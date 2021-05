Ecco a voi le scelte per quanto riguarda i migliori titoli per Nintendo Switch Lite, partendo dal fatto che le scelte sono influenzate dal gusto personale, ma nella libreria non possono mancare i titoli più venduti e più graficamente accattivanti. Dal genere di appartenenza alla visuale passando per i temi trattati o ancora per l’amore per una determinata saga. Vediamo insieme i titoli migliori ecco la nostra guida.

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe:Nell’ultima edizione del gioco di corse della “grande N” c’è il ritorno della divertente modalità battaglia, nuovi personaggi, tutte le tracce DLC precedentemente rilasciate e la possibilità di prendere due oggetti speciali alla volta per aggiungere un ulteriore livello di strategia alle nostre corse. Non delude neppure il comparto multiplayer, davvero molto versatile: possiamo correre in compagnia online, in schermo condiviso fino a un massimo di quattro giocatori, e collegare fino a otto console in modalità wireless – con due corridori per piattaforma.

Animal Crossing: New Horizons

Con Animal Crossing: New Horizons gli sviluppatori ci portano su un’isola apparentemente deserta, attraverso un esclusivo pacchetto Nook Inc., e in cui creare un vero e proprio paradiso tropicale in cui attirare altri isolani/giocatori. Obiettivo è dare vita ad un resort ricco di abitanti e attività, da personalizzare in ogni dettaglio. Non mancano quei piccoli e appaganti gesti quotidiani che hanno fatto di Animal Crossing un fenomeno di massa, per una profondità di gioco mai vista prima in questa serie e un ritmo tanto familiare quanto innovativo.

Super Smash Bros Ultimate

Super Smash Bros Ultimate:se apprezzate le esperienze da fighting game che non si prende troppo sul serio, in cui scazzottare da soli o in compagnia di amici – sia in multiplayer locale che online. Per altro con un cast di lottatori selezionabili mai così vasto, in cui figurano personaggi delle saghe più apprezzate dell’azienda dagli occhi a mandorla, assieme a guest star graditissime.

Ad aumentare sono anche i livelli, le modalità di gioco e gli elementi tattici, tanto da portarci a stringere potenzialmente tra le mani il Super Smash Bros. definitivo, arricchito da una pletora di DLC nel caso vi siate stancati di utilizzare i “soliti” eroi e villain inclusi nel gioco base. Insomma, colorato e irriverente, Ultimate si adatta alle esigenze di qualsiasi player, da quello più hardcore al “casualone”, senza deludere nessuno.

Pokémon Spada

Pokémon Spada:i ragazzi di Game Freak riprendono in mano l’ibrida di Kyoto per permettere agli Allenatori di ogni parte del mondo di catturarli tutti. Non esente da difetti, lascia spazio a tutti gli elementi caratteristici del franchise e a numerose novità, da scoprire al fianco dei Pokémon di ottava generazione nella inedita regione di Galar, di ispirazione britannica. Nonostante le voci dicano che non sia all’altezza di alcuni dei suoi migliori predecessori, vale sicuramente la pena provarlo, già solo per la possibilità di immergersi nell’universo dei Poket Monster su una console casalinga. Interessanti pure le Lande Selvagge, dalle meccaniche MMORPG, le evoluzioni Gygamax e i raid Dynamax, che sfidano i giocatori in battaglie impegnative e cariche di strategia.

Super Mario Maker 2

Super Mario Maker 2 è un titolo che sa offrire divertimento potenzialmente infinito ai suoi utenti, non solo a chi vorrebbe un giorno fare il game designer, e lo è già in erba, ma anche ai meno esperti. Il secondo capitolo è infatti decisamente più accessibile del primo, senza rinunciare a volerci far capire almeno in parte tutti quei meccanismi che regolano il funzionamento di un videogame classico dell’idraulico più famoso del videoludo.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition: celebrato sull’indimenticabile Wii, Xenoblade Chronicles è tornato a fare il bello e il cattivo tempo su Nintendo Switch con una edizione definitiva che ha mantenuto quella stessa magia dell’originale, portandola su nuove vette di eccellenza.

In questo epico gioco di ruolo partiremo all’avventura nei panni di Shulk in un mondo devastato da una terribile invasione e scopriremo un viaggio che ci porterà oltre l’orizzonte, in cui dovremo cambiare le sorti del mondo sventando un futuro di distruzione. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition offre un epilogo tutto nuovo, grafica in alta definizione e brani bellissimi!