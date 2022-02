Quando si avvicina San Valentino, il nostro primo pensiero è quello di stupire il nostro o la nostra partner con una sorpresa romantica, magari in un posto magico in cui celebrare l'amore. Per esprimere i nostri sentimenti, possiamo pure pensare di regalare qualcosa alla nostra dolce metà, approfittando delle tante promozioni attive in occasione della festa degli innamorati.

Abbiamo quindi selezionato alcune idee tech per lui tra i moltissimi prodotti proposti, che sapranno fare felice anche il fidanzato nerd più incallito. Non solo videogiochi, ma anche accessori, notebook e console con cui arricchire la sua postazione da gaming.

Dying Light 2

Il vostro amato è appassionati di videogiochi horror? Allora a San Valentino “mordetegli” il cuore con lo zombie game Dying Light 2 Stay Human, freschissimo di uscita su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Qualsiasi sia la piattaforma da gioco in suo possesso, riuscirete a farlo felice con un action game a mondo aperto in cui non morti, parkour e una narrazione intrigante la fanno da padrone. La storia si concentra infatti su un nuovo e moderno “Secolo Oscuro” per l’umanità, spaziando tra tematiche come il tradimento, l'infedeltà e l'intrigo. Gli zombie, invece di essere il nemico principale come nel prequel, diventano qui un pretesto narrativo che fa pressione su altri personaggi non giocabili per indurre drammi e tematiche interessanti.

DualSense

Il nostro “Player 2” è tra i fortunati possessori di una introvabile PS5? Niente di meglio di un DualSense nuovo di zecca, per avere sempre a portata di mano un controller aggiuntivo o per unirvi a lui durante le partite ad alcuni giochi in multiplayer locale.

OIVO PS5 Stazione di Ricarica

Pulse 3D

Notebook Gaming MSI Katana

Xbox Game Pass:

stazione di ricarica per i pad della console next-gen targata Sony, così da ricaricarli velocemente e. uesto controller PS5 caricabatterie è appositamente progettato per caricare 2 controller PS5 contemporaneamente, alimentato da console PS5 attraverso 2 tipi di cavo inclusi.Pulse 3D, sempre compatibili con PlayStation 5. Sfrutta fino a 12 ore di gioco in modalità wireless grazie alla batteria ricaricabile incorporata. Connettiti alle console PS5 e PS4 e ai computer Windows e macOS compatibili utilizzando l'adattatore incluso.Notebook Gaming MSI Katana, dotato del più recente processoree con aggiornamento gratuito a Windows 11. Dotato del più recente processore Intel Core i7 di 11a generazione, offre un aumento delle prestazioni fino al 40% rispetto alla generazione precedente. Ottieni una maggiore potenza con 8 core e frequenza turbo dual core fino a 4,6 GHz per massimizzare l'efficienza nel gioco, il lavoro multi-task e la produttività.Xbox Game Pass, abbonamento – qui in versione Ultimate da 3 mesi – che apre le porte a tantissimi titoli per console Xbox, classici e di ultima uscita. Una sorta di Netflix per i videogiochi, frequentemente aggiornato per avere sempre a disposizione un'ampia libreria geek ad un