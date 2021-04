Le lampadine LED non sono altro che delle normali pile che utilizzano l’omonima tecnologia per illuminare una stanza. Queste lampadine LED permettono di avere un risparmio in bolletta non indifferente ed avere lo stesso risultato di una pila tradizionale. Data l’ampia scelta di lampadine LED presenti nei vari negozi di elettronica scegliere il più adatto alle proprie esigenze non è di certo un gioco da ragazzi. In questa guida abbiamo selezionato per voi 4 prodotti che secondo noi possono essere utili alle vostre esigenze.

Amazon Basics Lampadine LED E27

Amazon Basics Lampadine LED E27 sono pile con attacco E27 di differente taglia. Possiamo trovare le lampadine a partire da 40W, 60W, 75W o anche 100W a seconda delle nostre esigenze di illuminazione. Esistono anche le varianti dimmerabili che permettono quindi di regolare l’intensità della luce emessa. A seconda della scelta la lampadina da 40W ha una luminosità di 500 lumen, quella da 60W aumenta a 850 lumen, 1100 lumen per il modello da 75W, mentre, 1600 lumen per la variante da 70W.

Oltre ai differenti wattaggi, esistono anche due modelli a seconda del tipo di luce che si desidera avere all’interno della propria abitazione. Troviamo infatti le pile con luce calda e fredda sempre del modello AmazonBasics.

Philips Lightning LED E27

Philips Lightning LED E27 è una pila con efficienza energetica A+ che permette quindi di avere un risparmio in bolletta rispetto alle tradizionali lampadine ad incandescenza non indifferente. Il design di questa Philips si presenta molto snello ed è praticamente molto simile a quello che troviamo in una comune lampadina standard. Questo prodotto ha un wattaggio di 13W e può raggiungere una temperatura colore di 2700 gradi Kelvin. La luce che viene emanata è quindi calda e permette di illuminare in maniera ottimale la propria stanza. Il produttore stima una durata media di vita di circa 15000 ore.

Questo modello consente di avere un risparmio di circa 80% rispetto ad una pila tradizionale. La lampadina in questione non è in alcun modo dimmerabile.

OSRAM LED Star Classic E14

OSRAM LED Star Classic E14: queste interessanti lampadine LED sono anche dimmerabili oltre ad avere una luce calda che permette di creare un’atmosfera particolarmente rilassante. Le Osram esistono anche nella variante Decor e si distinguono dalle classiche per essere colorate. Sono infatti disponibili in commercio in 5 colorazioni differenti sempre con luce calda. Oltre ai modelli con vetro colorato esiste anche una variante con sensore di movimento integrato che al passaggio di una persona si accende automaticamente per poi spegnersi quando non viene rilevato alcun movimento.

Shine Hai G9

Shine Hai G9 sono molto semplici da installare e garantiscono una luce senza attese, cosa che con le lampadine alogene bisognava aspettare un frazione di tempo per il riscaldamento. La luce emessa da questi faretti non è dimmerabile e ha una durata di circa 25000 ore. La temperatura colore è di 3000 gradi Kelvin e permette di illuminare degli spazi ristretti grazie al flusso luminoso da 350 lumen. La tipologia di luce che viene emanata da queste lampadine LED è sempre calda e permette quindi di avere un’illuminazione soddisfacente. La classe energetica è di tipo A.