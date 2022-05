Le forbici da potatura elettriche sono indispensabili per chiunque intenda prendersi cura al meglio del proprio giardino. Per quanto gratificante possa essere tale attività, utilizzare delle forbici classiche per un tempo prolungato si rivela spesso faticoso. I modelli elettrici, invece, spazzano via ogni forma di stanchezza e contribuiscono a rendere il lavoro più efficace, rapido e con minore dispendio di energie. Sul mercato sono disponibili diversi modelli, con prezzi variabili in base alle singole caratteristiche di ognuno. Scopriamo allora quali sono le migliori forbici da potatura elettriche, decisamente indicate anche per utenti alle prime armi considerandone l’estrema semplicità d’uso.

Forbici elettriche da potatura KOMOK

Un modello tecnologicamente avanzato, con annesso display per tenere sempre sott’occhio la potenza, i tempi di taglio e le tempistiche di taglio cumulative. Le lame delle forbici elettriche KOMOK sono molto resistenti: potrai tagliare velocemente rami con spessore fino a 30 mm. Le due batterie in dotazione garantiscono fino ad 8 ore di funzionamento dopo un paio d’ore di ricarica.

Forbici da potatura elettriche Bosch EasyPrune

Con questa unità sarai in grado di tagliare velocemente rami fino a 25 mm di diametro, grazie al potente motore presente a bordo. Notevole la durata della batteria: le forbici elettriche Bosch garantiscono fino a 450 tagli con una sola carica. Mediante l’ingresso USB C ricaricherai l’apparecchio in un lampo: sarà l’apposita spia ad avvisarti circa il completamento dell’operazione.

Forbici elettriche da potatura S SMAUTOP

L’apparecchio si compone di due lame in acciaio al carbonio, altamente resistenti. Il design garantisce un’impugnatura comoda e stabile, per lavorare senza alcuna stanchezza. Le forbici da potatura S SMAUTOP si rivelano adatte per tagliare anche rami da 30 mm. Lunga durata in fase di utilizzo, grazie ad una batteria che assicura dalle 6 alle 8 ore di autonomia senza interruzioni.

Forbici elettriche da potatura Bravolu

Un altro prestigioso modello dotato di lame in acciaio al carbonio, estremamente affilate e resistenti, per tagliare in maniera netta e precisa anche i rami degli alberi. La confezione di queste forbici da potatura Bravolu contiene due batterie da 2000 mAh che garantiscono un utilizzo di circa 80 minuti per 800 potature di rami il cui diametro raggiunge i 25,4 mm.

Forbici da potatura elettriche Laecabv

Le cesoie elettriche da potatura Laecabv sono alimentate da un motore brushless, che permette di ottenere una durata fino a 5 volte superiore rispetto ad altre unità. La lama antiruggine è forgiata in acciaio ad alto tenore di carbonio SK5, con design ad arco per facilitare il taglio di rami con spessore massimo di circa 33 mm. Un apparecchio pratico e leggero da impugnare.

Scegli il modello che più ti convince tra le forbici da potatura elettriche qui descritte e prenditi cura del tuo giardino dimenticando la fatica.

