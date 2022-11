PC sleeve: le migliori custodie per laptop

Il laptop è uno strumento essenziale sia per chi ci lavora che per chi invece lo usa più per svago, e per quanto ormai smartphone e tablet lo abbiano sostituito per molti utilizzi, un portatile ha ancora la sua importanza soprattutto quando abbiamo bisogno di uno schermo di dimensioni maggiori, quando facciamo un viaggio più lungo, o quando dobbiamo partecipare ad un incontro di lavoro. Proteggere il laptop diventa quindi importante, così da evitare danni dovuti a urti o cadute durante il tragitto. Di seguito trovate una selezione delle migliori PC sleeve, le custodie più compatte e sottili che occupano meno spazio in uno zaino o sotto al braccio ma che allo stesso tempo riescono a garantire una protezione superiore al notebook. In questa guida abbiamo incluso custodie da 13” adatte ad un Microsoft Surface Pro, ma tutti i modelli sono disponibili anche per misure diverse di laptop, tipicamente fino a 16-17”.

PC Sleeve Tomtoc

Il brand Tomtoc è una garanzia quando si parla di protezione per PC e tablet, grazie ad una gamma completa di prodotti veramente ben progettati e con una cura dei particolari davvero superiore. Se già la prima generazione di PC sleeve era fra le nostre preferite, adesso la seconda generazione porta un ulteriore miglioramento nella protezione interna, in materiale morbido e piacevole al tatto, e soprattutto a bordi ed angoli, che grazie ad un rinforzo superiore riescono ad attenuare anche cadute da un metro di altezza. Il tutto in materiali riciclati, con un rivestimento idrorepellente e cerniere YKK più forti. Utile poi la presenza di una tasca per caricabatterie e accessori.

Bellroy Laptop Sleeve

Tessuto riciclato anche per la custodia di Bellroy, che al posto della classica zip adotta una chiusura magnetica lungo il lato lungo della stessa. Il design minimale la rende decisamente elegante, mentre il tessuto in microfibra dona una sensazione morbida al tatto e non graffia la scocca del laptop.

UGREEN Laptop Sleeve

Morbido tessuto in pile all’interno della PC sleeve di UGREEN, azienda nota principalmente per caricabatterie e altri accessori per smartphone e tablet ma che propone anche delle soluzioni per la protezione dei dispositivi elettronici. Il design è minimale, ed anche all’esterno abbiamo una ecopelle scamosciata morbida ed idrorepellente.

Tucano Colore PC Sleeve

Se cercate una PC sleeve colorata e sottile potete prendere in considerazione Tucano Colore, disponibile in diverse colorazioni e realizzata in neoprene. La protezione non è ai livelli dei modelli visti sopra, e si limita ad un doppio strato di neoprene in corrispondenza degli angoli, motivo per cui ne consigliamo comunque un trasporto all’interno di uno zaino o valigetta.

Amazon Basics PC Sleeve

Immancabile una proposta dal brand Amazon Basics, che porta sul mercato i prodotti di maggiore richiesta con un buon rapporto qualità prezzo. Questa custodia per PC in neoprene è disponibile in varie colorazioni, ma come per il modello precedente non offre alla migliore protezione in caso di urti o cadute per cui raccomandiamo di usarla in uno zaino per maggiore cautela.

