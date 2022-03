Le nuove automobili sono un concentrato di tecnologia su tutti i fronti: possiedono chip intelligenti in grado di parcheggiare il veicolo al posto nostro o che riescono a “svegliare” il conducente quando la stanchezza alla guida prende il sopravvento. Ma ancora: le macchine moderne presentano sistemi operativi che permettono di effettuare diverse operazioni con il solo ausilio della voce, senza mai staccare gli occhi dalla strada. Tuttavia, non tutti posseggono un modello di ultima generazione. Come fare per rendere “2.0” la nostra macchina? Abbiamo scovato per voi cinque intriganti accessori tech per auto da usare nella vita di tutti i giorni, tutti disponibili su Amazon a prezzi strepitosi.

Vivavoce Bluetooh per auto

Il primo gadget di cui vi parliamo è il sistema vivavoce Bluetooth 5.0; è un device davvero indispensabile per poter effettuare telefonate durante i viaggi. Emerge chiaramente la bontà del sistema grazie al modulo BT 5.0 che non perde la connessione e che garantisce un suono nitido e cristallino. Non manca la compatibilità con Google Assistant e Siri di Apple. Dulcis in fundo, permette di collegare due cellulari in simultanea. Non dimenticate che è facilissimo da usare: lo collegate, lo configurate ed è pronto per essere utilizzato, inoltre la batteria dura più di 22 ore in conversazione.

Autoradio smart con Android Auto

È composto da un grande pannello da 7 pollici antigraffio in vetro capacitivo con bordo curvo 2.5D, che si installa all'interno dell'abitacolo della propria autovettura che renderà hi-tech la vostra guida. Ha un sacco di funzioni piacevoli e di applicazioni preinstallate come YouTube, Maps, Spotify, Facebook e Twitter. Ovviamente, alcune di queste si possono utilizzare solo quando si è fermi durante una sosta. Avendo la compatibilità con Android Auto, potrete collegare il vostro smartphone del robottino verde per una connessione veloce ed immediata del telefono con la macchina. Presente un sistema vivavoce incorporato e un'app chiamata “Easy Connection” che consente di proiettare lo schermo del device su questo gadget. L'autoradio è realizzato da ANKEWAY.

Autoradio compatibile con Apple CarPlay

Arriviamo ora ad uno dei prodotti Must nel suo settore: l'autoradio di ATOTO, modello F7, è ciò che vi serve per connettere il vostro iPhone alla macchina. C'è un grande schermo da 7 pollici, con Mirrorlink, Bluetooth, ma integra sia Android Auto che CarPlay per una connessione cablata mediante cavo USB. Avrete la possibilità di utilizzare Google Assistant o Siri, per un controllo senza mani delle operazioni. Un esempio? “Siri, leggimi l'ultimo messaggio ricevuto“, oppure: “Hey Google, riproduci il nuovo album di Tommaso Paradiso da Spotify“. Il pannello è uno schermo IPS da 7” con angolo di visione di 178°, perfetto per un controllo rapido mediante i prompt di navigazione. Piccola chicca: ha anche il sintonizzatore radio FM/AM.

Caricatore smartphone da auto

Quante volte ci siamo trovati con il telefono (quasi) scarico in macchina? Tante, vero? Ecco perché abbiamo scovato un caricabatterie portatile (uno di quelli che si inserisce nella presa accendisigari della propria autovettura) in grado di ricaricare in contemporanea ben due dispositivi. L'uscita è a 30W ed è compatibile con lo standard Quick Charge 3.0, gode della tecnologia iPower e permette di caricare qualsiasi prodotto, a condizione che si utilizzi un cavo che ha l'uscita con la USB di tipo A 3.1. Potete collegare, ad esempio, un iPhone e un paio di cuffie, un iPad e una Nintendo Switch, un Samsung Galaxy o un qualsiasi smartphone Android. Insomma, l'unico limite che avete è la fantasia: se è tech e ha una batteria incorporata, allora potrete donare al gadget energia mediante questo gioiellino. È costruito da Spigen, brand noto ai più che non ha certo bisogno di presentazioni.

Auricolare mono cuffie wireless

Se il pensiero di fare chiamate in vivavoce non vi convince, allora abbiamo una valida alternativa: un auricolare che si inserisce nell'orecchio e che vi consentirà di effettuare e ricevere telefonate senza mai guardare il telefono. È di Jabra, azienda leader nel settore dei prodotti audio e si chiama “Talk 5“. Ciò che stupisce, oltre all'eccezionale durata della batteria (più di 11 ore con una sola carica) è la grande cura con cui è costruito, ma non solo. Il rapporto qualità-prezzo è l'elemento che ve lo farà amare e avete anche la possibilità di aggiungere una garanzia aggiuntiva per due o tre anni con una manciata di euro in più.