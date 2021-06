In questa guida all'acquisto vediamo quali sono i migliori smart speaker e smart display oggi in commercio, per intrattenimento e videochiamate.

Amazon Echo Show 10

Amazon Echo Show 10 Non solo per le videochiamate, l’Echo Show 10 si rivela utile anche per l’intrattenimento. Tramite lo schermo da 10 pollici possiamo infatti vedere film e programmi, oppure ascoltare musica. È compatibile con i diversi servizi di streaming, tra cui Netflix, Prime Video, Spotify ed Apple Music. L’audio è molto buono, grazie al sistema di speaker integrati. Sentiamo però la mancanza di YouTube, applicazione che non è ufficialmente supportata dal device, e che farebbe comodo soprattutto in cucina.

Integra una speciale funzione di rotazione del display che ci segue mentre ci muoviamo nella stanza. Questa opzione è specialmente utile durante le videochiamate, per tenerci sempre all’interno dell’inquadratura e per poterci muovere liberamente.

Per quanto riguarda le funzioni smart e i comandi vocali, lo smart speaker funziona esattamente come tutti gli altri device della famiglia Echo, e ci permette di controllare tutta la casa domotica con l’assistente Alexa semplicemente parlando ad alta voce.

Sonos One Generazione 2

Sonos One Generazione 2:compatibile con entrambi gli assistenti, per scegliere quello che fa più comodo a noi.

Possiamo quindi impartire comandi vocali sia dicendo “Ok Google!” sia “Alexa!”, l’impostazione dell’assistente scelto va però fatta a priori, e non si possono utilizzare contemporaneamente.

Il modello di Sonos è un altoparlante intelligente con audio molto qualitativo, infatti questo, a differenza dei modelli di Google e Amazon, è innanzitutto un diffusore progettato per suonare bene, con le funzioni smart poi integrate nel sistema. È compatibile con tutti i sistemi domotici per controllare i dispositivi smart (come le lampadine intelligenti) per impartire comandi vocali e migliorare l’interattività della nostra casa.

Amazon Echo Studio

Amazon Echo Studio5: all’interno del device sono stati installati ben 5 altoparlanti, posizionati in diverse direzioni per offrire un audio immersivo tipo quello del Dolby Atmos. Gli altoparlanti integrati utilizzano le pareti della stanza per rimbalzare il suono e farci percepire l’audio come se fosse riprodotto da diversi diffusori.

Alti, medi e bassi hanno un buon bilanciamento, ed il suono riempie la stanza con funzione di adattamento automatico all’acustica dell'ambiente. Il device è compatibile con servizi di streaming quali Apple Music, Spotify, Deezer, Tune In, ed ovviamente Amazon Music.

Amazon Echo Show 5

Amazon Echo Show 5 offre un display da 5,5”, con telecamera frontale integrata, ed uno speaker per riprodurre musica e video.

Attraverso lo schermo possiamo fare videochiamate, vedere programmi e film su Amazon Prime e Netflix, oppure ascoltare musica tramite Amazon Music, Spotify, Radio Italia, Radio 105, ed altri servizi di streaming.

Il suono dello speaker integrato è soddisfacente, ha una potenza (ed una qualità) mediamente migliore di uno smartphone. Lo schermo ovviamente non è qualitativo quanto quello degli smartphone di ultima generazione, ma per una visione “distratta”, finché si fanno le faccende domestiche, va più che bene.