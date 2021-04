Il mondo dei TV Box è davvero variegato ed è possibile acquistare un prodotto con delle ottime qualità prezzo senza spendere una fortuna. Il prodotto in sé è pensato per chi magari non possiede una TV di ultima generazione e necessita di avere delle funzioni Smart. Esistono diverse soluzioni, alcune più compatte altre meno, che possiamo acquistare. Il tutto dipende ovviamente dalle proprie necessità e dal proprio uso domestico.

NinkBox N1 Plus

NinkBox N1 Plus è dotato del sistema operativo Android 10 e possiede come chipset il Cortex-A53 RK3318 quad-core a 64 bit che garantisce un’ottima fruizione dei contenuti multimediali senza nessun lag. Alla CPU si affianca la GPU Mali Cortex-A55 e una RAM da 4GB. Il set-top-box in questione supporta il codec video H.265 HEVC ed anche i video fino in 4K HDR Ultra HD. La memoria interna che troviamo in questo NinkBox N1 Plus è di 32GB che è possibile espandere fino a 128GB con microSD. Oltre al Bluetooth 4.0 possiede il Wi-Fi dual band che permette di avere una ricezione stabile e senza interferenze.

Bqeel R2 MAX

Bqeel R2 MAX possiede sempre Android 10 a bordo con pieno supporto ad AirPlay, Miracast e Chromecast. Il processore che troviamo è il medesimo di quello visto nel precedente prodotto ossia il quad-core RK3318 Cortex-A53. Affiancato a questo chipset troviamo la RAM di 4GB e la GPU Penta-Core Mali-450. Inoltre, supporta il nuovo codec video H.265 HEVC e la visione dei contenuti in 4K HDR UHD. Lo storage interno è di 64GB che è possibile incrementare con una scheda di memoria. In questo Bqeel R2 MAX troviamo anche il Wi-Fi dual band e il Bluetooth 4.0. Offre la piena compatibilità con le app del calibro di KODI, Neflix, PrIme Video, RaiPlay, Mediaset Play, Disney+, NOW TV ed altre.

Magcubic 6K

Magcubic 6K Questo prodotto monta Android 10 a bordo con un processore dal nome Allwinner H616. Lo storage interno è di 64GB di ROM e 4GB di memoria RAM.

Anche questo set-top-box è dotato di Wi-Fi Dual Band. Il Bluetooth 4.1 che troviamo all’interno del Magcubic 6K è l’unico elemento relativo alla connettività che cambia rispetto ai primi due prodotti. Supporta il codec HEVC H.265 e permette di visualizzare video fino in 6K UHD. In confezione troviamo un telecomando ed una mini tastiera per gestire al meglio il dispositivo. Il Magbucubic 6K grazie al sistema operativo Android permette di scaricare le app come in un comune smartphone senza nessun problema di compatibilità.

Maxsooner Android 10.0

Maxsooner con Android 10.0 è plug and play, quindi una volta collegato alla TV, sarà subito riconosciuto attraverso il cavo HDMI incluso. Già presenti molte delle app più famose per permettervi di iniziare subito la fruizione dei vostri contenuti preferiti. Tramite la tastiera già inclusa, collegabile tramite bluetooth, ci si muove velocemente nei vari menù. Collegandolo ad un account gmail e lanciando lo store di Android si possono scaricare tutte le app desiderate. Memoria interna di generose dimensioni e velocità di sistema adeguata al dispositivo. Chiaramente tutto è relativo alla connessione wi-fi di cui si dispone.