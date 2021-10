Il rasoio elettrico è un oggetto fondamentale che ogni uomo ha nel proprio bagno, ma deve essere scelto con cura perché ogni persona ha una tipologia di barba diversa dagli altri. Per questo è fondamentale scegliere un rasoio che sia adatto alle proprie esigenze e caratteristiche.

Bisogna tener conto nella scelta di:

struttura del rasoio

velocità

design

prezzo

lame

alimentazione

potenza

Noi della redazione abbiamo scelto di selezionare alcuni modelli, tenendo a mente le diverse esigenze di budget, trovando modelli in offerta, che soddisfino però le esigenze principali.

Braun Series 7

Rasoio elettrico Wet&Dry

Il rasoio elettrico proposto da Braun, il Series 7 è un modello ergonomico e a batteria. La tecnologia AutoSense riconosce e adatta la potenza alla densità della tua barba e rade anche la barba folta. Riguardo la batteria Li-Ion essa offre fino a 3 settimane di rasatura, con un tempo medio di utilizzo di 50 minuti, mentre la ricarica rapida è di 5 minuti per una rasatura completa.

Rasoio elettrico uomo 100% impermeabile, per un utilizzo Wet&Dry, sotto la doccia.

Un prodotto completo, di fascia medio alta, ideale per regali di compleanno, acquistabile a 233,15 euro . Venduto insieme alla stazione SmartCare di ricarica, che pulisce e lubrifica con il semplice tocco di un pulsante.

Philips Shaver series 9000

Sistema di lame V-Track Pro

Il rasoio Philips Shaver series 9000 è dotato di 8 testine direzionali Contour Detect che si adattano alle curve di viso, collo o mascella. Ha delle lame di precisione V-Track Pro che guidano delicatamente i peli, anche di barbe di 1-3 giorni, verso un'ottima angolazione.

Il set include: un rasoio, un accessorio styler SmartClick, il sistema di pulizia e ricarica SmartClean Plus, cartuccia di pulizia e custodia da viaggio per riporre tutto in un unico posto. Ideale da portare in viaggio: ha un set che include diversi accessori, il tutto a 464,6 euro

Panasonic ES-LV67-A803

Testina multi-flex

Il Panasonic ES-LV67-A803 è un rasoio elettrico con tecnologia a sensori reattivi rileva la densità della barba 220 volte al secondo e regola la potenza del motore 14 volte al secondo.

Questo modello possiede ben 5 lame esterne progettate per catturare e radere ogni tipo di barba. Carica veloce solo 1 h e ti garantisce un'autonomia 50 minuti. Ha il blocco di sicurezza, utile per chi ha figli.

Se amate la precisione questo modello è per voi: ha il taglia basette a scomparsa per le rifiniture. Buon rapporto qualità prezzo, su Amazon a 129 euro

Philips S5466/18

Rifinitore ad aggancio

Il rasoio Philips S5466/18 fornisce una rasatura facile, pulita e confortevole. Ottimo comfort alla tua routine mattutina, è intuitivo da usare grazie alla testina completamente flessibile e all'impugnatura ergonomica. L'apertura con un solo tocco consente una pulizia facile in pochi secondi. Avrai una rasatura pulita ed efficiente con un comfort ottimale della pelle, senza problemi, grazie all'impugnatura in gomma antiscivolo sfrutta al meglio il tuo rasoio elettrico. Con display LED con icone per un uso intuitivo del rasoio per una rasatura pratica. Apertura con un solo tocco per una facile pulizia.

Avete fino a 50 minuti di rasatura senza filo con una ricarica completa. Il tempo di ricarica è di 1 ora e ricarica rapida di 5 minuti. Ottima rasatura su pelle bagnata, asciutta e persino sotto la doccia, può essere vostro a 97,05 euro

Wahl 3615-0471 – Mobile Shaver

Rasoio elettrico tascabile

Il Wahl 3615-0471 – Mobile Shaver è un rasoio elettrico economico e da viaggio, tascabile quindi, si tratta di un modello a lamine. Può essere utilizzato con o senza cavo, e la batteria interna da un'autonomia di 45 minuti. Ma non preoccuparti c'è l'indicatore di carica con Easy-Plug-System e a LED. Dotato di una custodia soft-touch per più presa, precisione e controllo. Il sistema di rasatura del Wahl Mobile Shaver si adatta perfettamente ai contorni del viso, del mento e del collo per ottenere un risultato di rasatura ottimale. L'apparecchio può essere pulito con un panno morbido e leggermente umido.

Può essere un’opzione valida anche se cercate qualcosa di particolarmente vantaggioso in termini di budget, su Amazon a 19,9 euro . Non è sempre disponibile, vi consigliamo di approfittare.