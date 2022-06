Gli idropulsori dentali sono consigliatissimi per chiunque voglia prendersi cura al meglio della propria igiene orale. Emettendo un getto d’acqua regolabile negli spazi interdentali, consentono di rimuovere efficacemente tartaro e residui di cibo. Sul mercato esistono diversi modelli, che ben si prestano per un uso domestico ed anche per un utilizzo in ambito professionale. Si può ricorrere all’idropulsore dentale prima o dopo aver lavato i denti con il tradizionale spazzolino. Il dispositivo può essere impiegato tutti i giorni e restituisce una piacevole sensazione di freschezza. Strumento indicato anche per chi fa uso di protesi o apparecchi dentali, così da facilitare la pulizia.

Idropulsore dentale Waterpik

Questo innovativo modello è in grado di rimuovere fino al 99,9% della placca batterica: il 50% più efficace rispetto al classico filo interdentale. L’idropulsore realizzato da Waterpik offre ben 10 livelli di pressione e presenta un serbatoio da 650 ml. Design elegante e pulito. In confezione troverai sette punte erogatrici per modulare l’erogazione a tuo piacimento.

Idropulsore dentale Nicwell

L’unità è pratica e maneggevole, facilissima da portare con sé durante le vacanze. Con questo idropulsore dentale avrai al tuo servizio 4 differenti modalità di pulizia ed 8 livelli di intensità per quanto riguarda l’erogazione dell’acqua. Percentuale di pulizia pari al 99,9%. Ricarichi il dispositivo tramite porta USB: 4 ore per un ciclo completo che assicuri un utilizzo fino a 10 giorni.

Idropulsore dentale Oral-B Oxyjet

Il modello di idropulsore dentale realizzato da Oral-B ha la capacità di arricchire l’acqua con micro bollicine di aria purificata che rendono la pulizia dentale ancora più efficiente. Anche questa unità si caratterizza per la possibilità di regolare l’intensità del getto, così da migliorare ulteriormente la pulizia delle gengive e rimuovere i batteri in profondità.

Idropulsore dentale Hangsun

L’unità è molto silenziosa in fase di lavoro. Parliamo di un idropulsore dentale che può raggiungere fino a 1.600 impulsi al minuto, per una pulizia completa. Sarà possibile scegliere fra 3 modalità di utilizzo. I 4 ugelli entreranno in azione per rimuovere residui di cibo, con un massaggio morbido e delicato specie per i denti più sensibili. Serbatoio rimovibile con capacità di 300 ml.

Spazzolino elettrico con idropulsore dentale Oral-B Waterjet Pro 700

Terminiamo con una combo imperdibile: spazzolino elettrico Oral-B più idropulsore dentale. Strumenti perfetti per rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto agli spazzolini tradizionali. L’idropulsore garantisce anche un’efficace azione di rimozione delle macchie, per denti più bianchi e splendenti. Questo apparecchio può funzionare con getto d’acqua singolo o multiplo.

Scegli il prodotto più indicato tra gli idropulsori dentali qui descritti, in base alle tue esigenze: dona alla tua bocca il massimo della pulizia.

