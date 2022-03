Un compressore portatile per auto è un accessorio indispensabile, che non deve mai mancare nel bagagliaio di ogni automobilista. Il suo scopo, infatti, è quello di controllare ed eventualmente gonfiare e portare alla giusta pressione i pneumatici del mezzo, scongiurando qualsiasi possibile pericolo. Avere sempre a bordo un compressore ci permette di viaggiare sicuri e – al tempo stesso – con la certezza di avere sempre a disposizione uno strumento che possa risolvere eventuali problemi, senza dover per forza ricorrere all'intervento immediato di un professionista.

Esistono, ovviamente, diverse tipologie di compressori. I più diffusi sono quelli ad aria, utilizzati per gonfiare non solo i pneumatici dell'auto, ma anche delle motociclette, biciclette ed eventualmente gonfiabili acquatici. In alcuni casi è possibile utilizzarli per pulire e verniciare superfici. Altri ancora offrono, oltre al compressore vero e proprio, degli accessori extra come manometri analogici o digitali o torce integrati. In ogni caso è sempre meglio puntare sulla qualità, dal momento che c'è di mezzo la sicurezza dell'automobilista e di tutti gli eventuali passeggeri. In questo articolo abbiamo scovato alcuni fra i migliori compressori per auto, in un range di prezzo che va dai 15 euro per i più “semplici” ed economici, agli 80 euro per quelli più accessoriati.

Mini Compressore Aria Portatile 12V con Luce di Emergenza

Il più economico è questo mini compressore portatile 12v 120w, che presenta una velocità di pompaggio pari a 30L/minuto, con una pressione massima di 150 PSI e un rumore di meno 60DB. Lo strumento permette dunque di gonfiare senza problemi uno pneumatico di un'utilitaria in pochi minuti sfruttando la sola alimentazione della presa accendisigari dell'auto a 12 Volt. Non c'è bisogno, dunque, di una fonte di alimentazione esterna. Il compressore presenta inoltre manometro incorporato per controllare la pressione e offre in dotazione tre tipologie di aghi/ugelli per gonfiare altri oggetti quali palloni, materassini, canotti, ruote di moto e biciclette.

Caratteristiche tecniche:

Pressione massima: 150PSI

Voltaggio: 12V

Lunghezza cavo: 3m

Velocità pompaggio: 30L/min

Materiale: Rame, metallo, plastica

Diametro cilindro: 22mm

Fonte energetica: Presa accendisigari

Potenza: 120W

Ugelli: 4

Il prezzo, come abbiamo anticipato, è piuttosto economico: solamente 23,90 euro con spedizione gratuita 24/48 ore con corriere espresso. Acquistano due o più unità si otterrà un piccolo sconto. In caso di problemi è possibile restituire il prodotto entro 30 giorni e ricevere il rimborso completo. Tuttavia le spese saranno a carico dell'acquirente.

Compressore Aria Auto Portatile Bakaji

Secondo in classifica per il prezzo più economico c'è questo compressore ad aria portatile Bakaji, fornito di una pressione di esercizio di ben 120 PSI con un flusso di velocità di circa 12L/Min che permettono di gonfiare in pochi minuti sia pneumatici di auto e bici, che gonfiabili. Il prodotto è dotato di manometro digitale con display LCD, utile per controllare con la massima precisione possibile il livello di pressione. Inoltre, presenta una pratica luce LED posizionata sulla parete frontale che illumina la zona di operazione. Indispensabile nel caso in cui sia necessario gonfiare in condizioni di scarsa visibilità, come nelle ore notturne. Anche in questo caso il compressore è fornito di attacco 12V per presa accendisigari che lo rende completamente indipendente da una fonte di alimentazione esterna. Il design compatto a forma di valigetta di alta qualità lo rende l'accessorio perfetto da conservare nel bagagliaio del mezzo; inoltre è presente un vano per la custodia del materiale incluso, fra cui tre ugelli e tubo di gonfiaggio.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: 23 x 39 x 52 cm

Pressione di esercizio max. 120 PSI

Portata d'aria 12L/min. circa

Efficienza Gonfiaggio pneumatici: 185 / 70R14 0-30psi in 3,5 minuti

Manometro Digitale integrato

Alimentazione: 12V tramite presa accendisigari

3 ugelli inclusi

Torcia di emergenza integrata

Lunghezza cavo di alimentazione: 3mt

Il prezzo sale, seppur di poco: 24,99 euro , con spedizione gratuita. Il prodotto è acquistabile attraverso pagamento sicuro PayPal. Anche in questo caso in caso di problemi è garantito il diritto di recesso entro 30 giorni dall'acquisto, con spese a carico dell'acquirente.

Mini Compressore per Auto

Il compressore, a differenza dei precedenti, utilizza una tipologia di movimento a carica turbo che ha come vantaggio quello di essere più potente, meno rumoroso e più stabile. È in grado di gonfiare uno pneumatico 195 / 65R15 da 0 a 35 psi in 5 min. È dotato di un tubo flessibile da 0,48 metro e un cavo di alimentazione da 3 metri, la lunghezza giusta per raggiungere comodamente ogni pneumatico. L'utilizzo è molto semplice: basterà collegare il gonfiatore alla presa di alimentazione da 12 V dell'auto e collegare il tubo flessibile al pneumatico. Dopodiché premere il pulsante di accensione per accendere o spegnere. È presente anche un manometro analogico per pneumatici per l'attuale PSI (BAR). Inoltre, il prodotto viene fornito con 3 adattatori per valvole perfetti anche per bici, moto, SUV di medie dimensioni, attrezzatura sportiva, giochi da piscina, palloni e altre tipologie di gonfiabili. Non è adatto per camper, ATV, pick-up, pneumatici per autocarri e altri veicoli di grandi dimensioni.

Specifiche tecniche:

Potenza in ingresso: DC 12V

Corrente massima: 10 A

Pressione massima: ≤100 Psi

Precisione della calibrazione degli pneumatici: 35 ± 1,5 Psi

Orario di lavoro continuo: 30 min

Lunghezza tubo aria:0,48 m (1,6 piedi)

Cavo per accendisigari: 3m (10.1 Ft)

4 unità di visualizzazione: PSI, BAR, KPA e KG / CM²

Il prezzo per questo mini compressore è di 29,80 euro , con spedizione gratuita 2 giorni e restituzione gratis entro 30 giorni dall'acquisto.

Compressore 2 cilindri Royce

La caratteristica principale di questo compressore Royce è la presenza di due cilindri, che assicurano più potenza rispetto a quelli da un solo cilindro. Il prodotto offre alimentazione 12V con collegamento diretto alla batteria del mezzo e può essere utilizzato per gonfiare pneumatici di auto, scooter, camper. È munito di manometro per il controllo della pressione e viene fornito con una comoda borsa in nylon, utile per il trasporto e per conservarlo nel bagagliaio dell'auto con praticità.

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione (Volt): 12 – 13.5V

Max amperaggio (A): 30

Max flusso aria (l/m): 85

Max pressione (PSI): 150

Totale ingombro della borsa (LxPxA) (mm): 270x160x210 circa

Il prezzo di questo compressore di marca Royce è , leggermente superiore rispetto alla media per via della presenza di doppio cilindro. La consegna è gratuita in Italia in 3 giorni lavorativi, tuttavia coloro che abitano nelle Isole Minori dovranno pagare una spedizione di 10 euro aggiuntivi. La restituzione è possibile entro 14 giorni dall'acquisto, ma le spese sono a carico dell'acquirente.

Compressore aria compatto portatile Stanley Air Kit

Ultimo, ma non per importanza, è il compressore Stanley Air Kit. Il prodotto monta un motore elettrico con potenza di 1.5 HP e presenta una capacità di aspirazione aria compressa di ben 180 litri d'aria al minuto. Inoltre, può esprimere una pressione massima di 8 bar. Il compressore viene fornito con pistola di soffiaggio, tubo per l'aria compressa e presa della corrente, tutti collegati direttamente al compressore per evitare smarrimenti accidentali. Tutti gli accessori possono essere riposti in un apposito vano, garantendo così un ottimo design compatto, ergonomico e leggero, di soli 6 chilogrammi. È presente anche un manometro per misurare la pressione dell'aria in uscita, un kit di tre aghi di gonfiaggio per palloni, biciclette e materassini, più un ugello di soffiaggio. Punto di forza è la riduzione di tutte le operazioni di manutenzione: il compressore non richiede infatti nessun controllo né rabbocco di olio lubrificante, perciò è possibile conservarlo sempre nel bagagliaio della vettura. In omaggio riceverai anche un kit di raccordi compressore da 8 pezzi.

Caratteristiche tecniche:

Aria aspirata pompante: 180 lt/min.

Tipo pompante: coassiale

Litri aria aspirata: 180 lt/min

Pressione: 8 bar

Potenza motore elettrico: 1.5 HP

Il prezzo, in questo caso, è più elevato: 80,85 euro , giustificato dalle caratteristiche extra del prodotto. La spedizione è gratuita, mentre per quanto riguarda il rimborso è possibile entro 14 giorni a carico dell'acquirente.