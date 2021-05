Negli ultimi anni, l’acquisto di una TV 4K per gli appassionati di videogiochi si è fatto sempre più necessario. Da qui, l’esigenza di capire quali possano essere le TV più adatte per PS5, ecco la nostra selezione.

LG C9 da 55″

LG C9 da 55″:gli OLED firmati LG sono ormai piuttosto apprezzati tra chi è alla ricerca di design e prestazioni. Per il gaming, poi, rappresentano una scelta quasi sempre vincente, per molti modelli quella più completa attualmente presente in commercio. presenta HDMI 2.1 ad un massimale di 48 Gbps, con ALLM, VRR e G-Sync, per sfruttare il refresh rate variabile, una qualità visiva evidentemente superiore garantita dal processore di immagine Alpha 9 Gen 2. Per alcuni, anche nella variante da 55 pollici, è addirittura uno dei migliori OLED prodotti fino ad ora. E che per il gaming fa scendere in campo una Game Mode che riduce l’input lag a 13 ms. Le porte HDMI 2.1 lo rendono a prova di futuro, il software è molto intuitivo

Sony AG9

Sony AG9 :televisore che vanta, in tutte le se varianti, supporto al 4K e all’HDR10, insieme al Dolby Vision. Per quanto riguarda il processore di immagine, in questo caso abbiamo l’ottimo X1 Extreme, senza dimenticare ovviamente la tecnologia Acoustic Surface per l’audio, cavallo di battaglia di Sony vincente anche per questa TV 4K con la sua capacità di far vibrare il pannello in modo quasi impercettibile.

Samsung Q90T

Samsung Q90T:è impossibile restare indifferenti al Q90T nella variante da 55 pollici.

Questa TV 4K può vantare il Direct Full Array +, tecnologia di retroilluminazione con controllo preciso di ciascuna zona per neri ultra profondi e bianchi brillanti, assieme ad un contrasto eccezionale. Non solo, il sistema 4K AI Upscaling sfrutta il Processore Quantum di Samsung per analizzare automaticamente la fonte in ingresso, ridurre di richiamo il rumore delle immagini, ripristinare i dettagli persi e pure definire i contorni.

Philips TV Ambilight 50PUS7805

Philips TV Ambilight 50PUS7805: grazie a luci LED intelligenti dietro alla cornice, questo TV da 50 pollici con Ambilight estende lo schermo sulla parete creando un alone intorno alla TV. Rende qualsiasi stanza più accogliente e riduce l’affaticamento sui tuoi occhi.ti regala immagini vivide e più nitide. Ottieni contrasti netti e movimenti fluidi grazie al processore per la qualità d’immagine P5 Perfect Picture. Goditi maggiore profondità e tonalità della pelle più naturali.