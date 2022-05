In commercio sono disponibili tantissimi modelli di cacciativi elettrici. Tutto, ovviamente, dipenderà dal tipo di utilizzo che intendi fare avendo a disposizione un simile attrezzo. Facciamo alcune ipotesi: nell’eventualità in cui ti servisse un cacciavite elettrico per montare pochi mobili, assemblare un pc o comunque per situazioni poco impegnative e sporadiche, un modello economico e maneggevole potrebbe fare al caso tuo. Invece, qualora avessi bisogno di uno strumento professionale per un utilizzo continuativo nel tempo, esistono unità certamente più costose ma che meglio si adattano a tali circostanze. Quest’oggi ci soffermeremo principalmente su dispositivi portata di tutti.

Cacciavite elettrico Wowstick

Il primo cacciavite elettrico è realizzato con un corpo in lega di alluminio S2 Slim con design a forma di penna, facilissimo da impugnare. La batteria agli ioni di litio garantisce un funzionamento continuo per 8 ore. La piastra magnetica trattiene le viti rimosse, così da scongiurare il rischio di perderle. 3 luci led all’estremità agevoleranno il lavoro in condizioni di scarsa luminosità ambientale.

Acquista su Amazon a 54,99 euro

Cacciavite elettrico ORIA

Questa unità, come la precedente, supporta le modalità automatiche e manuali. Con il pratico pulsante è possibile scegliere la direzione di avvitamento del cacciavite elettrico. La batteria ricaricabile garantisce una lunga autonomia: potrai fissare o rimuovere fino a 300 viti. Anche questo modello è dotato di 3 luci LED per facilitare il lavoro con poca illuminazione.

Acquista su Amazon a 31,99 euro

Cacciavite elettrico HYCHIKA

Un modello dalla forma e dalla costruzione sicuramente più tradizionali, con mandrino magnetico facile da sostituire. La maniglia a doppia posizione di questo cacciavite elettrico permette di lavorare anche in spazi molto stretti. Il manico in gomma rende l’impugnatura stabile ed ergonomica. A bordo troviamo poi una batteria ricaricabile da 2000 mAh ed una luce LED anteriore.

Acquista su Amazon a 25,99 euro

Cacciavite elettrico Welltop

Questo cacciavite elettrico è dotato di un’impugnatura antiscivolo che facilita la presa. Può raggiungere i 280 giri al minuto. Ottima durata della batteria: basta 1 ora di ricarica per ottenere altri 40 minuti continuativi di autonomia. Anche su questa unità è predisposta una comoda luce LED. Per mezzo dei due pulsanti dedicati sarà possibile impostare il verso dell’avvitamento.

Acquista su Amazon a 34,99 euro

Cacciavite elettrico HANMATEK

Un cacciavite elettrico molto resistente e particolarmente indicato per un uso domestico: montare mobili, fissare quadri, manutenzione di apparecchi elettronici ed altro ancora. Può raggiungere una velocità di 250 giri al minuto e si ricarica completamente in circa 3 ore. Luce LED anche in questo caso, con due versi di rotazione. L’impugnatura del manico può essere piegata fra 90° e 180°.

Acquista su Amazon a 21,99 euro

Scegli il modello che preferisci tra i cacciaviti elettrici di cui ti abbiamo parlato: semplicità ed efficienza a costo bassissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.