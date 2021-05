Il robot da cucina permette di essere un aiuto in più nella preparazione dei piatti, dolci o salati che siano, oltre ad essere un elettrodomestico che in poco spazio riesce a condensare tutta una serie di funzioni utili. I robot da cucina multifunzione permettono infatti di sostituire altri strumenti come il tritatutto, il frullatore o anche la planetaria e l’impastatrice.

In questa guida vedremo tutte le funzioni che non devono mancare in un robot da cucina, e in più ci concentreremo anche sul miglior robot in commercio al prezzo più conveniente.

KitchenAid

KitchenAid: questo robot da cucina ha un design arrotondato del corpo motore mobile ed è elegante, facile da pulire e da usare. Interamente realizzato in metallo che gli conferisce una struttura robusta, è stabile, resistente, con un motore a presa diretta, offrendo un mixaggio veloce e completo. KitchenAid è uno dei marchi più affidabili quando si parla di robot da cucina. Il design adattabile di qualità eccelsa e senza tempo del nostro inconfondibile robot da cucina vi aiuta a creare sensazioni piacevoli con il classico sapore di casa.

Moulinex HF80CB Companion XL

Moulinex HF80CB Companion XL:è il robot da cucina top di gamma del marchio francese. Si tratta di un robot da cucina che assolve anche alla funzione cottura grazie al piano che arriva a 130°. Ottimo il recipiente da 4,5 litri che permette di cucinare pasti anche per 6 persone, attraverso i 6 programmi automatici professionali che guidano nella cottura.

Dotato anche di cottura al vapore, il Cuisine Companion viene fornito insieme a 5 accessori, come la lama ultrablade, la lama per impastare, due fruste di cui una per mescolare, e il cestello per il vapore. Oltre a tritare e frullare, è possibile anche preparare salse e impasti per pane, pizza e altri lievitati, in modo facile e veloce.

Ariete 1779 Robomix Metal

La Ariete 1779 Robomix Metal è un robot da cucina completo di set di accessori, rivestito in metallo e dotato di tazza blender in plastica, che usata con il set di lame in dotazione permette di tritare, sminuzzare, impastare qualsiasi ingrediente. Ha la capacità del blender di 1.75L max. Sono inclusi: la spatola, il disco per montare, la lama chopper in acciaio inox, la lama in plastica per impastare e il disco per montare.

Moulinex FP2461 Easy Force

Moulinex FP2461 Easy Force : questo robot da cucina Robot da cucina è dotato di 6 accessori: frullatore, tritatutto, grattugia grossolana, grattugia fine, grattugia, disco emulsionante. Ha fino a 25 diverse funzioni e tutti i componenti sono lavabili in lavastoviglie. Ha una buona capacità recipiente: 1.4 L.

Il design pratico e intelligente ti consente di riporre tutti gli accessori e i componenti (escluso il frullatore) all'interno dello stesso recipiente del robot da cucina, per la massima praticità.

Moulinex FP5441 Double-Force

Moulinex FP5441 Double-Force: ha la ciotola con un volume da 2,2 litri mentre il frullatore da 1,25 litri, e si rende più adatto ai single o a chi non prepara quotidianamente frullati o spremute. Le funzioni, però, sono le stesse del Plus, nonostante il motore sia in questo caso da 800 watt. Kit completo di accessori: lama in acciaio inossidabile, due dischi reversibili, vaso frullatore, impastatrice, disco per montare.