Cerchi un notebook convertibile 2 in 1 per la tua attività professionale o uso personale?

Il notebook convertibile 2 in 1 è un dispositivo che incorpora funzioni proprie del notebook e del tablet, dando vita ad un “ibrido” che può diventare molto comodo.

Ecco la guida all’acquisto coi migliori notebook convertibili da acquistare, dai top di gamma a quelli più economici, scelti da noi di Telefonino.net.

Microsoft Surface Book 2

Microsoft Surface Book 2:può essere considerato una piccola workstation. Potente, veloce ed estremamente performante, è il modello consigliato a coloro che prevedono un utilizzo intensivo e vogliono fare un acquisto che duri nel tempo e renda l’attività giornaliera comoda ed efficace.

Il processore di ottava generazione Intel Core i7 Quad Core assicura una potenza di calcolo superiore. La RAM ad 8 GB si incaricherà che i processi siano fluidi e senza intoppi mentre la scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1050 con 2GB di memoria rende il notebook un’ottima scelta anche per coloro che devono lavorare con le immagini e/o video.

Il display da 13.5 pollici ha una misura comoda e pratica per il trasporto e per riporre il notebook nelle borse, zaini o semplicemente essere portato in mano, così come permette di lavorare comodamente e non affaticare troppo l’occhio. Si tratta di uno schermo detachable; staccatelo con un click, usatelo come se fosse un normalissimo tablet e riagganciatelo alla fine.

Le 3 porte USB 3.0 vi permetteranno di interfacciarvi con la maggior parte dei dispositivi grazie a questo protocollo di comunicazione universale e potrete trasferire dati in maniera rapida e sicura.

Con un peso totale di 1.6 kg e dimensioni 23,2 x 31,2 x 2,3 cm il Microsoft Surface Book 2 si attesta come il miglior notebook convertibile 2 in 1 oggi in commercio.

Lenovo Yoga C740

Lenovo Yoga C740: processore è un Intel Core i7 Quad Core di decima generazione la cui velocità è di 1.8 GHz, RAM a 16 GB (estendibile a 32) e scheda grafica NVIDIA GDDR5 integrata. Il display è di 14 pollici e pertanto la dimensione è ottima anche per sessioni di lavoro prolungate, senza affaticare troppo la vista. La risoluzione è di 1920 x 1080 pixel.

Sono presenti due porte USB 3.0 che vi consentiranno di connettere tutti quei dispositivi esterni che supportano il protocollo di comunicazione. Il fatto che sia a 3.0 si assicurerà che il trasferimento di dati sia veramente rapido. L’ergonomia è davvero comoda: pur non essendo un detachable, il display si può girare su se stesso a 180° e ripiegare a libro. Dal momento che le dimensioni dello schermo sono di 14”, anche l’utilizzo come solo tablet lo renderanno davvero comodo, mentre la rotazione permessa lo renderà utilissimo anche in situazioni tipo riunioni durante le quali più partecipanti dovrebbero avere la possibilità di vedere ciò che viene mostrato.

Il peso è di 2 kg mentre le dimensioni sono di 35.7 x 23.4 x 1.69 cm.

Samsung Galaxy Book Flex

Samsung Galaxy Book Flex: è apprezzato per il design, l’ergonomia in generale e per l’aspetto estetico. Il colore sgargiante e tutte le accortezze in fase di rifinitura, lo rendono un prodotto particolarmente amato per lo stile. Nonostante questo, gli aspetti tecnici e funzionali non vengono sicuramente trascurati.

Il display di questo modello è di 13.3 pollici, la RAM di 8 GB, una memoria SSD da 512 GB la quale rendere tutte le operazioni di salvataggio e caricamento dati molto più rapide, così come l’accensione del dispositivo.

Uno degli aspetti più interessante è la S Pen bluetooth: se i normali pennini funzionano al tocco, questo può essere usato a distanza. Si possono eseguire una serie di comandi, semplicemente usando dei gesti. Sarà come avere un telecomando.

I materiali costruttivi sono particolarmente resistenti, soprattutto nei punti più utilizzati. Anti graffi e macchie, il Book Flex è resistente e solido, per una durata più duratura e per conservare l’elegante estetica intatta, nonostante l’utilizzo intensivo. Nonostante questa solidità però, il notebook è estremamente ergonomico. Essendo pieghevole, è possibile variare la vostra esperienza di utilizzo a seconda della necessità.

Il display QLED con modalità outdoor a 600 nit permette di guardare video anche in spazi aperti. Il processore Intel Core i5 di decima generazione assicura la resa prestazionale anche in programmi più pesanti o per eseguire rendering grafici e che necessitino una grande potenza di calcolo.

Acer Spin 5

Acer Spin 5: il processore è un Intel Core i5 8250U, la RAM è di 8 GB mentre il disco rigido è di 256 GB SSD. Le dimensioni del display sono di 13.3” Full HD con tecnologia IPS a risoluzione 1920x 1080. La scheda grafica è una Intel HD 620. Il sistema operativo offerto è Windows 10 Home.

Le quattro modalità laptop, tent, display o tablet ti permetteranno di usare il notebook nella maniera più consona per le tue necessità. Troverai dunque l’ergonomia molto pratica. Anche l’esperienza di pc gaming è di tutto rispetto, grazie allo schermo ampio ed alle caratteristiche hardware.

La batteria ha un’autonomia di 10 ore di utilizzo continuato, un tempo sufficientemente lungo per lavorare senza preoccupazioni prima della prossima ricarica. Grazie alla tecnologia Acer TrueHarmony, gli altoparlanti a “cono di carta” offrono un suono potente e corposo. Un’ulteriore chicca è che invertono automaticamente l’uscita del canale audio a seconda dell’orientamento dello schermo.

Il peso è di appena 1.5 kg mentre le dimensioni sono di 22,6 x 32,44 x 1.59.

BMAX Y13

BMAX Y13: ricercato ed apprezzato per la sua incredibile leggerezza. Tutta la praticità di un ibrido notebook e tablet trasportabile praticamente senza accorgersene. Andiamo a vederlo nel dettaglio.

Il processore è un Intel quad core N4120 a velocità 2.6 GHz, la RAM è di 8 GB e la capacità dello storage è di 256 GB con tecnologia SSD. L’avvio di sistema, i caricamenti ed i trasferimenti saranno dunque rapidissimi. Il display di dimensione 11.6 pollici ha risoluzione 1920 x 1080p in Full HD. È ruotabile a 360° pertanto avrete la piena autonomia di gestione dell’ergonomia di lavoro e di utilizzo.

Come detto, l’ingombro: stiamo parlando di un convertibile ultrasottile unico nel suo genere. Sottilissimo, appena 1,27 cm, lunghezza 27,94 x 18,8 cm di altezza distribuiti su 1 kg di peso. Con questi pesi e dimensioni, non dovrete praticamente mai preoccuparvi di fare spazio per portarlo con voi. Quasi non ve ne accorgerete di averlo.

La webcam ed il microfono integrati vi permetteranno chiamate e videochiamate in ogni momento, riducendo le distanze e ampliando al massimo la multimedialità. Sono presenti una porta microUSB, una micro HDMI, una USB type C ed una micro SD.