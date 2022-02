Dopo aver visto quali sono, secondo noi, i migliori auricolari Bluetooth nella fascia di prezzo fra i 50 e gli 80 Euro, siamo andati ad esaminare i modelli più economici che, solitamente a fronte di un minor numero di funzionalità, spesso riescono comunque a garantire una buona qualità audio e a soddisfare chi non vuole spendere molto. Vediamo quindi la nostra selezione di auricolari con prezzo inferiore ai 50 Euro.

realme Buds Air 2

I più recenti auricolari Bluetooth prodotti dal famoso brand di smartphone offrono molte funzionalità avanzate pur mantenendo basso il prezzo: i realme Buds Air 2 hanno infatti la cancellazione attiva del rumore, una latenza molto bassa che li rende adatti anche al gioco, la resistenza agli spruzzi d’acqua e un’autonomia superiore alle 25 ore. Inoltre, i driver dinamici con rivestimento in DLC assicurano una qualità audio decisamente valida, con bassi corposi e alti nitidi.

Soundcore Life P2 Mini

Disponibili in ben cinque diverse colorazioni, i Soundcore Life P2 Mini sono molto leggeri e allo stesso tempo rimangono ben fermi all’orecchio anche durante corse e sport. Con 3 modalità audio possiamo scegliere sempre l’equalizzazione ottimale per i diversi generi di musica e le chiamate, mentre l’autonomia supera addirittura le 32 ore. Non mancano poi la resistenza agli spruzzi d’acqua e l’associazione rapida con Google Fast Pair.

Tronsmart Onyx Ace

Anche Tronsmart propone degli auricolari ricchi di proprietà nonostante il prezzo ridotto, e fra queste troviamo il processore Qualcomm con supporto ai protocolli aptX per la musica ad alta definizione, 4 microfoni per la cancellazione del rumore e la riduzione del vento, supporto agli assistenti vocali con un tocco e driver da ben 13mm per un sound superiore. Gli Onyx Ace hanno anche un’ottima autonomia, che raggiunge le 24 ore con la custodia, e la resistenza agli spruzzi d’acqua.

Belkin SoundForm Move Plus

Belkin è un’azienda specializzata in accessori famosi soprattutto per essere scelti da Apple per venderli negli Apple Store, e i nuovi auricolari SoundForm Move Plus riescono a portare la ricarica wireless della custodia ad un prezzo inferiore ai 50 euro. I quattro LED mostrano il livello della batteria, che può raggiungere le 24 ore di autonomia, e troviamo la resistenza agli spruzzi d’acqua. Presente anche la funzione mono, per usare un solo auricolare potendo scegliere fra il destro e il sinistro.

QCY T13

Brand forse non troppo famoso, QCY è il quarto produttore al mondo per le vendite di auricolari Bluetooth, e il suo successo è sicuramente dovuto all’ottima qualità dei prodotti soprattutto se rapportato al prezzo di vendita. I recenti QCY T13 hanno 4 microfoni per auricolare, per la cancellazione di vento e rumori, un’autonomia da record che raggiunge le 40 ore, la resistenza a spruzzi d’acqua e un sound Hi-Fi grazie ai driver dinamici integrati.

