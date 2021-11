Nella guida che abbiamo redatto è possibile trovare i migliori controller per PC, così da utilizzare un'altra periferica di input quando ci cimentiamo in un gioco ottimizzato per l'uso da controller. Chi gioca al computer usa di solito il mouse e la tastiera nella maggior parte dei videogiochi, ma alcuni titoli sono decisamente più divertenti se giocati con un joystick controller, utilizzando quindi gli stessi tasti di una console da gioco. Vediamo i modelli selezionati al miglior prezzo.

Logitech F710

Questo controller dispone della tecnologia senza fili da 2,4 GHz e si connette al pc tramite il ricevitore USB dedicato, già pronto all'uso.

Tra le funzioni del controller troviamo un 4 switch D-Pad, un doppio motore di vibrazione e il software Profiler, che permette di programmare il gamepad per vari giochi, così da richiamare le funzioni specifiche per ogni tasto.

Se abbiamo già un PC dotato di connessione Bluetooth possiamo collegare il controller della PS4, il famoso Dualshock 4, come joypad per giocare ai giochi per PC. Anche se nasce per la console Sony può essere utilizzato senza problemi anche su PC, dove viene visto come un semplice controller programmabile con estrema facilità in ogni gioco.

Troviamo in questo prodotto il trackbar touch, la cassa audio integrata e il sistema anti-scivolo posteriore, che garantiscono la massima presa.

Microsoft Controller Wireless Xbox

Prodotto pensato per le console Xbox ma collegabile senza problemi a qualsiasi pc su cui è presente Windows come sistema operativo.

Il joystick può essere collegato a qualsiasi computer che dispone della connessione Bluetooth.

Possiede un jack audio da 3,5mm, croce direzionale ibrida. Dotato di app Xbox, così da poter mappare nuovamente i tasti e creare dei profili personalizzati in base al gioco in uso.

Sony DualSense

Disponibile come accessorio della PS5, può essere collegato anche al PC utilizzando la connessione Bluetooth; dopo il collegamento potremo utilizzarlo come una semplice periferica di input da gioco, configurando i tasti già all’interno del gioco scelto.

Le funzioni più innovative del DualSense sono disponibili solo per PS5, ma come joystick per PC resta uno dei migliori da utilizzare grazie all’estrema leggerezza e alla presenza della batteria al litio interna, ricaricabile tramite cavo USB-C.

SteelSeries Stratus Duo

Questo controller è dotato di un doppio sistema di connessione senza fili, così da poter utilizzare sia il Bluetooth sia il ricevitore USB dedicato per collegarlo al computer; resta sempre possibile collegarlo tramite cavo USB, così da non consumare carica della batteria.

Questo joystick può essere collegato anche ai dispositivi per la realtà virtuale, oltre che per giocare sugli smartphone.

Si collega facilmente con Oculus Go, Gear VR, dispositivi mobili Android e molto altro ancora.

Razer Wolverine V2

Su questo joypad controller è possibile avere la connessione USB via cavo, compatibilità con tutti i sistemi Windows e con le console Xbox, 2 pulsanti multifunzione rimappabili, e una speciale modalità Hair Trigger con blocco grilletti e un ingresso audio da 3,5mm dedicato. L'ergonomia del controller permette una presa naturale e un'interazione veloce e precisa con i pulsanti. Il design profilato e i grip in gomma antiscivolo ti consentono di giocare al top a lungo.