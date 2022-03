Lo smartphone è ormai un compagno indispensabile anche durante i tragitti in auto. Che si tratti di seguire le indicazioni del navigatore satellitare o di far passare il tempo ai bambini con qualche video, abbiamo bisogno di fissare uno o più smartphone in modo che rimangano ben fermi anche in caso di dossi o buche. Abbiamo selezionato alcuni modelli fra i tantissimi a disposizione.

Celly GhostSuperPlus

Celly è un’azienda italiana che da parecchi anni è specializzata in accessori di ottima qualità per la telefonia mobile, quindi non potevamo non cominciare con un modello proveniente proprio dal nostro paese. La nuova linea di portacellulare magnetici GhostSuperPlus combina un sistema di 6 magneti ultra-forti per una presa super dello smarthpone con una clip a vite per fissare il morsetto alla griglia d’aerazione in modo ancora più stabile. La testina regolablile a 360° ci consente di orientare lo smartphone nel modo desiderato.

Acquista su Amazon.

Eono Supporto Magnetico

Brand di Amazon, anche Eono ha i suoi portacellulari magnetici per auto, e in particolare questo modello ha un design gradevole e diverso dalla maggior parte di quelli che troviamo. La clip posteriore si aggancia con facilità alle alette dell’aria condizionata, mentre il dischetto frontale ha al suo interno 5 magneti al neodimio particolarmente forti. In confezione, oltre alle placchette metalliche, anche delle pellicole protettive da applicare allo smartphone per non lasciare residui di colla.

Acquista su Amazon.

Powerland

Questo supporto di Powerland non si aggancia alla griglia dell’aria ma piuttosto viene attaccato sul cruscotto grazie al forte adesivo 3M preapplicato. Una volta attaccato sul punto desiderato, la forma a doppio elemento ci permette di orientare lo smartphone all’angolatura giusta per la visione migliore, mentre i magneti interni mantengono la presa ben salda. La confezione comprende due supporti.

Acquista su Amazon.

Qianyou

Anche Qianyou propone un supporto da applicare con adesivo 3M direttamente sul supporto, ma in questo caso abbiamo un profilo molto più sottile – a scapito però della possibilità di cambiare l’angolo di visione dello smartphone. Il vantaggio è quello di avere ben 3 pezzi in confezione ad un prezzo veramente basso. Rimane ottima la presa magnetica. Il supporto Qianyou può essere usato anche sui poggiatesta per tenere lo smartphone dei bambini, sul volante o in casa.

Acquista su Amazon.

Eono MagSafe

Torniamo a parlare di Eono, brand di Amazon, per parlare di un supporto magnetico molto simile agli altri di cui abbiamo parlato ma con la caratteristica di essere compatibile con la tecnologia MagSafe di Apple. Se avete quindi un iPhone di generazione recente o un qualsiasi altro smartphone con anello compatibile potrete utilizzare questa efficace tecnologia per una presa forte e senza bisogno di applicare una placca metallica aggiuntiva.

Acquista su Amazon.