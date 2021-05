I notebook sono diventati dispositivi essenziali nella vita di molti di noi, in particolare per le persone che viaggiano spesso per lavoro, ma indipendentemente dal motivo tendiamo a portare i nostri laptop sempre con noi e spesso nei momenti meno opportuni esauriamo la carica della batteria, soprattutto se il computer ha qualche anno e l’autonomia si è abbassata, un notebook che funzionerebbe per 4-5 ore quando è nuovo, finirà per lavorare per soli 30 minuti dopo alcuni anni di utilizzo. Per questo e molti altri motivi, i power bank per notebook possono tornare molto utili. Ecco la guida redatta da noi per aiutarti nella scelta del miglior power bank per notebook.

OmniCharge 20+ 20000mah

OmniCharge 20+ 20000mah:con solo 70 Wh, OmniCharge 20+ 20000mah è approvato dalla TSA (Transportation Security Administration USA), è una soluzione di alimentazione di backup non solo per notebook, ma per una vasta gamma di apparecchiature elettroniche professionali, dalle telecamere alle varie apparecchiature da campo che richiedono profili e tensioni di ricarica unici. L’ultima versione di Omni 20 la 20+ include una nuova aggiunta molto pratica: porte di uscita USB-C PD da 60 watt che consentono di caricare la maggior parte dei notebook in commercio, tra cui Surface, Macbook Pro 15 e XPS, HP Spectre ecc. Omnicharge Omni 20+ è uno dei migliori power bank per notebook, altamente portatile e versatile che include anche la funzione di ricarica passthrough e ricarica wireless, basta appoggiare uno smartphone per caricarlo, anche durante carica della power bank stessa. L’Omnicharge Omni 20+ ha una batteria da 20.100 mAh e può fornire tensioni da 1 volt a 25 volts con una potenza fino a 100 watt.

Inoltre, ha due porte USB regolari da 18 watt QuickCharge 3.0 per la ricarica di smartphone e una funzione di ricarica wireless da 10 watt per la ricarica wireless degli ultimi iPhone e Samsung / Pixel / LG e altri telefoni Android. L’Omnicharge Omni 20+ pesa 611 grammi ed ha un robusto e compatto chasses. Si carica completamente in circa 4 ore con qualsiasi caricatore PD USB-C da 45 watt come i caricabatterie Mac-Book USB-C.

Krisdonia 50000mAh

Krisdonia 50000mAh:questo power bank per notebook ha anche una funzione passthrough che può essere facilmente accesa e spenta, nonché un display a LED che mostra il livello di tensione e corrente della batteria. E’ uno dei caricatori con la più alta capacità con 50.000 mAh,e riesce a caricare completamente un notebook in 6-8 ore. Krisdonia Power bank ha 4 porte di uscita (TYPE-C, USB1, USB2, DC Output) e può caricare contemporaneamente 2 notebook e 2 telefoni.

Compatibile con i notebook più diffusi, viene fornito con 28 tipi di connettori per la maggior parte dei laptop in commercio, tra cui Apple Macbook Pro & Air. La ricarica rapida QC3.0 è supportata da due porte USB in grado di caricare dispositivi digitali con 5 V, 9 V, 12 V. Ricarica ad alta velocità con ingresso CC: 19V / 2A. Display a LED, batteria integrata, mostra la capacità disponibile del power bank.

Dell Power Companion PW7015L

Dell Power Companion PW7015L: pesa solo 417 grammi, ha una batteria agli ioni di litio che fornisce una capacità di 18000 mAh ed offre un’alimentazione di backup affidabile. È adatto per l’uso con Ultrabook, Notebook, tablet e smartphone ed è compatibile con la serie Dell Inspiron e Dell Latitude. Dispone di due connettori di uscita di alimentazione USB di tipo A a 4 pin per il collegamento di dispositivi esterni. Questa soluzione di alimentazione compatta è dotata di due cavi di ricarica per caricare contemporaneamente una coppia di dispositivi mobili.

RAVPower PD Pioneer

RAVPower PD Pioneer è un altro power bank progettato per notebook e altri dispositivi compatibili. Può ricaricare completamente fino a un massimo di 30 W, utilizzando la porta USB-C. Il power bank è particolarmente adatto per caricare un MacBook anche se funziona con altri notebook compatibili. La capacità di 26.800 mAh si combina perfettamente con la presenza di più uscite per ricaricare un’ampia gamma di dispositivi. Grazie alla tecnologia iSmart 2.0, consente una ricarica ottimizzata indipendentemente dal tipo di dispositivo, rileva e apporta le modifiche necessarie per fornire una corrente di carica ideale. Per quanto riguarda il design, l’unità presenta un’elegante finitura opaca antigraffio. In termini di sicurezza, la power bank è protetta da sovraccarico e sovracorrente.

Goal Zero Sherpa 100 PD Portable

Goal Zero Sherpa 100 PD Portable: con 94,72 watt di potenza erogati velocemente grazie alla tecnologia di ricarica “power delivery” (PD), Goal Zero Sherpa 100 PD è studiato per viaggiare. Il power bank sherpa 100pd da 94,72 wh è dotato di funzionalità innovative come la ricarica wireless Qi da 5W, l’erogazione di energia ad alta velocità e di diverse porte per ricaricare telefoni, tablet, fotocamere mirrorless e laptop. Presenta una porta USB-A, due porte USB-C. L’utile display OLED sulla parte anteriore dell’unità ti consente di sapere quanta energia entra ed esce e, se lo desideri, ti consente di impostare i ruoli per ciascuna porta. I cavi forniti sono magnetici USB-C, Mini-USB e Lightning.