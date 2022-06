Acquistare alimentatori per dispositivi Apple è ormai necessario per chiunque abbia scelto di portare a casa uno tra i recenti top di gamma dell’azienda di Cupertino. Diverse società hanno smesso di inserire l’apposito caricatore nella confezione di vendita. Se dovessi comprare un iPhone di nuova generazione, senza aver mai posseduto un melafonino, l’acquisto dell’alimentatore sarebbe a dir poco indispensabile. Chiaramente, potrebbe anche presentarsi l’esigenza di sostituire un caricatore non più funzionante: vediamo allora quali sono i migliori disponibili online.

Alimentatore Mcdodo

Un comodo caricabatterie USB C da 20W grazie al quale potrai ricaricare velocemente il tuo iPhone, iPad o eventualmente le AirPods. Bastano 30 minuti per ottenere un’autonomia del 50% su Apple iPhone 12. L’alimentatore è grande la metà rispetto all’apparecchio originale. Ottima costruzione, per la massima durabilità nel tempo.

Alimentatore Anker PowerPort Atom III Slim

Questo modello è dotato di ben 4 porte, tra cui un velocissimo ingresso USB C da 45 w. Perfetto per ricaricare il tuo MacBook, oltre chiaramente a tutti gli altri dispositivi mobili di Apple. Nonostante i numerosi ingressi disponibili per l’utente, l’apparecchio mantiene una forma compatta che ne facilita di gran lunga la portabilità.

UGREEN Alimentatore per dispositivi Apple

Un altro ottimo alimentatore che supporta il processo di ricarica rapida a 20W per ridare energia ai tuoi dispositivi a marchio Apple in brevissimo tempo: mezz’ora sarà sufficiente perché la batteria superi il 50% di carica. Protezione assicurata da cortocircuiti, sovratensioni, surriscaldamento e sovracorrente.

Alimentatore Anker Cube PowerPort III

L’unità è piccolissima ma incredibilmente efficace e perfettamente funzionante con recenti dispositivi Apple come iPhone 13 ed iPad Pro. La velocità di ricarica è 3 volte superiore rispetto a quella del caricabatterie originale. Da sottolineare il sistema di regolazione della corrente per evitare danni da sovratensione.

Native Union alimentatore ‎per dispositivi Apple

Questo alimentatore per dispositivi Apple è davvero molto particolare: oltre ad offrire 3 porte in entrata, può essere collegato mediante 3 differenti tipologie di spina. Supporta la ricarica rapida fino a 45W ed è perfetto per alimentare la batteria di iPhone, iPad, MacBook e altri device compatibili. Il modello più completo in assoluto.

Ben cinque alimentatori per dispositivi Apple tra cui, siamo sicuri, individuerai quello che meglio si adatta alle tue esigenze, anche ed ovviamente in base al numero di iPhone, iPad, AirPods o MacBook che dovrai ricaricare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.