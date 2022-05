Mantenere i nostri smartphone, tablet e accessori sempre carichi è un’esigenza che si ripropone anche in viaggio, quando la batteria può consumarsi facilmente a causa dell’uso prolungato del navigatore o della visione di video da parte dei passeggeri. Un buon caricabatteria da auto con più di una porta USB da inserire nella presa accendisigari è quindi un accessorio importante e da scegliere con cura, così da assicurarci una ricarica rapida dei nostri device. Vediamo quali abbiamo scelto per voi.

Anker PowerDrive Speed+ 2

Immancabile nella nostra selezione di accessori per smartphone un prodotto di Anker, che anche nel settore dei caricabatteria da auto propone diversi modelli adatti alla ricarica di qualsiasi tipo di dispositivo. Abbiamo scelto il PowerDrive Speed+ 2, compatto e con un anello LED che si illumina quando è collegato, in grado di ricaricare due device contemporaneamente grazie ad una porta USB-C capace di erogare fino a 30W con tecnologia Power Delivery, più una porta USB-A con PowerIQ 2.0 da 18W.

Belkin BoostCharge Dual

Anche Belkin propone un’ampia gamma di caricabatteria da auto, e fra tutti abbiamo scelto il BoostCharge Dual, anch’esso decisamente compatto e dalla forma gradevole e con due porte di ricarica: una USB-C compatibile con il Power Delivery 3.0 fino a 25W, ed una USB-A da 12W, per una capacità totale di 37W. Il caricatore supporta la più recente tecnologia PPS, che seleziona tensione e corrente di alimentazione in modo dinamico per ottimizzare la ricarica di ciascun dispositivo senza causare alcun danno.

UGREEN 30W

Piccolo e con un corpo in alluminio anche il caricabatteria di UGREEN che, come i modelli precedenti, presenta due uscite. La porta USB-C può erogare fino a 30W ed è compatibile con PD 3.0, Quick Charge 4 e PPS, così da ricaricare rapidamente praticamente qualsiasi dispositivo. A questa si aggiunge poi una porta USB-A per la ricarica di un secondo device, anch’essa compatibile con il Quick Charge fino a 20W.

Syncwire 30W

Molto compatto anche il caricabatteria da auto di Syncwire, anch’esso con una porta USB-C compatibile PD3.0 ed una porta USB-A compatibile Quick Charge 3. Ciascuna delle due porte può erogare fino a 30W se usata da sola, mentre se colleghiamo entrambe le uscite la potenza massima diventa di 12W+12W. Presente una pratica maniglia pieghevole per estarrlo dalla presa accendisigari.

Wiredge

Decisamente pratico anche il caricabatteria da auto di Wiredge, che seppur con un design meno compatto porta ben 3 porte di ricarica, fra cui una USB-C da 65W, una USB-C da 20W e una USB-A anch’essa da 20W. Complessivamente il device riesce ad erogare ben 105W, e può ricaricare con tecnologie PD, QC e PPS. Presente anche un doppio contorno a LED per indicare il funzionamento.

