Migliori forni elettrici ventilati

A differenza dei forni da incasso tradizionali, i forni elettrici ventilati sono dotati (come il nome stesso suggerisce) di una particolare ventola che distribuisce il calore in modo uniforme per garantire una cottura più veloce ed efficace dei cibi. Nei forni statici, in maniera del tutto opposta, la fase di cottura è più lenta e mirata. La ventilazione è consigliata per tutti quegli alimenti che, considerando le tempistiche molto più ridotte, riescono così a rimanere croccanti fuori e morbidi dentro. Fatte le dovute premesse, vediamo allora quali sono i migliori modelli di forno elettrico ventilato da comprare oggi.

Forno elettrico ventilato Bosch Serie 4

Dimensioni di 59,4 x 54,8 x 59,5 cm e peso di 38 Kg. Presenti 7 modalità di cottura, facilmente selezionabili dall’apposito display. Questo forno ventilato ad incasso è dotato di un sistema di autopulizia pirolitica che rimuove subito lo sporco. Nessun problema cucinando fino a 3 livelli in contemporanea.

Forno elettrico ventilato Candy FCS 605 X

Capacità di 65L e dimensioni di 59,5 x 59,5 x 56,7 cm per questo forno elettrico ventilato in acciaio inossidabile. Porta in doppio vetro con effetto specchio e programmi di cottura integrati. La pulizia può essere effettuata a vapore. La potenza totale è di 2100 W, con classe energetica A.

Forno elettrico ventilato Electrolux EOC5H40X

Un ottimo forno multifunzione ventilato con cottura a vapore, realizzato in acciaio inossidabile. Capacità di 72L, dimensioni di ‎56,9 x 59,6 x 58,9 cm e peso di 29,5 Kg. La funzione AquaClean fa evaporare l’acqua nel fondo del forno per sciogliere il grasso ostinato ed i residui di cibo. Classe energetica A.

Forno elettrico ventilato Miele H 2266-1 B

Modello da incasso con capacità di ben 76 Litri, realizzato in acciaio inossidabile. Dimensioni di 59,5 x 59,6 x 56,9 cm e peso di 42 kg. La struttura a più lastre isola in modo efficace lo sportello del forno. L’apparecchio può essere bloccato per evitare che i bambini lo accendano involontariamente.

Forno elettrico ventilato Hisense BI61111AX

Terminiamo con questo forno elettrico ventilato in acciaio Inox che offre una capacità di 77L. Completa visibilità dell’interno, riscaldamento velocissimo e cottura su più livelli. Anche in questo caso è possibile rimuovere i residui di grasso e cibo grazie all’azione del vapore. Ottimo per cucinare la pizza.

