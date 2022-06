Ormai abbiamo smart card per ogni cosa, a partire dalla carta d’identità elettronica fino alla tessera sanitaria e a carte di credito, e questo ci consente in molti casi di poter accedere ai servizi della pubblica amministrazione comodamente dalla scrivania di casa evitando lunghe e fastidiose file agli sportelli, ma anche di poter apporre firme digitali o ricevere pagamenti. Per questo è utile avere un lettore di smart card sulla scrivania, ma anche una versione portatile compatibile con lo smartphone può aiutarci ad accedere a molteplici servizi ovunque ci troviamo. Vediamo quali sono i modelli migliori che possiamo acquistare.

Ewent EW1052

La soluzione più economica è probabilmente quella di Ewent, che con il suo lettore di smart card EW1052 – disponibile sia con interfaccia USB-A che con USB-C – permette di leggere tessera sanitaria e carta d’identità elettronica per l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione da PC Windows e Mac. Con dimensioni compatte, può facilmente essere portato dietro in caso di necessità.

Trust Primo

Anche Trust, azienda nota per l’ampia gamma di accessori per l’informatica, propone un lettore di smart card compatibile con i servizi della pubblica amministrazione italiana. Primo è un accessorio di dimensioni ridotte e con un cavo USB sufficientemente lungo (1 metro) per essere posizionato nel modo migliore sulla scrivania e permettere l’inserimento facile delle tessere.

Bawanfa 4 in 1

Un lettore di smart card compatto e da portare sempre con sé è quello proposto da Bawanfa, che integra ben quattro lettori in uno: possiamo infatti leggere la smart card per l’identificazione ai servizi della pubblica amministrazione, ma anche usarlo come lettore di schede di memoria SD / microSD oppure di SIM card (per la lettura/scrittura della rubrica e la modifica del PIN). Un accessorio utile ed economico che può essere usato anche come portachiavi.

Lettore smart card USB-C

Un’altra soluzione decisamente pratica e portatile è quella del lettore smart card USB-C, compatibile con smartphone e tablet dotati della ormai standard porta di tipo C oltre che con i più recenti PC e Mac. Il lettore ci permette una lettura rapida di tutte le card con chip, comprese le carte di credito che attraverso un’applicazione apposita possono procedere a pagamento digitale.

Nierbo lettore smart card NFC

Chi invece ha già una carta d’identità elettronica di ultima generazione può scegliere il lettore di smart card NFC di Nierbo, che anziché leggere il chip come nei modelli precedenti accede alle informazioni direttamente in contactless, attraverso la connettività NFC. Compatibile con i servizi della pubblica amministrazione, esso può essere usato anche per la scrittura di tag NFC da usare in casa e fuori.

