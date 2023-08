Miglior pulitore a vapore portatile (casa e auto): prezzi e offerte

Tra gli elettrodomestici legati al mondo della pulizia, i pulitori a vapore (siano essi portatili, professionali, con o senza fili, per casa o per auto) stanno trovando sempre maggiori margini di crescita.

Diversamente dai lavapavimenti e dagli aspirapolvere, i migliori pulitori a vapore utilizzano un erogatore di vapore per aggredire ed eliminare numerose tipologie di macchie e sporcizia, anche quelle più ostinate e incrostate. Proseguendo con la lettura di questa guida sarà possibile sapere tutto quello che serve per scegliere il miglior pulitore a vapore professionale o, quantomeno, quello più adatto alle proprie esigenze di pulizia.

I migliori pulitori a vapore portatili

Solitamente un pulitore a vapore, sia esso con filo o portatile, è dotato di una maniglia ergonomica a impugnatura singola (si può tenere con una mano sola) ed è un oggetto leggero e pratico da utilizzare. Il pulitore a vapore ha un serbatoio d’acqua (nel corpo se senza filo, ma può avere anche un serbatoio esterno collegato al corpo tramite cavo) un beccuccio a pistola (ugello) attraverso cui esce il vapore, ed eventuali valvole per regolare la potenza.

È ideale per raggiungere tutte quelle superfici sopraelevate non pulibili con un lavapavimenti o un aspirapolvere, e aggredire lo sporco più ostinato, come quello dei fornelli, dei forni, delle piastrelle, degli interstizi o dei sedili e i vani portaoggetti delle auto o dei motorino. Nel funzionamento ricorda la funzione vapore dei ferri da stiro, con potenza e temperature ben più elevate.

I pulitori a vapore scelti per questa guida sono cinque: di seguito si vedranno nello specifico i modelli selezionati e le caratteristiche tecniche relative a ciascun prodotto.

1. Royal 8 in 1 Pulitore Vapore

💨 Potenza: 1050w 📐 Dimensioni e peso: 25 x 14 x 23 cm; 1,5kg 💦 Capacità: 350ml 🔫 Ugello: multispazzola ⌛ Tempo di riscaldamento: 3 min 🛒 Prezzo: € 39,99

Il Royal 8 in 1 è un comodo pulitore a vapore con 1050 W di potenza. Piccolo, facile da usare con una sola mano e, soprattutto, provvisto di una grande quantità di accessori aggiuntivi (tra cui spiccano il tondo in nylon e le spazzole metalliche) per pulire tutte le superfici, dalla casa all’automobile. Per pulire le superfici più fini è possibile utilizzare l’allegato per finestre o tessuti. Le aree difficili da raggiungere, come sotto il frigorifero o altri elettrodomestici, diventeranno facili da pulire con questo pulitore a vapore senza fili grazie al tubo di prolunga elastico.

Pro Economico

Leggero e pratico

Molti accessori inclusi Contro Non potentissimo

Materiali non troppo resistenti

2. Mlmlant Pulitore a Vapore Portatile Set con 9 Accessori

💨 Potenza: 1000w 📐 Dimensioni e peso: ‎25,8 x 23,7 x 14,8 cm; 1,66kg 💦 Capacità: 350ml 🔫 Ugello: multispazzola ⌛ Tempo di riscaldamento: 10 sec 🛒 Prezzo: € 59,90

Tra i migliori pulitori a vapore economici, il pulitore a vapore della Mlmlant è tra i più richiesti. Pratico e leggero, ha un cavo di alimentazione molto lungo che permette di muoversi senza problemi durante la pulizia della casa. Ha una valvola di sicurezza, un grilletto e un’impugnatura comodi e, soprattutto, ha moltissimi accessori, da una prolunga del beccuccio vaporiero fino a una piega per pulire gli angoli, passando per gli accessori ad asciugamano e a quelli per pulire auto, forno, barbecue, tende e moquette.

Pro Cavo lungo

Sicuro

Iperaccessoriato

Leggero Contro Non potentissimo

Poche funzioni

Manico comodo, ma largo

3. Pulitore a vapore Karcher SC 1 EasyFix

💨 Potenza: 1200w 📐 Dimensioni e peso: ‎32,1 x 12,7 x 18,6 cm; 1,6kg 💦 Capacità: 250ml 🔫 Ugello: multispazzola ⌛ Tempo di riscaldamento: 3 min 🛒 Prezzo: € 94,90

Nella classifica dei migliori pulitori a vapore, il Karcher SC 1 EasyFix occupa senza dubbio una delle prime posizioni. Parliamo di un prodotto strutturalmente molto solido, ben rifinito, un pulitore a vapore portatile professionale sicuramente più durevole rispetto alla maggior parte dei rivali. Ideale per l’uso in tutta la casa, è adatto a tutte le superfici dure. Compatto nonostante le dimensioni, è ideale per la pulizia intermedia, rapida e completa anche in ambienti piccoli. Anch’esso provvisto di numerosi accessori, può essere utilizzato anche per pavimenti e auto. Molto utile anche la valvola di sicurezza per i bambini.

Pro Materiali di qualità

Sicuro per tutti

Preciso ed efficace

Potente Contro Uno dei più costosi

Non piccolissimo

Non ha molti accessori

Serbatoio contenuto

4. ADFG Pulitore a vapore multifunzionale

💨 Potenza: 1200w 📐 Dimensioni e peso: ‎‎31,6 x 27,8 x 17 cm; 1,2kg 💦 Capacità: 270ml 🔫 Ugello: multispazzola ⌛ Tempo di riscaldamento: 20 sec 🛒 Prezzo: € 70,46

Il pulitore a vapore portatile multifunzionale ADFG, marcato EAVE, è un modello di pulitore a vapore economico di fascia media. Ha un serbatoio di 0,27 litri, capiente ma non enorme, inglobato nel pulitore a vapore, il che lo rende forse meno maneggevole della concorrenza. Ha un pulsante che rende costante l’emissione del vapore, è leggero (solo 1,2 kg) e spara vapore a 120 gradi; ha anche una funzione di decalcificazione. Come molti pulitori a vapore in commercio, il pulitore a vapore senza fili multifunzionale ADFG viene venduto con un numeroso set di accessori al seguito, che lo rendono adatto a tutti gli ambienti e le superfici.

Pro Leggero

Funzione autopulente

Molti accessori Contro Manico grande

Serbatoio piccolo

Non perfettamente maneggevole

5. Pulitore portatile a vapore Markenlos

💨 Potenza: 3000w 📐 Dimensioni e peso: ‎‎43 x 23,6 x 18,5 cm; 5,2 kg 💦 Capacità: / 🔫 Ugello: multispazzola ⌛ Tempo di riscaldamento: 20 s 🛒 Prezzo: € 144,37

Rispetto agli altri pulitori a vapore portatili presenti nella classifica, questo prodotto ha il beccuccio indipendente rispetto al serbatoio. Si presenta come una valigetta, dentro la quale sono presenti tutti i comandi e le funzioni (accensione, regolatore di potenza, cavo di corrente), mentre il beccuccio spara vapore ha un cavo di collegamento al corpo. Questa caratteristica da un lato lo rende il più ergonomico dal punto di vista del movimento, dall’altro condiziona le operazioni perché il corpo macchina-serbatoio devono essere necessariamente a breve distanza rispetto al beccuccio. La potenza è più alta della concorrenza (3000 W), anche se la temperatura raggiunta non è la più elevata (100-120 gradi).

Pro Potenza elevata

Beccuccio ergonomico Contro Legato a una valigetta

Temperatura non elevatissima

Come funziona un pulitore a vapore

Il pulitore a vapore funziona in modo simile alla funzione analoga del ferro da stiro, ma con potenza molto maggiore. Il serbatoio dell’acqua funziona come una caldaia. Attraverso la chiusura ermetica data dal tappo con guarnizione, la resistenza o il piatto termico interno alla caldaia scaldano l’acqua (preferibilmente demineralizzata) portandola alla temperatura di evaporazione, intorno ai 100 gradi. Una volta pronto, il vapore può essere erogato attraverso il bottone o grilletto presenti sull’impugnatura e, attraverso la pressione generata internamente al serbatoio, il pulitore a vapore emette un getto caldo dallo sfogo del beccuccio da sparare contro le superfici da pulire.

La potenza di solito si attesta sui 1200 W, mentre il wattaggio dipende dal tempo di riscaldamento della caldaia. La pressione del getto di un pulitore a vapore portatile è solitamente individuabile intorno ai 3 bar ed è tra le caratteristiche più importanti da considerare per comprendere la qualità dei singoli prodotti: più è alta, più il getto di vapore sarà fine e dunque preciso e potente. Può avere sistemi di sicurezza per l’utilizzatore o blocchi per evitare che possano attivarlo i bambini. I serbatoi sono di capienza variabile dai 200 ai 400 ml nel caso di pulitore a vapore portatile, di un litro o oltre se il pulitore a vapore ha un corpo serbatoio slegato dal beccuccio.

Per entrare in funzione, un pulitore a vapore professionale impiega dai 2 ai 5 minuti. I migliori pulitori a vapore dispongono inoltre di una funzione di decalcificazione. Qualora non fosse presente nel modello in proprio possesso, è utile prevenire la formazione del calcare (letale per il corretto funzionamento di qualsiasi pulitore a vapore) attraverso l’utilizzo di acqua demineralizzata o di prodotti che sciolgono il calcare.

Molto spesso, i migliori pulitori a vapore vengono venduti con un ampio e piuttosto variegato set di accessori, questo perché tali elettrodomestici possono essere impiegati nei modi, nei luoghi e sulle superfici più disparati, dai fornelli della cucina alle piastrelle del bagno ai sanitari fino alle macchine e ai vani più difficilmente raggiungibili di moto e mobili.

Tra questi, meritano particolare spazio le bocchette vaporiere, che possono grosso modo classificarsi in base a queste macro tipologie: l’ugello dritto, che ha una bocchetta allungata e stretta che serve a indirizzare l’emissione del vapore verso un punto specifico, come per esempio gli insterstizi del bagno, le bocchette dell’aria condizionata o le fughe del pavimento; l’ugello a 90 gradi, che può essere usato per raggiungere quei luoghi stretti dove si fatica ad arrivare con facilità per questioni di spazio; il tubo di prolunga, che può essere rigido o flessibile e che può essere impiegato per raggiungere gli angoli più alti dei soffitti della casa (se rigido) o a rimuovere la polvere da dentro i termosifoni e i cassetti; lo spazzolino rotondo, perfetto per andare a rimuovere le incrostazioni più ostinate, in quanto abbina l’azione abrasiva a quella scrostante-sanificante del vapore, utile su zone come i fornelli o i forni.

E poi ancora la spazzola tergi vetri, perfetta per la pulizia delle finestre, degli specchi e dei vetri in genere; la cuffia in cotone, che si può spesso abbinare alla bocchetta tergi vetri, che permette di sanificare poltrone, letti, divani e imbottiti; le spatole, perfette per rimuovere le incrostazioni più ostinate di pentole, barbecue, griglie, camini. Altri accessori che di solito vengono forniti insieme ai migliori pulitori a vapore sono il dosatore per il rabbocco e l’imbuto (il pulitore a vapore, essendo sempre a contatto con la corrente elettrica, può costituire una fonte di pericolo se ricaricato direttamente tramite acqua corrente: meglio utilizzare un corpo di plastica e, soprattutto, scollegarlo dall’alimentazione). Talvolta possono essere presenti una borsa porta accessori e una tracolla per imbracciare al meglio il pulitore a vapore.

Una procedura da non trascurare, se si vuole garantire al proprio pulitore a vapore una lunga vita operativa, è applicare allo stesso continue procedure di manutenzione. Procedure da ripetere il più spesso possibile, poco onerose, ma fondamentali per mantenere al massimo le prestazioni del proprio elettrodomestico nel corso del tempo. Se non vengono applicate la giusta manutenzione e le corrette procedure, infatti, il pulitore a vapore può rimaner vittima del suo peggior nemico: il calcare. Se questo si accumula, il pulitore a vapore rischia di vedere le sue prestazioni crollare nel corso del tempo. Al fine di tutelare il proprio elettrodomestico pulente, pertanto, è bene pulirlo a ogni utilizzo, ricordandosi di svuotare ogni volta il serbatoio e di lavarlo a fondo almeno una volta al mese. Stesso discorso vale per gli accessori: le pezze vanno sempre pulite ogni volta che vengono impiegate, così come le varie spazzole e bocchette.

Al fine di favorirne al massimo la conservazione, inoltre, dopo ogni utilizzo il pulitore a vapore va riposto in un luogo asciutto e senza polvere, lontano dalla luce solare diretta. Ultimo, ma non meno importante, con il pulitore a vapore va impiegata l’acqua distillata o un detergente specifico, in quanto la presenza di minerali limita fortemente l’utilizzo e l’efficacia dell’elettrodomestico. Altri accorgimenti ottimali per allungare la vita dei pulitori a vapore economici è applicare le stesse procedure manutentive anche al tappo del serbatoio (che, si ricorda, non va mai aperto durante la pulizia: calore e pressioni possono generare ferite e ustioni anche gravi); se si notano perdite d’acqua, meglio non utilizzare il dispositivo: il serbatoio potrebbe essere crepato o danneggiato.

Dove usare il pulitore a vapore portatile

Il pulitore a vapore è l’elettrodomestico perfetto per quasi tutte le superfici di casa, auto e non solo. Le uniche superfici che potrebbero risentire della pulizia a vapore caldo sono quelle sensibili agli sbalzi di temperatura, come il legno, il parquet, il compensato, il tek, il gres porcellanato e le plastiche di bassa qualità. I due ambienti in cui il pulitore a vapore funziona meglio sono la casa e la macchina.

Casa

All’interno dell’abitazione, il pulitore a vapore, portatile e cablato, può essere utilizzato nei modi più disparati. Con il pulitore a vapore è possibile pulire qualsiasi superficie di casa: divani, pavimento, muro, piastrelle, piano cottura, fornelli, ma anche tavoli, sanitari, tappeti, poltrone, imbottiti e vestiti, dove l’etichetta indica la compatibilità con le alte temperature. Da evitare parquet e superfici legnose o sensibili agli sbalzi termici.

Auto

All’interno dell’auto, il pulitore a vapore è perfetto per pulire la totalità del mezzo, dal volante ai sedili al cruscotto e al bagagliaio. Più cautela va utilizzata in caso di imbottiture e coperture di vera pelle, mentre per i tappetini sotto i sedili è tra le soluzioni più efficaci per la sanificazione.

Come scegliere il miglior pulitore a vapore portatile

Come spesso accade quando si tratta di fare una scelta in merito all’acquisto di un elettrodomestico per la propria casa, non esiste un’opzione univoca quando si parla di miglior pulitore a vapore per la casa e per l’auto, portatile o meno. Per trovare quello giusto, è bene passare in rassegna tutte le varie caratteristiche dei singoli prodotti, dalla capienza del serbatoio alla potenza vaporiera fino alla portabilità e l’ergonomia più adatte alle proprie mani e alle proprie specifiche esigenze di pulizia.

Un ruolo importante lo giocano la varietà e versatilità degli accessori di cui i vari pulitori a vapore sono provvisti di serie, così come la struttura (se bocchetta è isolata dalla macchina e dal serbatoio o se modello “tutto in uno”). Anche leggerezza e potenza in termini di watt e bar sono criteri importanti nella scelta della migliore pulitrice a vapore o, quantomeno, di quella migliore per la propria casa e la propria macchina.

Infine, vanno valutati i prezzi di un pulitore a vapore secco professionale, che possono oscillare da poche decine fino a migliaia di euro. In questa guida si è cercato di proporre modelli abbastanza economici ma al tempo stesso di qualità.

Conclusioni

Questa guida approfondita ha lo scopo di aiutare gli utenti ad avere un’opinione informata, completa e autonoma sulla scelta del miglior pulitore a vapore professionale (per la casa e per l’auto), portatile o con filo, tra quelli presenti in commercio. Nella guida sono stati elencati cinque modelli diversi tra loro, con caratteristiche e accessori vasti e variegati: tra di essi si cela certamente il modello più adatto alle esigenze di pulizia di ciascuno.

Il pulitore a vapore è non solo uno dei migliori strumenti per la corretta manutenzione della propria casa, ma è anche un eccellente strumento di igienizzazione, grazie alle elevatissime temperature che il vapore può raggiungere. Una caratteristica, questa, di grande importanza, visto lo spazio mediatico che la sanificazione ha avuto negli anni di pandemia.

Domande frequenti sui migliori pulitori a vapore Qual è la potenza massima di un pulitore a vapore portatile? La potenza massima di un pulitore a vapore portatile, in termini di bar, si attesta tra i 3 e i 4,5 bar; in termini di watt, circa 1200W. Qual è il miglior vaporetto in commercio? Non esiste un vaporetto migliore di tutti in senso assoluto, perché tutto dipende dalle esigenze personali. Tra i migliori, però, si annoverano il pulitore a vapore Karcher SC 1 EasyFix, il Royal 8 in 1 e il pulitore a vapore portatile di Mlmlant, tutti disponibili su eBay. Cosa mettere nel vaporetto per disinfettare? Per disinfettare con il pulitore a vapore l’acqua è più che sufficiente, date le alte temperature che raggiunge una volta trasformatasi in vapore. Cosa non pulire con vapore? Le uniche superfici che potrebbero risentire della pulizia a vapore caldo sono quelle sensibili agli sbalzi di temperatura, come il legno, il parquet, il compensato, il tek, il gres porcellanato e le plastiche di bassa qualità.

