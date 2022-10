Un viaggio in motocicletta è sempre piacevole, ma se dobbiamo consultare lo smartphone – ad esempio per avere sempre visibilità sul navigatore satellitare – allora abbiamo bisogno di un portacellulare da moto che sia in grado di tenere lo smartphone ben saldo senza alcun rischio di perdita dovuta alla velocità. Ne esistono molti modelli, ma attenzione a scegliere quelli che possano resistere anche ad alte velocità, dal momento che non è piacevole che il cellulare si stacchi durante una corsa in autostrada. Abbiamo scelto alcuni fra i migliori modelli disponibili sul mercato, e di seguito la nostra selezione.

Peak Design Stem Mount

Peak Design è una delle aziende con il miglior ecosistema di accessori per smartphone, e non poteva mancare un portacellulare da moto compatibile con il sistema proprietario SlimLink, che combina attacco magnetico e meccanico per una presa più salda e stabile. Lo Stem Mount si fissa direttamente sul manubrio e può essere orientato a 360° oltre che all’inclinazione più adatta alla persona in moto. Richiede una custodia Everyday Case o l’adattatore universale Peak Design, per una compatibilità con tutti gli accessori Peak Design.

Porta Cellulare da moto SP Connect

Un altro porta cellulare da moto che mantiene lo smartphone ben saldo sul manubrio è quello di SP Connect, con un aggancio meccanico per evitare rilasci involontari del terminale. La base si fissa sul manubrio e può essere orientata a piacimento, ed il lock si adatta alla cover dello smartphone – sono disponibili per i modelli più popolari di iPhone e Samsung – oppure alla custodia universale, che offre anche l’impermeabilità.

Supporto per moto Quad Lock

Fra i porta cellulare da moto più diffusi abbiamo anche il sistema Quad Lock, disponibile sia con attacco a manubrio che a forcella, e con un aggancio meccanico che mantiene lo smartphone sempre ben fermo anche ad alta velocità. Il sistema è compatibile con custodie Quad Lock, disponibili per iPhone e Samsung serie S, o con adattatore universale applicabile su smartphone con il forte adesivo 3M incluso.

Porta Cellulare da moto iMESTOU

Interessante la proposta di iMESTOU, che comprende un porta cellulare da moto da fissare al manubrio in grado di adattare qualsiasi smartphone di qualsiasi produttore. Disponibile in due dimensioni, a seconda del polliciaggio dello smartphone, si chiude a gabbia e mantiene il cellulare protetto anche da acqua e polvere. Inoltre, la base compatibile Qi ricarica lo smartphone in modalità wireless durante la guida.

Porta Cellulare da moto BRCOVAN

Un altro porta cellulare da moto dalla presa meccanica molto forte è quello di BRCOVAN, che può essere regolato sia in altezza che in larghezza e stringe i bordi del cellulare in modo ben saldo. Dall’altra parte abbiamo un classico aggancio per il manubrio ed un’asticella che ci permette di regolare l’orientamento del telefono per una visione ottimale.

