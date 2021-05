Piccoli, versatili, silenziosi, attenti ai consumi, a volte anche economici. I Mini PC hanno tutte queste caratteristiche e vengono scelti sempre più spesso per entrare nei nostri salotti, oppure diventano i computer principali per studiare o lavorare.

Ne esistono davvero per tutte le tasche e ogni anno sul mercato ne arrivano di nuovi e performanti, accorciando sempre di più la distanza che li separa dai PC tradizionali. Qui la nostra guida per aiutarti nella scelta.

Mac Mini

Mac Mini: punta tutto su un connubio di eleganza e qualità dei materiali, senza dimenticare però le performance. Mac Mini è dotato di processore Intel Core i3 quad‑core di ottava generazione a 3,6GHz, 8GB di memoria DDR4 a 2666MHz, scheda grafica Intel UHD Graphics 630, storage SSD PCIe da 256GB.

Intel NUC Kit NUC8i5BEH

Intel NUC Kit NUC8i5BEH: è considerato uno dei migliori PC in miniatura sul mercato, anche perché viene prodotto da Intel, una garanzia di qualità e affidabilità. È dotato di processore Intel Core i5-8259U e chip grafico Intel Iris Plus Graphics 655. Essendo un vero e proprio barebone non ha storage di massa preinstallato ma un alloggiamento da 9,5mm SATA 3 per l’installazione di un hard disk. Non è presente neppure la RAM, vi sono però due alloggiamenti per banchi di SODIMM DDR 4 da 16 Gb l’uno per un totale di 32 Gb. Molto comoda la presenza, oltre al Wifi e Bluetooth, anche di un sensore a infrarossi che permette l’utilizzo di un telecomando. Come connettività va evidenziata la presenza di una USB Type-C con supporto Thunderbolt 3.

Beelink T45

Beelink T45: con uno spessore di appena 17,7mm è un PC che ha dalla sua tantissime caratteristiche interssanti. In primis un quantitativo di RAM che arriva a 8GB, processore Intel Celeron (Apollo Lake) J4205, GPU Intel HD Graphic 500 e ben 128GB SSD come storage. Ma non è finita perché ha ben due HDMI (4K@30Hz), rendendo possibile il collegamento a più di un monitor/TV. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home.

ACEPC T11

ACEPC T11: questo computer in miniatura ha tutto il necessario per rimpiazzare un normale desktop. Dotato di CPU Intel Atom x5-Z8350 e scheda grafica integrata Intel HD Graphics 400, ACEPC T11 è equipaggiato anche di 4 GB di RAM, 64GB eMMC di storage (espandibile), WiFi Dual Band, 2.4G / 5G e Bluetooth 4.2. Inoltre, ciliegina sulla torta, ha Windows 10 Pro 64 bit preinstallato, il che lo rende subito pronto all’uso.

Raspberry Pi 4

Raspberry Pi 4: è, senza alcun dubbio, il miglior computer in miniatura sul mercato. Oltre ad avere caratteristiche hardware di tutto rispetto costa talmente poco da renderlo il miglior compromesso tra qualità e prezzo. Raspberry Pi 4 è dotato di processore Quad Core Broadcom BCM2711 (Cortex A-72) (ARM v8), SoC @ 64-bit 1,5 GHz, memoria SDRAM LPDDR4-2400 da 4 GB, WiFi da 2,4 GHz e 5,0 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 tipo a basso consumo (BLE), porta Gigabit Ethernet , 2 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0.