Ecco una guida per scegliere il miglior modello tra le calcolatrici scientifiche in commercio, mettendo a confronto prezzi e le loro funzioni, selezionate dalla redazione di Telefonino. Sono utili sia per la scuola media superiore o inferiore, per gli esami di fine anno dove sappiamo non sono ammessi gli smartphone, per università ma anche per lavoro. Ci sono le calcolatrici di calcolo e quelle grafiche che sono di nicchia, spesso utilizzate solo da ricercatori, statisti e professionisti che operano in settore matematico o scientifico. Per ogni prodotto è indicato quale è l'uso che se ne può fare per orientarvi nella scelta.

Casio Fx-570Es Plus 2

24 livelli di parentesi

Tra le calcolatrici scientifiche del noto marchio Casio, la Fx-570Es Plus 2 è un modello che ha funzioni più che sufficienti per svolgere la maggior parte delle operazioni complesse. Il display riproduce i caratteri e le espressioni numeriche così come appaiono sui libri di testo. Bisogna alimentarla a batteria. Il display naturale (Natural-V.P.A.M.) mostra le espressioni matematiche come le radici e le frazioni in cui appaiono nel vostro libro di testo.

Adatta per la scuola secondaria di secondo grado e università. E' il migliori acquisto su Amazon a 17,43 euro

Sharp ELW531B

Alimentata a batteria

La calcolatrice Sharp ELW531B è un ottimo modello con ben 335 funzioni, che memorizza anche quelle più usate. Dotata di display a quattro linee, consente di svolgere un numero molto ampio di funzioni: sono escluse soltanto quelle più analitiche, come gli integrali e le derivate. La funzionalità dedicata ai giochi matematici è ottima per allenare la mente. Ottima idea regalo. Buon rapporto qualità prezzo, solo 29,99 euro

Texas Instruments TI-Nspire CX

Schermo a colori con touchpad

Texas Instruments TI-Nspire CX è tra le calcolatrici scientifiche una delle poche ad avere un display grafico. Offre un maggiore numero di funzionalità, che spaziano dai calcoli numerici, matriciali, statistici e finanziari alle equazioni fino al sesto grado, oltre alla rappresentazione di funzioni 2D o addirittura 3D.

Batteria ricaricabile inclusa, che dura fino a due settimane con una sola ricarica. Ha una memoria di archiviazione da 100 MB e 64 MB di memoria operativa. Per insegnare, imparare ed esplorare la matematica e le sue applicazioni, per un budget medio alto, ad uso professionale, giustifica il prezzo di 209,99 euro .

Casio FX-991EX

Dotata di 552 funzioni

Un altro modello della Casio proposto è il FX-991EX: questo modello ha un'alimentazione combinata, sia a batteria che sfruttando l'energia solare. Tra le funzioni ci sono il foglio di calcolo integrato, la possibilità di inquadrare il QR code e poter esportare i dati su altri device, come il pc, se si studia a casa, la risoluzione di equazioni e sistemi di equazioni e le matrici.

Ideale ai giovani studenti che devono essere ammessi alla maturità, ottimo come regalo a solo 30 euro

Texas Instruments TI-84 Plus

Funzionalità TI-84 Plus

La Texas Instruments TI-84 Plus è un'altra calcolatrice grafica ed è dotata di uno schermo a colori ad alta risoluzione. La batteria è ricaricabile e può essere ricaricata comodamente tramite un cavo USB o un caricatore esterno. Permette di importare foto dal computer sulle quali si possono costruire grafici in modo da approfondire la modellizzazione dei fenomeni e la comprensione dei concetti matematici.

Potente modello con grafica per la scuola superiore con schermo a colori ad alta risoluzione. Un modello decisamente interessante, con alta capacità di memoria, su Amazon a 160,31 euro

Helect 2

Display HD widescreen a 12 cifre

Helect 2 è una calcolatrice scientifica di livello professionale con 240 funzioni scientifiche, ad un costo contenuto, con funzionamento a batteria. Soddisfa il design ergonomico e offre una presa comoda, con pulsanti reattivi, numeri chiari, e antigraffio.E' in grado di svolgere le funzioni necessarie per scuola e lavoro, lo potrete avere con una spesa modesta, di 11,97 euro