Migliori pannelli termoriflettenti per termosifoni

Quando parliamo di pannelli termoriflettenti per termosifoni facciamo riferimento a sottili lamine isolanti, generalmente in polietilene, che vanno sistemate tra il muro ed i radiatori per evitare la dispersione del calore e concentrarlo in specifiche zone. Data la loro particolare realizzazione, questi pannelli sono multiuso in quanto si rivelano estremamente efficaci anche per l’isolamento termico dal freddo. Un piccolo investimento soprattutto in ottica di risparmio energetico, non rendendosi più necessario impostare la temperatura al massimo per ottenere il calore desiderato in casa. Quanto appena detto si traduce in un sostanzioso crollo delle spese in bolletta e senza essere costretti a patire il clima freddo dell’inverno. Fatte le dovute premesse, vediamo allora quali sono i migliori modelli di pannello termoriflettente per termosifoni da comprare oggi a prezzi vantaggiosi: acquisto utile ma soprattutto intelligente.

Pannello termoriflettente SuperFOIL

Questa pellicola isolante è in grado di riflettere ben il 95% del calore. Dimensioni di 5 m x 60 cm, con bolle d’aria di spessore pari a 3 mm. Semplice da installare, grazie ai cuscinetti autoadesivi. Si adatta perfettamente a tutti i radiatori.

Pannello termoriflettente BLOSTM

Un’altra efficiente lamina isolante a bolle che può riflettere fino al 95% del calore generato dal termosifone. Realizzazione in alluminio antiossidante, per la massima durabilità. Stesse dimensioni del primo pannello termoriflettente.

Pannello termoriflettente IMBALLAGGI 2000

Il rotolo, completamente riciclabile, prevede misure di 1 x 7 m ed uno spessore 4 mm. In confezione è presente anche il nastro biadesivo da 19 x 25 cm per facilitare l’applicazione della lamina che riflette fino al 97% del calore.

Pannello termoriflettente Hinrichs

Tra i più apprezzati e venduti pannelli termoriflettenti per termosifoni, prodotti direttamente in Germania. Lunghezza di 10 m e larghezza di 60 cm. Totale impermeabilità e bolle con spessore di 10 mm. Isolamento anche dal freddo.

Pannello termoriflettente Radflek

Terminiamo con un’altra soluzione grazie a cui sarà possibile riflettere nella stanza il 95% del calore emesso dalla zona posteriore del radiatore. In confezione troverai 3 pannelli e 2 strisce adesive per velocizzarne l’installazione.

Non ti resta altro che scegliere tra i migliori pannelli termoriflettenti per termosifoni che abbiamo appena descritto: più calore, meno consumi ed un bel po’ di soldini risparmiati che potrai dedicare all’acquisto dei regali di Natale per far felici le persone a cui vuoi bene.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.