Acquistare il miglior portapranzo da portare al lavoro, all'università, a scuola o quando si è in giro, non è mai un'impresa semplice. Il motivo è presto detto: ci sono tantissimi prodotti in commercio, tutti differenti (e simili allo stesso tempo) fra loro. Come fare dunque per orientarsi in questa difficile scelta? Noi abbiamo selezionato cinque modelli, unici nel loro genere, che si differenziano dai competitor per un motivo ben specifico: il materiale utilizzato, la tecnologia di cui dispongono, il rapporto qualità-prezzo e molto altro ancora. Ce ne sono per tutti i gusti… e per tutte le tasche. Buona lettura.

Lifewit

Il primo modello in questione funge sia da portapranzo che da borsa termica. Ci troviamo di fronte ad un gadget multiuso, realizzato con ottima cura e con materiali morbidi ma resistenti e durevoli nel tempo. È unisex, pensato sia per adulti che per bambini. Si può trasportare il cibo senza problema alcuno ed è dotato, oltre che della pratica maniglia, anche di una bretella per il trasporto “hands-free“. Capiente ben 15 litri, permette di inserire tanta roba all'interno. Non di meno, ci sono anche due tasche laterali pensate per il trasporto di bottigliette o ombrelli di piccole dimensioni. Anteriormente invece, il grande tascone può essere utile per alloggiarci all'interno tovaglioli, posate e fazzoletti. Misura 30x23x23cm.

Legami Travel

Il contenitore portapranzo di Legami, brand conosciuto ai più, viene proposto ad un prezzo irrisorio ma è un Must Have da portare in giro durante le trasferte quotidiane o se si rimane a mangiare fuori casa. L'ottima qualità e il prezzo contenuto però non sono gli unici fattori deterrenti nella scelta di questo articolo. Menzioniamo anche la presenza di due vassoi, tre posate in plastica (forchetta, coltello e cucchiaio) e della pratica banda elastica che tiene fermi i due contenitori ermetici. Di fatto, il cibo all'interno rimarrà sano e integro per diverse ore. Molto carini i materiali e lo stile adottato dall'azienda. Il kit è composto da due accessori e viene venduto in diverse colorazioni, tutte molto frizzanti e primaverili.

Bugucat Bento Box

Il Bugucat Bento Box è un set di portapranzo composto da due contenitori impilati. Troviamo una capacità di 1400ml ed è realizzato con materiali plastici ma ermetici. È degno di nota perché entrambi i vani sono dotati di fibbie e di cinture di sicurezza che sigillano il contenuto all'interno, così da evitare anche la più piccola fuoriuscita di cibo. Le vaschette si possono mettere senza problemi nel microonde (cosa non da poco) e possono essere lavate in lavastoviglie. Vi consigliamo solo di non mettere il coperchio negli elettrodomestici. Costa pochissimo ed è una delle soluzioni più versatili e pratiche che vi siano.

LUNALING

Qui ci troviamo di fronte ad un set di prodotti completissimo. In primo luogo, sono presenti due vaschette per l'alloggiamento del cibo cucinato, due posate (forchetta e cucchiaio), ma vi è perfino una pratica borsetta isolante che può essere usata come borsa termica. Il tutto ad un costo veramente molto, molto basso. Ha una capacità di 1600ml e le sue dimensioni sono di 21,5×11,5×10,5cm. Ci sono delle maniglie per portare agevolmente le scatole al lavoro. La borsa isola dal caldo o dal freddo all'interno ci potrete mettere anche delle bevande di medie dimensioni.

Love begans

L'ultimo prodotto della nostra selezione non è semplicemente un portapranzo, ma è anche uno scaldavivande elettrico in acciaio inox e plastica. Il contenitore interno infatti, può resistere alle alte temperature ed è totalmente atossico, sicuro e senza rischi. C'è la presa da 220V per uso domestico e per gli uffici, ma anche la 12V per le auto e la 24V per alcuni camion. A cosa serve? Semplice: oltre a contenere il cibo mantenendolo integro per ore, lo scaldavivande di Love begans, come dice il nome, vi riscalda velocemente il pranzo o la cena. Il design è minimal, semplice e molto carino. All'interno della confezione troverete anche una mini borsatermica, un contenitore in plastica e due posate in acciaio (forchetta e cucchiaio). Il suo costo è bassissimo e ha un rapporto qualità-prezzo eccellente.

