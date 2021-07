Per creare dei contenuti di qualità da pubblicare sui Social, che essi siano foto o video, c'è indubbiamente bisogno della luce giusta, proprio come accade nei migliori spettacoli televisivi. Chi ha detto però che per farlo è necessario recarsi in uno studio di registrazione? Tutto ciò che serve è un Ring Light e tanta, ma tanta fantasia. In basso troverete una selezione dei migliori anelli di luce disponibili su Amazon, arricchita da dettagli e caratteristiche uniche per ogni modello. Non verranno ovviamente trascurati anche gli aspetti in comune e gli elementi più importanti che caratterizzano questo tipo di dispositivi: la qualità della luce e la flessibilità dell'anello.

Per quanto riguarda i prezzi invece, cercheremo di coprire più categorie possibili, così da aggiungere dei prodotti utili per qualunque fascia. Tuttavia, consigliamo di non soffermarsi troppo sul prezzo, in quanto molto spesso la qualità non dipende direttamente da tale elemento. Inoltre, creare contenuti foto e video, significa oggi iniziare anche a proporre le proprie qualità al pubblico e ciò potrebbe anche portare a sbocchi lavorativi. Perciò, anche una semplice luce a Led potrebbe rappresentare un importante investimento lavorativo. Non resta che scegliere quindi il prodotto più indicato alle proprie esigenze e iniziare a condividere contenuti di qualità con chiunque.

TVLIVE Luce per Selfie

La luce per selfie di TVLIVE da 10,2″ si presenta come uno dei migliori Ring Light per rapporto qualità prezzo, in quanto presenta 3 modalità di colore, da scegliere in base alla temperatura (calda o fredda) preferita e fino a 10 livelli di luminosità diversi. Per consentire maggiore libertà durante l'utilizzo, l'anello è posizionato su una sfera, la quale può essere roteata a 360 gradi, così da offrire sempre l'angolazione corretta. Questa riesce infatti a muoversi anche verso l'alto e il basso, in modo da modificare l'angolazione della luce anche a 45 gradi, 90 gradi e 180 gradi.

Anche il supporto da smartphone può essere regolato a 360 gradi, oltre che in orizzontale e verticale. Grazie al treppiede sulla base e al telecomando wireless inclusi in confezione inoltre, neppure la distanza potrà intralciare la creazione di un contenuto di qualità. Il remote control si collega infatti direttamente alla fotocamera dello smartphone, in modo da poter scattare foto e registrare video anche a diversi metri di distanza. La luce per selfie di TVLIVE può essere utilizzata anche in mobilità, grazie al connettore di uscita USB, il quale risulta essere perfettamente compatibile con i Power Bank più comuni in commercio, ma anche con le classiche prese a muro o i PC (fissi e portatili).

Prezzo Amazon:

UPhitnis Ring Light

Alziamo leggermente l'asticella del prezzo, ma anche dell'anello di luce, con il Ring Light da 10″ di UPhitnis. Questo dispone infatti di una base da poggiare sul pavimento, consentendo quindi una regolazione in altezza più precisa e ampia. inoltre, proprio grazie al cilindro in basso, non manca un secondo allaggiamento per smartphone, molto utile per avere una seconda inquadratura, oppure per registrare qualche clip durante lo scatto del selfie perfetto. Lo stand principale invece, può ovviamente essere regolato sia in verticale che in orizzontale. Non mancano poi 3 tipologie di colore e fino a 10 livelli di luminosità. Tutte queste opzioni possono essere facilmente personalizzato attraverso i tasti presenti sul cavo di alimentazione, all'interno del quale è anche incluso il pulsante di accensione e spegnimento, oltre che di accoppiamento con il telecomando wireless.

L'anello è posto su una sfera, la quale offre un'ampia scelta di movimento. Questa può infatti modificare la posizione del Led, portandolo anche a 45 gradi, 90 gradi e 180 gradi, angolazioni perfette per qualsiasi condizione di utilizzo. Il sistema di alimentazione deriva dal connettore USB, facilmente utilizzabile tramite Power Bank, computer (fisso o portatile) oppure classico caricatore da parete. In confezione viene incluso anche un comodo telecomando che si collega direttamente alla fotocamera dello smartphone, in modo da offrire la possibilità di scattare foto e registrare video anche a distanza.

Prezzo Amazon: 33,98 euro

Luce Led Anulare con Stativo Treppiede

Tra le caratteristiche più importanti di questo prodotto, troviamo indubbiamente la dimensione più ampia del Ring Light. Questo infatti si presenta con un diametro di 12″, perfetto per generare una luce eccellente e non circondare la fotocamera dello smartphone in un raggio troppo ristretto. Il supporto per smartphone può ovviamente essere regolato in modo da posizionare il dispositivo in verticale oppure in orizzontale. In confezione, oltre al telecomando wireless per lo scatto a distanza, sono inclusi due diversi treppiedi: uno più professionale e regolabile da posizionare sul pavimento e uno più compatto da scrivania.

Tra l'altro, su entrambi è possibile rimuovere il Ring Light, così da poterli sfruttare anche come classici treppiedi per fotocamere o videocamere. Ovviamente non mancherà la solita sfera utile per modificare la posizione dell'anello anche in base all'angolazione dal basso verso l'alto. La luce può invece essere personalizzata su 3 diverse tonalità e 10 livelli di luminosità. Tutto ciò viene alimentato da una classica uscita USB, ottima sia in casa che in mobilità. Sul cavo di alimentazione inoltre, non mancano quattro pulsanti, necessari per aumentare la luminosità, modificare i le tipologie di luce, accendere o spegnere il Led e anche avviare la fase di accoppiamento Bluetooth del telecomando con lo smartphone.

Prezzo Amazon: 35,99 euro

Piccolo Ring Light con Treppiedi

Tra i migliori Ring Light economici e compatti, includiamo anche questo modello con Treppiede da da scrivania, perfetto per avere sempre con se un dispositivo di questo tipo, ma anche per ottenere una luce più diretta e precisa. L'anello infatti ha una circonferenza di 6.2″, i quali potrebbero essere anche pochi per gli smartphone dotati di dimensioni più grandi. Risulta invece perfetto per chi dispone di device compatti. Il Led può essere regolato a 360 gradi, sia grazie al supporto che alla sfera che lo collega al treppiede e che offre la solita ampia scelta di regolazione verso il basso e verso l'alto in base ai gradi preferiti (45, 90 e fino a 180 gradi). Anche in questo caso ritroviamo 3 modalità di colore diverse e 10 livelli di luminosità.

Il tutto è alimentato da un connettore USB standard, sempre compatibile con Power Bank, computer (fisso o portatile) e caricatori da muro. Ovviamente, sul cavo di alimentazione, saranno inclusi i quattro tasti standard dei dispositivi di questo tipo, ovvero: quello di accensione e spegnimento, quello per aumentare la luminosità, quello per abbassarla e infine quello per modificare il colore della luce. L'anello può comunque essere rimosso dal treppiede, così da poter utilizzare quest'ultimo come classico stand per fotocamere. In confezione non è però incluso il telecomando per lo scatto remoto a distanza.

Prezzo Amazon:

Neewer Ring Light

Infine, non si può che includere anche il top di gamma dei Ring Led, ovvero quello prodotto dalla Neewer, azienda leader nel campo dell'illuminazione artificiale. Ovviamente il suo prezzo risulta essere parecchio più alto rispetto ai prodotti elencati in precedenza, ma ciò è ampiamente giustificato dalle caratteristiche e dalla tipologia di utenti per cui di propone. Tale accessorio è infatti dedicato principalmente ai professionisti o comunque a chi desidera effettivamente creare dei contenuti di elevata qualità da condividere e pubblicare. Il suo diametro è infatti da ben 18″, perfetti per illuminare un'area decisamente più ampia. Lo stand è posto su un treppiede facilmente personalizzabile in altezza, fino ad un massimo di 150 cm, con in più la possibilità di aggiungere lo stand e aggiungere ulteriori 25 cm. Eventualmente è anche possibile utilizzare solo il treppiede e sfruttare l'anello su un tavolo o una scrivania.

Purtroppo in questo caso, a causa della quantità elevata di energia richiesta dai Led, bisogna necessariamente utilizzare l'alimentazione a muro, perciò risulta più difficile sfruttare le sue funzionalità in mobilità. tuttavia, a sostenere il Led, non manca la solita sfera regolabile sia in verticale che in orizzontale, così da ritrovare sempre l'angolazione perfetta, anche verso il basso e verso l'alto. All'interno della confezione, oltre al treppiede e all'anello, sono inclusi tantissimi accessori molto utili per il trasporto e per la personalizzazione della luce. Non mancheranno infatti: un kit di filtri (sia arancione che bianco, per modificare il colore della luce), un adattatore hotshoe per treppiede, il telecomando per lo scatto a distanza, un alimentatore per l'attacco a muro, il supporto per lo smartphone e anche una comoda borsa resistente e protettiva. Il Led può essere modificato su tantissimi livelli di luminosità, i quali variano gradualmente dall'1% al 100%. Per quanto riguarda il calore invece, bisognerà utilizzare i filtri in confezione, i quali conferiranno una qualità finale migliore e più naturale rispetto alla regolazione artificiale delle luci.

Prezzo Amazon: 96,99 euro