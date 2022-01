Oggi uno smartwatch è diventato uno strumento essenziale e sta sempre di più sostituendo gli orologi classici grazie all’ampia gamma di funzionalità che sono in grado di offrire. Che cerchiate un orologio alla moda, per il monitoraggio preciso delle attività fisiche, o per non perdere un messaggio senza dover tirare fuori lo smartphone, abbiamo selezionato i migliori smartwatch attualmente disponibili sul mercato.

Amazfit GTR 3 Pro

Amazfit GTR 3 Pro rappresenta forse il miglior rapporto qualità prezzo per chi cerca uno smartwatch da usare tutti i giorni. Il design classico con vetro 3D senza bordi a protezione del display lo rende perfetto per qualsiasi outfit, formale o sportivo che sia, e le funzioni fitness integrate danno un’ottima visione delle attività ma anche del sonno. Buona l’interazione con le notifiche dello smartphone, come anche la possibilità di rispondere alle chiamate o di chiamare Alexa direttamente dal polso.

Garmin Venu 2 Plus:

Dedicato soprattutto agli sportivi, è lo smartwatch che probabilmente ottiene la maggiore precisione in quanto a dati fitness, da sempre al centro dei prodotti dell’azienda. Per il resto abbiamo un design a cassa circolare e tutte le funzioni che cerchiamo in uno smartwatch, comprese le notifiche da smartphone e le chiamate dal polso. Non manca poi Garmin Pay, per i pagamenti contactless direttamente dall’orologio.

Samsung Galaxy Watch4 Classic

Frutto di una collaborazione fra Samsung e Google, Galaxy Watch 4 Classic è il primo ad utilizzare la nuova versione del sistema operativo Wear OS 3 – sebbene con un'interfaccia Samsung – studiato per offrire la migliore interazione con gli smartphone Android. La ghiera rotante aggiunge un tocco che lo rende più classico oltre che funzionale, e il supporto ai sistemi di pagamento contactless è garantito da Samsung Pay, ma si può installare anche Google Pay.

Diesel Axial

Con sistema operativo Wear OS 2 di Google abbinato all’ottima qualità costruttiva di Fossil, il Diesel Axial è l’orologio del famoso brand di moda, e quindi con un occhio di riguardo rivolto al design. Non mancano poi tutte le funzioni tipiche di Wear OS, fra cui il monitoraggio delle attività fisiche e della salute, le notifiche dello smartphone e la possibilità di effettuare pagamenti con Google Pay.

Ticwatch Pro 3 Ultra

Anche il più recente TicWatch Pro 3 Ultra di Mobvoi è basato sul sistema operativo Wear OS di Google, e mantiene quindi tutte le funzioni di cui abbiamo già parlato: monitoraggio delle attività fisiche, del sonno e del battito cardiaco; notifiche dello smartphone e chiamate dal polso; pagamenti contactless con Google Pay e molto altro. Ma il punto di forza è il doppio display, che sovrappone uno schermo a basso consumo al display AMOLED, così da garantire fino a 45 giorni di autonomia in modalità essenziale.