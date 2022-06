Un viaggio in auto può essere lungo e noioso, soprattutto per i bambini, motivo per cui spesso un tablet con video o film può essere la soluzione migliore per passare il tempo. Ma anche per il guidatore, che mantenendo sempre la massima sicurezza, può usare il tablet per una visualizzazione del navigatore in dimensioni maggiori rispetto a quelle di uno smartphone. Vediamo quindi quali sono i supporti da auto per tablet che potete acquistare oggi.

Eono supporto poggiatesta per tablet

Semplice ed economico, il supporto auto per tablet di Eono si aggancia in maniera rapida al poggiatesta dell’auto e permette di orientare il morsetto sia in posizione orizzontale che verticale, così da posizionare il tablet nel modo migliore per la visione desiderata. Ideale per macchine con un singolo passeggero sul sedile posteriore, possiamo usarlo per intrattenere un bambino con film e video durante il viaggio.

Supporto tablet da auto Arozxin

Un altro tipo di supporto da auto per tablet per un passeggero singolo è quello proposto a Arozxin, che invece di usare un’asta da agganciare alla base del poggiatesta fa uso di una fascia in velcro che può avvolgere il poggiatesta in orizzontale o in verticale, e di un morsetto che si attacca al velcro con possibilità di orientamento a 360°, permettendone l’uso anche in parti dell’auto diverse dal poggiatesta.

Supporto estendibile Tryone

Doppio morsetto invece per il supporto da auto per tablet di Tryone, che con un montaggio classico agganciato al poggiatesta contiene un’asta estensibile che permette di posizionare il tablet in un punto centrale e permettere la visione a più passeggeri sul sedile posteriore. La presenza del secondo morsetto, direttamente in corrispondenza del poggiatesta, ci permette di usarlo quando il passeggero è solo uno, dandoci quindi una maggiore flessibilità e possibilità di scelta.

Supporto tablet auto Suceso

Anche Suceso propone un supporto da auto per tablet flessibile e con posizione personalizzabile, così da adattarsi a tutte le situazioni in cui abbiamo uno o più passeggeri sul sedile posteriore. Invece dell’asta telescopica abbiamo qui un meccanismo pieghevole simile a quello del montaggio TV a muro, che quindi può essere chiuso in corrispondenza del poggiatesta oppure aprirsi per raggiungere la posizione centrale dell’auto.

Supporto tablet auto Apps2Car

Per permettere invece all’autista di avere una visione più ampia del navigatore satellitare durante la guida possiamo usare questo supporto da auto per tablet Apps2Car, con ampio morsetto estendibile e supporto che si inserisce nella fessura del lettore CD, così da mantenere il tablet fermo e stabile. Naturalmente ne sconsigliamo l’uso per la visione di film per evitare distrazioni alla guida.

