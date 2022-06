I telefoni Samsung Galaxy sono tra i più popolari al mondo e con buone ragioni. Sono telefoni ben disegnati e costruiti e utilizzano il software mobile Android di Google. Samsung ha una vasta gamma di smartphone Galaxy per tutti i gusti e tutte le tasche, dalla serie S di livello superiore alla serie M, più adatta a chi non cerca il top del top. Spesso sono molto simili e anche i telefoni più datati, un tempo di punta, ad oggi sono ancora un’ottima opzione.

A far da padrone tra la fascia alta degli smartphone Samsung è tutta la gamma Galaxy S22, che comprende il Galaxy S22, l’S22+ e l’S22 Ultra, tre smartphone su cui il produttore coreano ha puntato molto. L’uscita degli ultimi cellulari Samsung, però, ha fatto scendere il prezzo del Galaxy S21 FE, che adesso si trova su una fascia molto più appetibile, considerato anche che rimane uno dei migliori smartphone Samsung degli ultimi anni.

Diamo quindi un’occhiata ai migliori telefoni Samsung Galaxy attualmente disponibili sul mercato.

I migliori smartphone Samsung 2022 (in sintesi)

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A03

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy Note20

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Ultimi modelli di cellulari Samsung 2022

Come già accennato in precedenza, i cellulari Samsung sono prodotti su diverse fasce di prezzo, cosicché chiunque possa trovare il modello più adatto alle proprie tasche e alle proprie esistenze. Tra gli ultimi modelli rilasciati, di cui parleremo in maniera più approfondita nei paragrafi successivi, non mancano ovvimente il Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra, che attualmente detengono il trono di top di gamma “classici”. Il termine classici non è stato però scelto a caso, perché, come sicuramente saprete, esistono altri due top della stessa casa produttrice, ovvero i pieghevoli Galaxy Z Fold3 e Z Flip3, dedicati a chi cerca l’innovazione più assoluta. Tra gli ultimi modelli rilasciati però, non mancano anche quelli appartenenti alla fascia media del mercato, ovvero Galaxy A33 e A53.

Smartphone Samsung: prezzi e offerte

Samsung si è da sempre caratterizzata per i suoi device, smartphone molto performanti e costruiti in maniera impeccabile. I telefoni Samsung sono dispositivi molto affidabili che puntano tutto sull’ottimizzazione tra hardware e software, punto su cui molti produttori si trovano in difficoltà.

Oltre ad essere oggetti di design esteticamente belli da vedere, in ogni fascia di prezzo si trovano smartphone Samsung molto validi. Oltre i top di gamma, approfonditi più avanti, adesso vediamo alcuni telefoni Samsung divisi per prezzo da tenere assolutamente in considerazione.

Smartphone Samsung sotto i 200 euro: Samsung Galaxy A32

Il Samsung Galaxy A32 è forse lo il miglior base gamma prodotto dall’azienda coreana, poiché caratterizzato da componenti hardware sufficientemente elevate e un prezzo accessibile a chiunque, tra l’altro anche attualmente in sconto sui vari e-commerce. Si tratta sostanzialmente di un cellulare Samsung con display Infinity-U FHD+ da 6,4 pollici di diagonale e ben 4 fotocamere posteriori per scatti di buona qualità. Sotto la scocca invece, è presente una batteria da 5000 mAh, abbastanza prestante da consentire un’intera giornata di utilizzo. La ricarica avviene inoltre in maniera adattiva e con una velocità di 15 W. Il modello base arriva con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e dedicata all’archiviazione dei file. Da non sottovalutare anche la funzione Game Booster, in grado di evitare ogni distrazione durante le fasi di gioco e anche di elevare le performance generali dello stesso smartphone. Disponibile in quattro colorazioni differenti: bianca, rosa, azzurra e nera.

Samsung Galaxy A32 in sconto su Amazon a 208,05 euro

eBay propone il Samsung Galaxy A32 189,00 euro

Smartphone Samsung sotto i 250 euro: Samsung Galaxy A52

Saliamo leggermente di prezzo per parlare di uno dei telefoni Samsung probabilmente più consigliati per l’utilizzo quotidiano. Stiamo parlando del Galaxy A52. Quest’ultimo si presente con una scheda tecnica davvero molto interessante, pur potendo contare su un prezzo inferiore ai 250 euro. Galaxy A52 ha infatti un display Infinity-O FHD+ da 6,5 pollici ed è caratterizzato dalla presenza di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e dedicata all’archiviazione, tra l’altro anche espandibile tramite micro SD. La batteria è da 4500 mAh, abbastanza da consentire una giornata di utilizzo. In ogni caso, è comunque presente la ricarica Ultra-Rapida a 25 W, da utilizzare per avere diverse ore di utilizzo in soli 15 minuti di ricarica. Il sistema fotografico utilizza ben quattro lenti diverse per proporre scatti di alta qualità e fino a 64 MP. Disponibile sia in versione 4G che 5G, in quattro differenti colori: viola, bianco, azzurro e nero.

Samsung Galaxy A52 in sconto su Amazon a 275,49 euro

eBay propone il Samsung Galaxy A52 a 235,00 euro

Smartphone Samsung sotto i 250 euro: Samsung Galaxy M52 5G

Sotto la soglia dei 350 euro invece, è possibile acquistare il Samsung Galaxy M52, ovvero il primo della lista interamente in versione 5G. Quest’ultimo riprende le linee estetiche dei modelli visti in precedenza, aggiungendo però alcuni valori interessanti alla scheda tecnica, con particolare attenzione al comparto fotografico. Si tratta infatti di uno smartphone Samsung dotato di processore octa-core, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata espandibile con micro SD. Importanti passi in avanti sono stati fatti sullo schermo, grazie all’aggiunta di un display FHD+ Super AMOLED Plus da 6,7 pollici. La batteria è da 5000 mAh, che come sempre riesce tranquillamente a gestire un’intera giornata di utilizzo. Come già anticipato, è da subito disponible la rete 5G, ovviamente solo nel caso in cui si possegga una SIM compatibile. Inoltre, si tratta del primo modello della lista a possedere di serie la versione 12 di Android, una delle ultime rilasciate.

Samsung Galaxy M52 5G in sconto su Amazon a 253,8 euro

eBay propone il Samsung Galaxy M52 5G a 299,90 euro

I migliori smartphone Samsung 2022

Nel caso in cui siate alla ricerca dei telefoni Samsung di maggior valore, sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche che il prezzo, allora troverete i successivi modelli sicuramente molto interessanti e potenzialmente ottimi per l’acquisto. Ovviamente però, non mancheranno anche proposte più economiche ma sicuramente da non sottovalutare.

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Prima di passare ai veri top di gamma del momento però, vogliamo porre l’accento su quello che, a nostro parere, rappresenta ancora oggi, a distanza di un anno, lo smartphone Samsung migliore per rapporto qualità prezzo. Il suo nome è Galaxy S21 FE, ovvero un’edizione speciale rilasciata dalla stessa azienda molto apprezzata dagli utenti di tutto il mondo. Quest’anno non c’è stata purtoppo la stessa operazione di marketing con il modello S22, almeno per il momento, perciò S21 FE rimane ancora molto attuale e super aggiornato. Si tratta comunque di uno smartphone con display da 6.4 pollici e tecnologia Dynamic AMOLED. Sul retro sono presenti tre fotocamere professionali, con supporto all’intelligenza artificiale e scatti in modalità ritratto professionali e definiti. Il processore sotto la scocca è octa-core, accompagnato da ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna dedicata all’archiviazione. La batteria è da 4000 mAh, ben ottimizzata per gestire al meglio i consumi in chiamata, riproduzione multimediale e navigazione Web. Noi abbiamo deciso di riportare la versione 5G, poiché, a nostro parere, dotata di un miglior rapporto qualità prezzo, ma online è possibile trovare anche quella 4G.

Samsung Galaxy S21 FE 5G in sconto su Amazon a 479,5 euro

eBay propone il Samsung Galaxy S21 FE 5G a 499,99 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra

Togliamoci subito il dente più grosso di tutti: Samsung Galaxy S22 Ultra. Come sicuramente immaginerete, si tratta del vero top di gamma della serie Galaxy, grazie anche e soprattutto alla compatibilità con la S-Pen. Si tratta infatti del successore di Galaxy S21 Ultra, ma anche della gamma Note, ormai a quanto pare abbandonata dalla stessa azienda. Dispone ovviamente della connessione 5G e anche di un modulo a doppia SIM. Il modello base dispone di 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna per l’archiviazione, ma noi consigliamo il modello da 256 GB. Per coloro che cercano ancora di più però, non manca anche quella da 1 TB. Il suo display è un Super AMOLED da 6,8 pollici con tecnologia a 120 Hz, la quale rende lo scrolling e le immagini sempre fluide e precise. La sua batteria è da ben 5000 mAh, ma dovendo fare i conti con delle caratteristiche tecniche di maggior livello, si comporta allo stesso modo dei modelli visti in precedenza. In ogni caso, una giornata di utilizzo sarà sempre garantita. La ricarica rapida può avvenire sia tramite l’ingresso USB-C che tramite base Wireless. Il vero punto di forza di questo smartphone è però la fotocamera, composta da lenti complete di modalità notturna per scatti di qualità anche senza luce. Il processore interno è inoltre il primo della gamma Samsung ad essere costruito in 4 nm, il che rende le performance ancora più elevate.

Samsung Galaxy S22 Ultra in sconto su Amazon 1069,95 euro

eBay propone il Samsung Galaxy S22 Ultra a 1079,90 euro

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Siamo sicuri che almeno per un istante avete pensato di acquistare uno dei due modelli pieghevoli di Samsung. A dirla tutta, acquistare oggi il Galaxy Z Flip3 5G non è assolutamente impossibile. Nonostante il prezzo iniziale fosse di oltre 1000 euro, i continui sconti e la sua incredibile popolarità lo hanno portato ad un prezzo inferiore a 750 euro, quindi in linea con altri top di gamma più generici. La sua tecnologia innovativa del display però, eleva appunto il prezzo di uno smartphone che, a parità di caratteristiche tecniche, sarebbe potuto costare anche qualcosina in meno. Si tratta infatti di un dispositivo con processore Qualcomm Snapdragon 888, accompagnato da 8 GB RAM e 128 GB di memoria interna. Disponibile anche la versione con 256 GB ad un prezzo maggiore. In entrambi i casi, non manca la connessione 5G. La sua vera particolarità però, sta ovviamente nel display pieghevole, che rende le dimensioni dello device davvero ridotte. All’esterno è presente anche un display aggiuntivo, più piccolo, ma abbastanza ampio per visionare le notifiche in arrivo, le informazioni dei widget preferiti e anche per scattare selfie di qualità con la fotocamera principale. Interessante anche notare come Samsung abbia deciso di rendere questo dispositivo molto personalizzabile, producendo cover e accessori diversi e molto colorati dedicati alla gamma dei pieghevoli.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G in sconto su Amazon a 749,99 euro

eBay propone il Samsung Galaxy Z Flip3 5G a 698,99 euro

Samsung Galaxy S22

Il Samsung Galaxy S22 è sostanzialmente l’”entry level” dei top di gamma della stessa azienda. Si tratta di un dispositivo dotato di 8 GB di RAM e 128 GB nella sua configurazione base, ma può essere acquistato anche in versione da 8 GB di RAM più 256 GB di memoria interna. La sua versione di Android è la 12 e ovviamente potrà anche essere aggiornata alla 13 quando sarà disponibile. Il suo display è da 6.1 pollici e dispone della tecnologia Dynamic AMOLED a 120 Hz. Il modulo fotocamera è composto da tre lenti ed è compatibile con la modalità notturna Nightography, per scatti di qualità anche con scarsa illuminazione. In confezione è presente anche il carica batteria da 25 W, che consente una ricarica più rapida ed efficiente. Può essere acquistato in quattro diverse colorazioni: bianca, verde, nera e rosa.

Samsung Galaxy S22 in sconto su Amazon a 799,00 euro

eBay propone il Samsung Galaxy S22 a 729,00 euro

Samsung Galaxy S22+

Il Samsung Galaxy S22+ è invece il fratello maggiore del modello precedente, ma porto al centro rispetto al Galaxy S22 Ultra visto ad inizio sezione. Di conseguenza, può contare su un prezzo e su una scheda tecnica a metà tra i due modelli. Ovviamente, come sempre, è compatibile con la rete 5G, ormai standard su tutti gli ultimi telefoni Samsung. Dispone di un display da 6,6 pollici in Dynamic AMOLED e quindi compatibile con i 120 Hz, per scrolling e qualità delle immagini più fluidi. Il sitema fotografico è simile al precedente, con tre lenti e compatibilità con la modalità notturna di alto livello. Anche in questo caso, in confezione sarà presente l’alimentatore da 25 W per una ricarica Ultra-Rapida. La sua versione base comprende la memoria RAM da 8 GB e quella interna di archiviazione da 128 GB, ma non manca anche quella da 256 GB. I colori a disposizione sono: bianco, verde, nero e rosa.

Samsung Galaxy S22+ in sconto su Amazon a 985,00 euro

eBay propone il Samsung Galaxy S22+ a 989,90 euro

Samsung Galaxy Z Fold3

Il secondo pieghevole di Samsung è il Galaxy Z Fold3, ovvero il modello di punta dell’azienda coreana. A differenza dello Z Flip3 infatti, il suo display pieghevole non lo rende più compatto nella chiusura, ma più ampio nell’apertura. La sua versione chiusa di presenta infatti con dimensioni standard da smartphone da 6,2 pollici, mentre quando viene aperto, mostra un ampio display da tablet da 7,6 pollici. In entrambi i casi, si tratta di schermi Dynamic AMOLED a 120 Hz. Quest’ultimo è inoltre compatibile con la connessione 5G e anche con la ricarica wireless rapida a 25 W di potenza. Lo Z Fold3 è inoltre il secondo attuale smartphone ad essere compatibile con la S-Pen, acquistabile però separatamente. All’interno troviamo 12 GB di memoria RAM e una memoria di archiviazione a scelta tra 256 GB e 512 GB, ovviamente con differenza di prezzo. Ottimo anche il comparto fotografico, che oltre a consentire scatti di alta qualità, presenta anche una lente nel display interno per selfie più comodi. DIsponibile nei colori: verde, grigio e nero.

Samsung Galaxy Z Fold3 in sconto su Amazon a 1599,00 euro

eBay propone il Samsung Galaxy Z Fold3 a 1320,00 euro

Samsung Galaxy S21 5G

Come è ovvio che sia, la vendita dei modelli di ultima generazione causa l’abbassamento di prezzo di quelli precedenti. Questo però, non significa debbano essere scartati a prescindere. Il Samsung Galaxy S21 5G ad esempio, può ancora oggi contare su caratteristiche tecniche di alto livello, ad un prezzo minore rispetto a quello proposto al momento del lancio. In particolare, parliamo di un processore da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione di base, eventualmente espandibile tramite micro SD. Come anticipa il suo stesso nome, dispone anche di antenne 5G, ma anche di modulo a doppia SIM. Come sempre, Samsung pone molta attenzione al comparto fotografico, anche in questo caso con grandangolo e modalità notte, molto simile a quello del più moderno S22. Il display è ovviamo Super AMOLED, su un pannello da 6,2 pollici. Attualmente può essere acquistato sia in colore grigio scuro che viola.

Samsung Galaxy S21 5G in sconto su Amazon a 638,98 euro

Samsung Galaxy A22 5G

Il Samsung Galaxy A22 5G è uno smartphone molto particolare, grazie ad un dettaglio interessante. Si tratta infatti di un modello molto economico, ma già compatibile con la rete 5G. In genere, tale tecnologia si presta ad essere prerogativa dei top di gamma, ma non in questo frangente. Le sue particolarità si fermano però qui, in quanto le altre caratteristiche tecniche sono assolutamente basilari: display Infinity-V FHD+ da 6,6 pollici di diagonale, Android in versione 11, modulo a tripla fotocamera posteriore, 4 GB di memoria RAM, 64 GB di memoria interna con possibilità di espansione con micro SD e batteria da 5.000 mAh che consente più di una giornata di utilizzo. Insomma, uno smartphone che può fare tutto ad un prezzo assolutamente molto accessibile.

Samsung Galaxy A22 5G in sconto su Amazon a 166,00 euro

eBay propone il Samsung Galaxy A22 5G a 159,90 euro

Samsung Galaxy A52s 5G

Poco più in alto abbiamo visto il Samsung Galaxy A52, ma ora vogliamo parlare anche di una sua versione leggermente rivista, ovvero il Galaxy A52s 5G. Come anticipa anche il nome infatti, si tratta di un altro smartphone con antenne 5G integrate, pur disponendo di un prezzo più basso del solito. Si tratta di un medio gamma con display Infinity-O FHD+ da ben 6,5 pollici e colori brillanti. Sotto la scocca troviamo invece 6 GB RAM e 128 GB di memoria interna espandibile, oltre ad una batteria da 4500 mAh e Ricarica Ultra-Rapida. Il modulo SIM è composto da doppio ingresso, così da poter rimanere sempre connessi con tutte le proprie schede. I colori disponibili sono davvero tanti, inclusi: viola, azzurro, nero e bianco. La versione di Android disponibile di serie è la 11.

Samsung Galaxy A52s 5G in sconto su Amazon a 267,9 euro

eBay propone il Samsung Galaxy A52s 5G a 259,00 euro

Samsung Galaxy A03

Tra i telefoni Samsung consigliati per l’acquisto, includiamo anche l’entry level più basilare e dedicato a chi si avvicina per la prima volta al mondo degli smartphone, o anche a chi necessita di un secondo dispositivo. Stiamo parlando del Galaxy A03, che per meno di 150 euro consente di fare tutte le operazioni più richieste senza alcun problema: navigazione, chiamate, social e app di ogni genere. Sicuramente però, i sui 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile non facilitano l’utilizzo di giochi particolamente pesanti o un multitasking eccessivamente carico. inoltre, la doppia fotocamera da 48 MP offrirà scatti chiari, ma non qualitativamente perfetti. Sicuramente promosso invece il display Infinity-V HD+ da 6,5 pollici. Grazie alle sue specifiche più basilari e la batteria da ben 5000 mAh però, la durata di utilizzo supererà anche una giornata.

Samsung Galaxy A03 in sconto su Amazon a 146,18 euro

eBay propone il Samsung Galaxy A03 a 147,89 euro

Samsung Galaxy M12

Saliamo leggermente di prezzo per parlare anche del Samsung Galaxy M12, smartphone base gamma dotato di caratteristiche tecniche perfette per chi non vuole spendere tanto ma desidera comunque poter fare di tutto con il proprio dispositivo. Stiamo infatti parlando di un device con display da 6,5 Pollici, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile tramite scheda micro SD e batteria da 5.000 mAh capace di superare anche un’intera giornata di utilizzo. Il modulo fotografico a 4 lenti permette scatti abbastanza buoni, ma ovviamente non a livelli molto elevati. Interessante anche notare il design della scocca posteriore in plastica, caratterizzato da linee scavate e colori brillanti e giovanili, tra cui l’azzurro e il blu più scuro.

Samsung Galaxy M12 in sconto su Amazon a 179,9 euro

eBay propone il Samsung Galaxy M12 a 174,00 euro

Samsung Galaxy A12

Una valida alternativa al modello precedente è data dal Samsung Galaxy A12, disponibile ad un prezzo sostanzialmente identico, ma dotato di un design diverso e più “serioso”. Il colore a disposizione è infatti il nero e presenta una scocca posteriore in plastica leggermente ruvida nella parte superiore e più lucida in quella superiore. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche invece, parliamo sempre dio un device dual sim con 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile tramite scheda micro SD e batteria da 5.000 mAh perfetta per consentire un’intera giornata di utilizzo. Il modulo fotografico è ancora una volta composto da 4 lenti che offrono scatti abbastanza buoni. Considerazione importante da fare soprattutto sulla versione di Android, che in questo caso è la 9, abbastanza datata, ma comunque personalizzata da Samsung.

Samsung Galaxy A12 in sconto su Amazon a 168,9 euro

eBay propone il Samsung Galaxy A12 a 163,00 euro

Samsung Galaxy Note20

Come ampiamente anticipato in precedenza, la serie Note di Samsung non è più prodotta dalla stessa azienda, che ha invece deciso di concentrare l’attenzione sugli S e sui pieghevoli, offrendo quindi la S-Pen come acquisto aggiuntivo. Qualora però ci fosse qualcuno ancora molto affezionato alla gamma Note, proponiamo l’ultimo modello presentato da Samsung, e ancora disponibile per l’acquisto anche sul sito Web ufficiale della stessa azienda. Stiamo parlando del Galaxy Note20, con S-Pen integrata. Il suo processore ha una tecnologia più datata di due anni, ma le sue caratteristiche tecniche rimangono comunque da buon medio gamma: 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. La batteria è invece da 4500 mAh, la quale non riesce a superare una giornata di utilizzo. Il modulo fotocamera è composto da tre lenti da 12 MP, 12 MP e 8 MP, per scatti assolutamente ancora ottimi. Il display è un Super AMOLED Plus e offre una frequenza super fluida di 120 Hz. Disponibile in colorazione verde.

Samsung Galaxy Note20 in sconto su Amazon a 575,11 euro

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Infine, chiudiamo con un altro ex top di gamma, anzi, con il miglior ex top di gamma della categoria. Stiamo ovviamente parlando del Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, caratterizzato da una scheda tecnica ancora molto attuale, ma di un prezzo più basso rispetto a quello di listino al momento del lancio. Partiamo infatti di un dispositivo con 12 GB di RAM e una versione base da 256 GB di memoria di archiviazione. Punto importante da considerare sulla fotocamera a quattro lenti, con modalità notturna di alta qualità e grandangolo molto definito. Il display Super AMOLED a 120 Hz propone colori di altissima qualità e una fluidità delle immagini da top di gamma recente. Ovviamente, come anticipa anche il nome, risulta essere perfettamente compatibile con la connessione 5G, grazie anche al modulo a doppia SIM, con una delle due in versione virtuale eSIM. Disponibile in colorazione silver.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G in sconto su Amazon a 700,48 euro

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.