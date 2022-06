Le tastiere da gaming a una mano, nonostante si caratterizzino per dimensioni molto contenute, offrono numerose funzionalità per esprimere al meglio il proprio talento in fase di gioco. Nessuna rinuncia, solo tanta praticità e comodità in fase di utilizzo. La tastiera da gaming a una mano, nella maggior parte dei casi, monta specifici tasti aggiuntivi per compiere in rapidità determinate azioni: sembra paradossale, considerando la superficie più ristretta, ma è davvero così. L’ibrido perfetto tra un gamepad ed una tastiera con formato tradizionale.

Tastiera da gaming a una mano iAmotus

Modello con 35 pulsanti e sistema di retroilluminazione LED a colori, per giocare anche di notte senza problemi di visibilità. La tastiera è molto resistente ed il materiale utilizzato garantisce la massima aderenza della mano senza tuttavia provocare sudorazione: perfetta in vista dell’estate. La colleghi tramite cavo USB.

Tastiera da gaming a una mano Redragon K585

Un’ottima tastiera da gaming ad una mano che si caratterizza per la presenza di 7 tasti macro, con possibilità di associare più comandi ed attivarli istantaneamente. Disponibili 5 modalità di retroilluminazione RGB, selezionabili con 16,8 milioni di colori. Il poggia polso rimovibile rende l’utilizzo ancora più confortevole.

Tastiera da gaming a una mano Itek X40

Questa unità è dotata di switch ottici light strike, con sensori ad infrarossi per attivare il click in soli 0,2 ms. Rispondono all’appello anche il poggia polso regolabile, il jack per cuffie da 3,5 mm, la retroilluminazione RGB personalizzabile, il joistick 3D e 4 tasti macro. Design ergonomico e materiali piacevoli al tatto.

Tastiera da gaming a una mano Auveach

Un’altra tastiera da gaming a una mano che non si fa mancare nulla: 39 pulsanti meccanici con annessi controlli rapidi, retroilluminazione LED RGB in stile arcobaleno, poggia polsi integrato, layout configurato per l’accesso istantaneo ad ogni singolo tasto e qualità costruttiva superiore alla media per questa fascia di prezzo.

Tastiera da gaming a una mano Razer Tartarus

Razer è sinonimo di qualità, una vera e propria certezza nel settore. Tasti programmabili ed estremamente silenziosi al clic. Retroilluminazione personalizzabile Razer ChromaTM, con 16,8 milioni di opzioni di colore. Uno dei modelli più compatti ma, allo stesso tempo, più generosi in termini di funzionalità offerte.

Fa la tua scelta tra le cinque tastiere da gaming a una mano che abbiamo descritto e lasciati coinvolgere da un’esperienza di gioco senza eguali.

