 GB 🔋 Autonomia: 24 ore 📞 Chiamate vocali: ✔️ 🛌 Monitoraggio sonno: ✔️ 💧 Resistente all’acqua: ✔️ 📳 NFC: ✔️ 🛒 Prezzo: 190,00 euro

Il Samsung Galaxy Watch Active ha un design decisamente più compatto. Estremamente leggero e moderno, questo modello sembra essere più adatto a un pubblico femminile. Il dispositivo è realizzato è in alluminio e ha un cinturino in gomma. Il display SuperAMOLED, tra i più piccoli in circolazione, ha un’ottima risoluzione.

Pro Contro Pro Leggero ed elegante

Chiamate vocali

Compatibile con Bixby Contro Prezzo non molto basso

Un po' datato

Samsung Galaxy Watch Active 2

⚙️ Compatibilità: iOS, Android 📐 Dimensioni e peso: 9.8 x 8.6 x 6.2 cm; 26 grammi ⌚ Display: 40 mm 💾 Memoria: 4 GB 🔋 Autonomia: 24 ore 📞 Chiamate vocali: ✔️ 🛌 Monitoraggio sonno: ✔️ 💧 Resistente all’acqua: ✔️ 📳 NFC: ✔️ 🛒 Prezzo: 399,90 euro

Il Samsung Galaxy Watch Active 2 ha un prezzo leggermente maggiore rispetto ai modelli precedenti. Questo dispositivo offre un’ottima gestione delle notifiche e delle prestazioni notevoli. Anche in questo caso parliamo di uno smartwatch dal design elegante, piuttosto leggero (30 grammi) e spesso solo 10,9 millimetri. Ci sono due versioni: da 44 millimetri e da 40 millimetri.

Pro Contro Pro Leggero ed elegante

Chiamate vocali

Ghiera touch per la navigazione Contro Prezzo alto

I migliori smartwatch Samsung per donna

Passiamo adesso agli smartwatch Samsung da donna. In realtà alcuni modelli che vedremo sono stati già analizzati in precedenza, ma vale comunque la pena riportare versioni più adatte a un pubblico femminile.

SAMSUNG Galaxy Watch5 40 mm

⚙️ Compatibilità: iOS, Android 📐 Dimensioni e peso: 4,04 x 3,93 x 0,98 cm; 25,9 g ⌚ Display: 40 mm 💾 Memoria: 16 GB 🔋 Autonomia: 24 ore 📞 Chiamate vocali: ✔️ 🛌 Monitoraggio sonno: ✔️ 💧 Resistente all’acqua: ✔️ 📳 NFC: ✔️ 🛒 Prezzo: 319,00 euro

Partiamo con il Galaxy Watch 5, di cui abbiamo già parlato in precedenza. Analizziamo la versione più piccola da 40 mm, in colorazione pink gold. Rimane un ottimo smartwatch, in grado rispondere alle chiamate, registrare l’attività fisica e la qualità del sonno. Questo modello ha anche l’indice BMI, caratteristica esclusiva degli orologi Samsung. Disponibile anche la versione LTE cellulare con supporto alle eSIM.

Pro Contro Pro Compatibile con Bixby e Google Assistant

Display di ottima qualità

Calcolo del BMI Contro Alcune funzioni disponibili solo con smartphone Samsung

SAMSUNG Galaxy Watch 3 41mm

⚙️ Compatibilità: iOS, Android 📐 Dimensioni e peso: 4.25 x 4.1 x 1.13 cm; 50 grammi ⌚ Display: 41 mm 💾 Memoria: 8 GB 🔋 Autonomia: Circa un giorno e mezzo 📞 Chiamate vocali: ✔️ 🛌 Monitoraggio sonno: ✔️ 💧 Resistente all’acqua: ✔️ 📳 NFC: ✔️ 🛒 Prezzo: 185,84 euro

Design classico ed elegante anche per il Galaxy Watch 3 da 41 mm. Stiamo parlando di un modello leggermente più datato ma ancora in grado di offrire caratteristiche da top di gamma. La versione Mystic Bronze include un cinturino in pelle che richiama la stessa colorazione della cassa. Il sistema operativo è Tizen.

Pro Contro Pro Chiamate vocali

Display di ottima qualità

Ghiera fisica Contro Batteria non molto performante

Non Wear OS

Samsung Galaxy Watch 42 mm

⚙️ Compatibilità: iOS, Android 📐 Dimensioni e peso: ‎ 10.16 x 10.16 x 7.62 cm; 50 grammi ⌚ Display: 42 mm 💾 Memoria: 4 GB 🔋 Autonomia: Circa un giorno 📞 Chiamate vocali: ✔️ 🛌 Monitoraggio sonno: ✔️ 💧 Resistente all’acqua: ✔️ 📳 NFC: ✔️ 🛒 Prezzo: 1.114,48 euro

Le funzionalità smart e la durata della batteria di questo modello non sono tra le sue caratteristiche migliori. Tuttavia, va detto che questa versione può contare su una colorazione oro rosa davvero molto elegante. L’iconica ghiera fisica nasce proprio con questo modello, che ha un sistema operativo Tizen. Ottimo anche il rapporto qualità-prezzo.

Pro Contro Pro Chiamate vocali

Display di ottima qualità

Ghiera fisica Contro Batteria non molto performante

Non Wear OS

Abbastanza datato

I migliori smartwatch Samsung per uomo

Parliamo ora dei migliori smartwatch Samsung da uomo. Anche in questo caso troviamo alcuni modelli di cui abbiamo già parlato in precedenza.

Samsung Galaxy Watch4 Classic

⚙️ Compatibilità: iOS, Android 📐 Dimensioni e peso: 4,04 x 3,93 x 0,98 cm; 25,9 g ⌚ Display: 44 mm 💾 Memoria: 16 GB 🔋 Autonomia: 24 ore 📞 Chiamate vocali: ✔️ 🛌 Monitoraggio sonno: ✔️ 💧 Resistente all’acqua: ✔️ 📳 NFC: ✔️ 🛒 Prezzo: 189,00 euro

La linea Galaxy Watch 4 include anche una versione Classic, esteticamente più elegante e dotata di una cassa più resistente con ghiera fisica. Questo modello è completamente nero, con cinturino in silicone. Le caratteristiche tecniche rimangono le stesse: presente Wear OS, Google Assistant e Bixby.

Pro Contro Pro Compatibile con Bixby e Google Assistant

Display di ottima qualità

Calcolo del BMI Contro Alcune funzioni disponibili solo con smartphone Samsung

Batteria poco performante

Samsung Galaxy Watch3 41mm

⚙️ Compatibilità: iOS, Android 📐 Dimensioni e peso: 4.25 x 4.1 x 1.13 cm; 50 grammi ⌚ Display: 41 mm 💾 Memoria: 8 GB 🔋 Autonomia: Circa un giorno e mezzo 📞 Chiamate vocali: ✔️ 🛌 Monitoraggio sonno: ✔️ 💧 Resistente all’acqua: ✔️ 📳 NFC: ✔️ 🛒 Prezzo: 185,00 euro

Anche il Galaxy Watch3 possiede una variante classica. La Mystic Silver con cinturino in pelle nera è davvero molto elegante e adatta per qualsiasi occasione. Questo smartwatch ha il sistema operativo Tizen e include le funzioni vocali di Bixby. Disponibili le chiamate vocali e l’NFC per i pagamenti.

Pro Contro Pro Chiamate vocali

Display di ottima qualità

Ghiera fisica Contro Batteria non molto performante

Non Wear OS

Samsung Galaxy Watch Active 2 44mm

⚙️ Compatibilità: iOS, Android 📐 Dimensioni e peso: 9.8 x 8.6 x 6.2 cm; 26 grammi ⌚ Display: 44 mm 💾 Memoria: 4 GB 🔋 Autonomia: 24 ore 📞 Chiamate vocali: ✔️ 🛌 Monitoraggio sonno: ✔️ 💧 Resistente all’acqua: ✔️ 📳 NFC: ✔️ 🛒 Prezzo: 229,99 euro

La versione in acciaio del Samsung Galaxy Watch Active 2, abbinata a un cinturino in pelle elegante, fa sicuramente la sua ottima figura. All’occorrenza c’è la possibilità di inserire un cinturino sportivo e di utilizzarlo durante una qualsiasi attività sportiva. Il suo prezzo è leggermente più alto rispetto ad altri prodotti della stessa fascia, ma la qualità è senza dubbio elevata.

Pro Contro Pro Leggero ed elegante

Chiamate vocali

Ghiera touch per la navigazione Contro Prezzo alto

I migliori smartwatch Samsung economici

Samsung Galaxy Fit

⚙️ Compatibilità: iOS, Android 📐 Dimensioni e peso: 4.66 x 1.86 x 1.11 cm; 50 grammi ⌚ Display: 1.1 pollici 💾 Memoria: – 🔋 Autonomia: 7 giorni 📞 Chiamate vocali: ❌ 🛌 Monitoraggio sonno: ✔️ 💧 Resistente all’acqua: ✔️ 📳 NFC: ❌ 🛒 Prezzo:

In realtà non esiste una variante economica degli smartwatch Samsung. Tuttavia, il mercato delle smartband è in continua ascesa e Samsung non poteva non presentare la sua versione di bracciale intelligente. Si tratta del Galaxy Fit, caratterizzato da un display da 1.1 pollici e da un sistema operativo semplificato. Il suo maggiore punto di forza è la durata della batteria, di ben 7 giorni. Questo dispositivo ha un sensore di battito cardiaco costante e preciso. Il suo prezzo non supera i 50 euro ed è adatto a chi vuole spendere poco e non necessità di molte funzionalità.

Pro Contro Pro Prezzo basso

Resistente all'acqua

Funzioni sport e rilevamento sonno Contro Poche funzioni smart

Come scegliere uno smartwatch Samsung

Scegliere uno smartwatch Samsung potrebbe essere piuttosto complicato Nonostante i prodotti siano molto simili tra loro, infatti, le dimensioni, i colori e i cinturini possono incidere notevolmente sulla decisione finale. Proprio per questo vi consigliamo di considerare alcuni specifici dettagli.

In primis non va sottovalutato il sistema operativo. Negli ultimi anni, infatti, Samsung e Google hanno raggiunto un accordo che ha portato l’azienda coreana a utilizzare il sistema operativo Wear OS, anziché Tizen. Ciò comporta la compatibilità con tutti i servizi Google più utili e usati, come Google Pay, Google Home, Google Maps e Google Assistant.

Anche le caratteristiche della cassa sono di fondamentale importanza. Se siete alla ricerca di un orologio sportivo consigliamo le casse più leggere, come quelle del Galaxy Active o del Galaxy Sport. Se siete appassionati di arrampicata o sport estremi, invece, la scelta migliore è rappresentata dalla versione Pro del Watch 5. Se invece preferite un look classico ed elegante, le varianti Classic faranno sicuramente al caso vostro.

Uno dei pochi difetti degli smartwatch è la durata della batteria. Proprio per questo motivo, in fase d’acquisto, consigliamo di tenere sempre in considerazione questa variante. Avere un accessorio in grado di garantire una buona durata può fare tutta la differenza del mondo.

Conclusioni

A questo punto siete in possesso di tutte le informazioni per procedere all’acquisto del vostro smartwatch Samsung. Ovviamente, la scelta sarà prettamente soggettiva e dettata dai gusti personali. In ogni caso, per scegliere il prodotto più adatto alle vostre esigenze, vi invitiamo a non sottovalutare le caratteristiche più importanti.

