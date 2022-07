Le lenti di ingrandimento dello schermo risultano molto efficaci per visualizzare su una superficie decisamente maggiore tutto quello che solitamente sarebbe invece fruibile sul display dello smartphone che, in alcune circostanze, non permette di godersi al meglio contenuti come film, serie tv, video di YouTube ed altro ancora. Come per magia sarai in grado di trasformare il piccolo schermo del tuo telefono in un display che può raggiungere anche la dimensione di pannelli che generalmente troveremmo a bordo dei laptop. Ecco dunque le proposte che abbiamo selezionato per te.

Lente di ingrandimento dello schermo AGE Stars

Il primo ingranditore per schermo che vogliamo proporti fa affidamento su una diagonale di 12 pollici, con risoluzione HD. Supporto compatibile con qualunque dispositivo dalla dimensione massima di 18 cm. Degna di nota la qualità costruttiva, che consente di richiudere l’apparecchio per garantire la massima portabilità.

Lente di ingrandimento dello schermo KONGMING

Saliamo di livello, con una lente di ingrandimento dello schermo che raggiunge i 18 pollici con risoluzione HD. Un altro modello facilissimo da trasportare, che determina il minimo ingombro una volta richiuso. Design semplice e minimale, per lasciare tutto lo spazio che serve a ciò che stai guardando.

Lente di ingrandimento dello schermo AnCoSoo

Un prodotto molto efficace per trasformare il tuo smartphone in un tablet da 12 pollici, garantendo una qualità di visione dello schermo molto più ampia e nitida. Costruzione in silicone antiscivolo per mantenere ben saldo il telefono ed assicurare la massima stabilità su qualunque superficie d’appoggio per l’apparecchio.

Lente di ingrandimento dello schermo AnCoSoo

Stessa azienda ma, questa volta, parliamo di un ingranditore per display che raggiunge una dimensione pari a 16 pollici. Alta risoluzione e qualità dell’immagine a dir poco immersiva grazie all’impeccabile tecnologia ottica dello zoom. Design ultra sottile che lo rende facilmente trasportabile in borsa o in valigia.

Lente di ingrandimento dello schermo TAO

Terminiamo con un modello che consente di mettere in atto un ingrandimento dello schermo pari a 14 pollici, con risoluzione HD. Come nel caso delle precedenti unità, lo stand pieghevole consente l’immediata sistemazione su qualunque base d’appoggio. Dimensioni molto contenute, per averlo sempre con te anche in vacanza.

Scegli il modello che preferisci tra le lenti di ingrandimento dello schermo che abbiamo appena descritto: pochi euro per goderti un autentico spettacolo.

