In questa guida andremo a valutare tutti i parametri di cui tenere conto quando si decide di acquistare una scheda microSD, così saprai orientare il tuo acquisto verso il prodotto che meglio si adatta alle tue esigenze. Ecco punto per punto quali sono i criteri che ti aiuteranno a capire come scegliere la migliore scheda microSD. Il primo aspetto da prendere in considerazione è che la scheda microSD che intendi acquistare sia autentica. Bisogna fare attenzione alla marca e ai valori riportati nella confezione d’acquisto. Uno dei fattori più importanti per una microSD è la sua velocità minima: si tratta della velocità di trasferimento che una scheda è in grado di sostenere anche per un periodo prolungato. Altra caratteristica molto importante con riferimento alle microSD è la velocità minima con cui vengono scritti i dati sulle schede. Sicuramente un altro parametro fondamentale da valutare è la capacità di archiviazione della microSD, cioè la quantità di dati che può contenere. La scelta dipende dalle tue esigenze. In questa guida le migliori scelte da noi.

SanDisk Extreme A2 – 256 GB

SanDisk Extreme A2 – 256 GB è una scheda microSD SDXC da 256 GB con velocità di trasferimento in lettura di 160 MB/s e 90 MB/s in scrittura. Compatibile con i modelli GoPro Hero fino alla versione 7.

Samsung Evo Select – 256 GB

Samsung Evo Select – 256 GB è una scheda UHS-I U3 da 256 GB con una velocità di lettura fino a 100 MB/s e di scrittura fino a 90 MB/s. Ottima per smartphone, tablet ed action cam.

Kingston Endurance microSD 128 GB

Kingston Endurance microSD 128 GB ha una capacità di 128 GB e una velocità di lettura di 95 MB/s. Ottima per registrare video FHD e per essere montata su body cam, telecamera da cruscotto e sistemi di videosorveglianza.

UltimaPro integral – 256 GB

UltimaPro Integral – 256 GB scheda microSD compatibile con dispositivi che supportano la tipologia microSDXC e UHS-I, con specifiche da classe 3. Ha una capacità di da 256 GB e funziona molto bene su fotocamere, droni ma anche smartphone e tablet. Ottima per realizzare video 4K e FHD.

Samsung Pro Endurance – 128 GB

Samsung Pro Endurance – 128 GB si tratta di una scheda SDXC UHS-I U3 classe 10, con una velocità di lettura fino a 100 MB/s e scrittura fino a 90 MB/s. Possiede una capacità di 128 GB.