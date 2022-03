Dopo un primo slittamento, il 1° gennaio 2023 scatterà lo “switch off” totale del vecchio segnale tv, a favore del nuovo digitale terrestre DVB-T2. Fino ad allora i pochi canali tv nazionali rimasti continueranno ad essere visualizzati su numerazioni differenti (a partire dal 500) in alta qualità, previa re-sintonizzazione. Ma, a partire dal nuovo anno, chi possiede un vecchio televisore che non supporta lo standard MPEG-4 dovrà necessariamente acquistare un nuovo apparecchio oppure dotarsi di un decoder adatto alla piattaforma digitale terrestre di ultima generazione. Lo switch off sarà graduale: il cronoprogramma indicato dal Ministero prevede una riorganizzazione delle frequenze (già avviata a novembre 2021) suddivisa in aree, che si concluderà entro il 30 giugno 2022.

Sebbene manchi ancora qualche mese allo spegnimento ufficiale del “vecchio” digitale terrestre, è bene portarsi avanti con l'acquisto di un dispositivo per rendere il proprio televisore compatibile con il nuovo standard. In questo articolo vi parleremo dei decoder a scomparsa. Scordatevi scomode scatolette che occupano spazio accanto alla TV: si tratta di prodotti simili a chiavette, molto compatti, da collegare direttamente alla porta HDMI o alla presa SCART dell'apparecchio, “sparendo” – di fatto – dietro alla televisione. Esistono diversi modelli, tutti piuttosto simili fra loro in materia di funzionalità e accessori inclusi. Il prezzo varia fra i 30 e i 37 euro, in alcuni casi con sconti per acquisti multipli: utile soprattutto per coloro che devono adattare più di un televisore al nuovo segnale digitale terrestre.

Decoder Digitale Terrestre Dvb-T2 HEVC

Il primo ricevitore che vi proponiamo presenta cavo HDMI integrato, ingresso antenna e supporto standard H.265 HEVC 10 bit – perciò adatto al nuovo standard digitale. Il prodotto offre alimentazione diretta da USB 5V: non sarà necessario la presa della corrente, ma basterà collegarlo direttamente alla porta USB della TV per alimentarlo.

È presente inoltre display aggiuntivo esterno, ingresso antenna IEC sul lato inferiore e porta USB per riproduzione filmati e aggiornamento software. Supporta audio di qualità Dolby e risoluzione video fino a 1920×1080 (FULL HD). Fra le funzioni principali di questo ricevitore troviamo: ordinamento canali, lista preferiti, guida TV, ricerca canali automatica e manuale, menu multilingua, televideo, sottotitoli e parental control. La confezione comprende, oltre al decoder stick, anche un telecomando, un mini cavo flessibile adattatore HDMI, alimentatore 5V 220V e connettore per antenna digitale terrestre DVB-T2.

Questo decoder è venduto in promozione al prezzo di 29,99 euro : sicuramente uno dei più economici e completi di tutto il necessario.

MAXT240HD – Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 SCART

Alcune televisioni, soprattutto quelle più datate, non possiedono nativamente un ingresso HDMI. In questo caso è possibile utilizzare un decoder digitale terrestre con presa SCART. Il device presenta microprocessore Main 10 bit e supporta – chiaramente – lo standard DVB-T2 con codifiche video MPEG-2, MPEG-4/H.264 AVC, HEVC H.265 e risoluzione FULL HD. Sulla scocca troviamo porta USB 2.0 1 per aggiornamenti software e a cui è possibile collegare un dispositivo di memoria esterna per riprodurre foto, video e audio grazie alla funzione integrata Media Player.

È presente inoltre un ingresso HDMI a cui collegare apposito cavo (incluso) e una porta Ethernet LAN RJ45 1. Fra le funzioni più interessanti ci sono “Time Shift”, per mettere in pausa una programmazione live, e “Timer”, utile per programmare lo spegnimento automatico del dispositivo. Il decoder permette inoltre la ricerca automatica dei canali TV e Radio (fino a 5.000) e li riordina in modo automatico grazie alla funzione LCN. La confezione include il ricevitore, telecomando universale 2 in 1, 2 batteria AAA, cavo ricevitore IR, alimentatore 5V / 1,5A, cavo HDMI maschio/maschio.

Il prezzo per questo decoder è di 30,90 euro , rientrando così nel range di prezzo ottimale per questo tipo di dispositivi.

Decoder Digitale Terrestre Dvb-T2 HDMI

Anche questo decoder a scomparsa presenta cavo HDMI integrato, ingresso antenna e supporto standard DVB-T2. Punto di forza è la possibilità di alimentarlo direttamente attraverso l'USB della TV, senza collegarlo alla presa della corrente. Si tratta di un prodotto davvero compatto, ideale per essere nascosto dietro l'apparecchio grazie al comodo sistema di fissaggio con adesivo stretch. Inoltre, grazie alla funzione “learning”, si adatta senza alcun problema a tutti i televisori più diffusi sul mercato.

Altre funzioni, immancabili per un dispositivo di questo genere, sono l'ordinamento canali, lista preferiti, guida TV integrata, ricerca canali automatica e manuale, menu multilingua e parental control. Sono presenti anche funzionalità aggiuntive: fra queste troviamo televideo, sottotitoli e un media player, possibile grazie all'ingresso USB del decoder. In dotazione troviamo un telecomando programmabile, cavo di alimentazione USB, batterie, display esterno e adesivo per il fissaggio.

In questo caso il prezzo sale un po': 34,90 euro . Tuttavia è possibile risparmiare comprando 2 o 3 unità.

TRINITY T2 TV STICK V2 di WWIO

Proprio come si legge nella descrizione del prodotto, il Trinity T2 Stick V2 è un dispositivo piccolo e compatto, adatto a ridare nuova vita ai televisori di vecchia generazione che non supportano il nuovo standard DVB-T2. Per godere di tutti i programmi free-to-air senza temere lo “switch off”, basterà collegare il ricevitore alla porta HDMI e alimentarlo – esattamente come gli altri modelli in precedenza descritti – direttamente attraverso la porta USB del televisore. L'alternativa è utilizzare un alimentatore esterno, non compreso nel prezzo.

Con il telecomando 2 in 1 incluso è possibile sia gestire il decoder che alcune funzioni della televisione, fra cui l'accensione e lo spegnimento, il volume e la selezione dell'ingresso TV. La sintonizzazione può essere effettuata sia manualmente che automaticamente, è possibile memorizzare fino a 600 canali e creare un massimo di quattro elenchi di preferiti. Completano il pacchetto il supporto alla guida elettronica dei programmi, il televideo e i sottotitoli. La confezione comprende: decoder stick, telecomando, prolunga HDMI, ricevitore wireless per telecomando, cavo di alimentazione elettrica USB (50 cm), adattatore per il collegamento di antenne con spina IEC e 2 batterie.

Per il Trinity T2 il prezzo aumenta, seppur di poco: 35,50 euro . Anche in questo caso possiamo risparmiare qualcosina con un acquisto multiplo.

DVB-T2 DiProgress (modello DPT210HA)

L'ultimo ricevitore suggerito è ideale per il collegamento diretto a TV a schermo piatto recenti, ma che non sono compatibili con il nuovo standard digitale terrestre. La confezione include un cavo alimentazione plug/USB (solo cavo: alimentatore non incluso), mini cavo flessibile adattatore HDMI maschio/femmina – utile per installare il decoder in qualsiasi posizione si trovi l'ingresso sulla TV –, estensore IR con display per la visualizzazione del canale sintonizzato.

È presente anche telecomando universale 2 in 1 per il doppio controllo tv e decoder, con tutte le funzioni del caso: multilingua, teletext, sottotitoli, ricerca canali automatica e manuale, LCN per ordinamento automatico, aggiornamento lista in stand-by e aggiornamento via etere. Anche in questo caso, se il televisore è dotato di una porta USB 5V 600mA, è possibile collegare il decoder direttamente con il cavo fornito, senza che vi sia bisogno di utilizzare la presa della corrente. Altre utili caratteristiche sono la funzione “zero power”, che permette di spegnere sia TV che decoder con un solo tasto, e il riproduttore multimediale via USB per sfogliare immagini, video e audio direttamente sullo schermo.

Il prezzo è più alto rispetto alle altre controparti: 37,99 euro , con 6,99 euro di spedizione.