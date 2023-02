Migliori penne per tablet

Una penna per tablet è un accessorio utile per tutti colori i quali abbiano necessità di scrivere e prendere appunti con il proprio dispositivo, ma anche per disegnare. Sul mercato troviamo innumerevoli modelli di penne, e non tutte sono adatte al nostro modello di tablet o all’uso che intendiamo farne: dobbiamo verificare vari parametri, come il numero di livelli di pressione supportati o il supporto all’inclinazione, ma soprattutto alla tecnologia adottata per interagire con lo schermo.

Riguardo la tecnologia, se molti display adottano una tecnologia sviluppata da Wacom, in alcuni casi la digitalizzazione è proprietaria di altre aziende, motivo per cui ogni tipo di tablet ha bisogno della sua penna. Le tecnologia principali sono:

Penne per display a risonanza elettromagnetica (EMR) : si tratta di una tecnologia brevettata da Wacom che sfrutta uno strato di sensori sotto allo schermo che emettono un campo magnetico capace di captare la posizione della penna e di far apparire i tratti sul display. Usata nei display E Ink, quelli di eNote come Kindle Scribe, Boox e reMarkable, ha il grande vantaggio che le penne non richiedono batterie , quindi possono essere usate indeterminatamente. Per contro la punta si consuma come quella di una vera matita, quindi dopo qualche mese è necessario cambiarla.

: con tecnologia proprietaria di Apple, che necessitano batterie o ricarica. Penne per PC Windows con protocollo MPP: sviluppato da Microsoft in seguito all’acquisizione di N-trig, il Microsoft Pen Protocol (MPP) è compatibile con quasi tutti i display touchscreen di PC con Windows 10 o 11, ed attualmente è giunto alla versione 2.0. Anche qui è necessaria una batteria per interagire con il display.

Penne USI: negli ultimi anni alcune aziende hanno creato un consorzio per sviluppare una tecnologia universale, chiamato proprio Universal Stylus Initiative, ma con l'ingresso nel consorzio di Google la tecnologia USI è diventata de-facto lo standard per i Chromebook. Anche in questo caso si tratta di penne attive con batteria.

Staedtler Noris Digital Jumbo per E Ink

Probabilmente la miglior penna a risonanza elettromagnetica (EMR) disponibile in commercio, a detta non solo nostra ma anche di tanti utenti che l’hanno acquistata, la Noris Digital Jumbo di Staedtler – azienda storica per la produzione di penne e matite che sicuramente anche voi avrete usato a scuola – presenta una forma prismoidale e un diametro maggiore rispetto ad altre penne, che la rende estremamente comoda da impugnare. Con i caratteristici colori giallo e nero e la punta che ricorda una matita temperata, il pennino interno risulta morbido per scrivere sui tablet E Ink, come una mina HB. La punta è facilmente estraibile, dato che questo tipo di penne si consumano con l’utilizzo, e l’azienda include ben cinque punte di ricambio in confezione. Sull’estremità opposta, un morbido puntale in colore rosso ha la funzione di gomma, e a differenza di altre penne con una punta metallica abbiamo un effetto davvero realistico anche in cancellazione. Per la scrittura e il disegno abbiamo 4096 livelli di pressione e la possibilità di usare la penna con diversi angoli di inclinazione per sfumare le linee. Disponibile anche in versione Classic, più sottile e con la caratteristica forma esagonale, ma senza gomma per cancellare; la forma leggermente diversa influisce sull’esperienza di scrittura, che in questo caso ricorda una mina più morbida. Ricordiamo che entrambe non hanno batteria e non necessitano ricarica, dal momento che la tecnologia EMR è passiva. La potete acquistare su Amazon e su eBay a circa €45.

Logitech Crayon per iPad

Per chi ha un iPad, forse l’alternativa migliore alla Apple Pencil originale è la penna di Logitech compatibile con i recenti modelli, disponibile in due versioni: una con porta Lightning e una con porta USB-C, così che potete ricaricare con il cavo che avete a disposizione a seconda della versione di tablet. Logitech Crayon utilizza la stessa tecnologia della seconda generazione di Apple Pencil, e permette di tracciare linee più sottili o più spesse in base a come incliniamo la penna rispetto al display, ma abbiamo anche il supporto a 2048 livelli di pressione. La forma piatta è progettata appositamente per evitare che la penna rotoli quando la lasciamo su un tavolo, rischiando di danneggiarsi cadendo, ed il cappuccio che protegge la porta di ricarica è attaccato al corpo della penna così da non perderlo mai. La penna ha un’autonomia di circa 7 ore di scrittura, e si ricarica completamente in 30 minuti. Aggiungiamo poi che Crayon è l’unica penna progettata in collaborazione con Apple e certificata dalla casa della mela. La trovate su Amazon e su eBay a €circa.

Andana MPP Stylus EC 2.0 per PC Windows

Una penna estremamente interessante con supporto alla più recente versione 2.0 del protocollo MPP, sviluppato da Microsoft per i PC Windows, è quella venduta da Andana, azienda che propone penne per tutte le diverse tecnologie presenti sul mercato. Lo Stylus EC 2.0 è leggero e comodo da impugnare, e presenta una porta USB-C per ricaricare in maniera rapida la batteria interna (ricarica totale in meno di un’ora e autonomia pari a circa 100 ore di utilizzo). Abbiamo il supporto a 4096 livelli di pressione, all’inclinazione per disegnare con effetti di chiaroscuro, e la possibilità di rimuovere facilmente la punta per sostituirla in caso di danni. Troviamo una punta di ricambio in confezione, e ne possiamo acquistare altre in caso di bisogno. Presenti poi un tasto per il click destro del mouse, una gomma per cancellare sull’estremità posteriore, e i magneti per l’aggancio forte al bordo del PC se – come per i Surface Pro – c’è l’attacco magnetico. Disponibile su Amazon a circa €45.

Andana USI Stylus Pen per Chromebook

Anche per i possessori di Chromebook la soluzione migliore è quella di Andana, azienda con una buona gamma di prodotti che coprono le diverse tecnologie sul mercato e le propongono ad un giusto prezzo. La USI Stylus Pen è naturalmente compatibile con il protocollo USI, e funziona con quasi tutti i Chromebook e con tutti i dispositivi che adottano tale tecnologia. Si tratta di uno stilo attivo che funziona con una batteria di tipo AAAA con durata media di circa sei mesi, e che non ha bisogno di un abbinamento Bluetooth con il Chromebook né di driver per funzionare. La penna è sensibile alla pressione, con capacità di identificare 4096 diversi livelli, e la punta è in grado di garantire una precisione a livello di pixel. In caso di danneggiamento è possibile sostituire solo la punta (ne abbiamo una di ricambio in confezione) senza dover riacquistare tutta la penna. Costa circa €40 e la potete acquistare su Amazon o su eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.