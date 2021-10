Nella guida che segue vi mostreremo i migliori visori di realtà virtuale che è possibile trovare in circolazione, elencando e spiegando le caratteristiche, di tutti i modelli che è possibile collegare a telefoni, PC e console, i visori stand-alone e quali funzioni devono possedere per poter reggere la realtà virtuale.

Splaks Google Cardboard

Il primo visore VR per smartphone che abbiamo selezionato è lo Splaks Google Cardboard, V2. Questo visore per VR supporta tutti gli smartphone in circolazione sia Android che iOS e garantisce offre i migliori risultati con i telefoni dotati di schermo compreso tra i 4 e i 6 pollici. Dispone di una ventosa potente per tenere lo smartphone in posizione. E' molto leggero e la configurazione è semplice.

Occhiali VR SHINECON

Altro visore VR per smartphone che segnaliamo è il VR SHINECON: questo prodotto funziona in maniera simile a quello visto in precedenza. Per farlo funzionare dobbiamo solo inserire il telefono all'interno del supporto e cominciare a vedere un filmato in 3D o un gioco per avere l'effetto tridimensionale. La particolarità di questo dispositivo è la presenza di un paio di cuffie, collegabili con il Bluetooth, che rendono l'esperienza 3D davvero immersiva.

OCULUS Rift S

Uno dei migliori visori VR su cui possiamo mettere le mani è l'OCULUS Rift S. Utilizzando questo visore potremo giocare a tutti i giochi 3D presenti nell'Oculus Store e sfruttare il nuovo visore potenziato, i due controller touch con comandi dedicati e le cuffie integrate per potersi immergere completamente all'interno del gioco scelto, per un'esperienza VR davvero appagante.

HP – Reverb G2

Nel panorama dei visori VR, che sono collegabili direttamente al PC, abbiamo anche l'HP – Reverb G2. Questo visore ha una risoluzione 4K, lenti regolabili Valve, supporto a SteamVR, suono spaziale 3D, sistema subpixel RGB, frequenza d'aggiornamento a 90Hz, connessione Bluetooth e due controller touch dedicati.

Viene venduto nella colorazione nera, con o senza driver.

Oculus Quest 2

Sicuramente una spesa impegnativa per affrontare l'acquisto di quest'ultimo visore, ma sei intenzionato ad avere il miglior modello al miglior prezzo, non puoi farti sfuggire lo Oculus Quest 2. Questo visore funziona senza fili, con ben 256 GB di spazio per conservare i giochi 3D compatibili. Dispone di 2 controller wireless e quando serve, può essere collegato ad un PC tramite cavo USB per accedere ai giochi dell'Oculus Rift.