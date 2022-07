Gli adattatori universali da viaggio si rivelano indispensabili nel caso in cui tu abbia prenotato un soggiorno all’estero. Alimentare o ricaricare i tuoi smartphone, tablet e qualunque altro apparecchio elettronico potrebbe risultare più complicato del previsto qualora non avessi a disposizione una presa di corrente compatibile. Come saprai, ogni paese dispone di un proprio standard a cui, proprio grazie all’utilizzo di adattatore da viaggio, potrai adeguati senza alcun tipo di problema. Di seguito troverai cinque tra le migliori unità che attualmente puoi acquistare su Amazon.

Adattatore universale da viaggio Evershop

Questo modello ti permetterà di ricaricare i tuoi dispositivi elettronici in ben 224 paesi. Potrai utilizzare 4 porte USB, 1 USB tipo C ed 1 presa AC. Sarai dunque in grado di collegare fino a 6 apparecchi in contemporanea, completando l’operazione in tempi decisamente brevi. Ottima anche la qualità costruttiva.

Adattatore universale da viaggio Skross PRO Light

L’adattatore rende disponibili due porte USB di tipo A, che possono essere tranquillamente utilizzate in contemporanea. Questa unità è perfetta per collegare anche apparecchi che generalmente richiedono molta energia, come ad esempio phon per capelli e laptop. Leggerissimo e facile da trasportare.

Adattatore universale da viaggio LEICKE

Un altro adattatore universale da viaggio con cui sarai in grado di collegare più dispositivi in contemporanea, sfruttando 3 porte USB di tipo C e 2 porte USB di tipo A. Supporto garantito per apparecchi con potenza fino a 2000W. 4 prese di corrente tra le quali scegliere saranno sempre al tuo servizio.

Adattatore universale da viaggio LENCENT

L’unità è molto particolare e dispone anche di una luce soffusa che, all’occorrenza, potrà essere attivata con un semplice clic. 4 spine intercambiabili (UK/USA/EU/AUS) a cui si abbinano 4 velocissimi ingressi USB. Un modello che si caratterizza anche per peso e dimensioni molto contenuti, a tutto vantaggio della portabilità.

Adattatore universale da viaggio kwmobile

Modello particolarmente indicato per la ricarica di smartphone, tablet, videocamere, notebook e tanto altro ancora in ben 150 paesi. Assicurata la piena compatibilità con prese di tipo A,B,C,E,G,I,J ed L. Da sottolineare l’eccellente qualità costruttiva, oltre alla presenza di una comoda custodia all’interno della confezione.

Fai la tua scelta tra gli adattatori universali da viaggio che abbiamo descritto: i tuoi “compagni tecnologici” non resteranno più a secco di energia.

