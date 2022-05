Il depuratori d’acqua domestici vengono utilizzati allo scopo di migliorare la qualità dell’acqua erogata dal rubinetto di casa (e non solo). Capita spesso che quest’ultima risulti maleodorante e per nulla limpida: nei casi peggiori, potrebbero essere riscontrate tracce di pesticidi, medicinali, metalli pesanti ed altre sostanze che di sicuro non farebbero bene al tuo organismo. Con l’aiuto di un depuratore dell’acqua potrai ridurre tantissimo o eliminare del tutto quei fastidiosi residui: uno strumento che si rivela particolarmente utile anche per evitare infiltrazioni di calcare e cloro. I vantaggi non si fermano qui: applicando un efficace sistema di depurazione non dovrai più comprare l’acqua in bottiglie di plastica del supermercato: maggiore risparmio economico, meno fatica nel trasporto e meno rifiuti da smaltire.

Depuratore d’acqua ForHome

Stiamo parlando di uno tra i migliori modelli disponibili sul mercato. Questo depuratore d’acqua viene installato sotto il lavello ed è composto da refrigeratore e gasatore con portata di 19 litri all’ora. Il rubinetto a 5 vie consente di scegliere fra acqua calda, fredda, a temperatura ambiente, refrigerata o gasata. Si tratta di un vero e proprio top di gamma.

Depuratore d’acqua Smardy Blue R100

Un impianto ad osmosi inversa da tavolo, senza nessun tubo o collegamento. Mediante la pressione di un solo pulsante si potrà ottenere acqua di osmosi sia calda e sia fredda. Sul depuratore è presente un display per indicare quando sostituire l’acqua o il filtro, con l’indicazione del valore TDS. L’apparecchio è in grado di filtrare fino al 95% dei residui.

Depuratore d’acqua AEG

Questo modello di depuratore eroga acqua calda e fresca, buona da bene e perfetta per cucinare. Il dispositivo, tramite osmosi inversa, riduce in maniera significativa la presenza di residui inquinanti grazie ad un filtraggio ultra sottile pari a 0,0001 micron. L’apparecchio è poi dotato di tubi con specifici codici-colore che semplificano il processo di installazione.

Depuratore d’acqua Brita

Soluzione compatta ed a tutto vantaggio della portabilità. Questo depuratore d’acqua è in grado di ridurre efficacemente la presenza di cloro, calcare e metalli come piombo e rame. Il riempimento avviene tramite il comodo sportellino scorrevole: capacità totale di 8,2 litri. L’erogatore a spillatrice è perfetto per servire l’acqua in modo ottimale e senza perdite.

Depuratore d’acqua Laica

Un ingegnoso depuratore da tavolo che, con estrema facilità, potrai portare con te anche durante le vacanze estive. La caraffa può contenere fino a 2,3 litri d’acqua ed abbatte la presenza di cloro, metalli e pesticidi. In confezione troverai anche 6 cartucce della durata di un mese ciascuna, con una media di 5 litri d’acqua al giorno: il comodo indicatore ti avviserà quando dovrai procedere alla sostituzione.

Scegli il modello che preferisci tra i depuratori d’acqua domestici che ti abbiamo proposto e ricorda: il tuo benessere fisico non ha prezzo.

