Chi è abituato a godersi i videogiochi su PC, saprà pure che è necessario dotarsi di una scheda video performante per poter “far girare” i titoli più recenti senza rinunciare a dettagli e risoluzione impostati verso l'alto. Sicuramente la grafica integrata nella nostra macchina è più che sufficiente per le attività quotidiane come controllare le e-mail, lavorare su Word o guardare video in streaming, ma per il gaming ci servirà senza dubbio una GPU adeguata, da sfruttare anche per creare contenuti grafici 2D e 3D o montate filmati video. Abbiamo allora selezionato alcune delle migliori schede video attualmente in vendita ed espressamente pensate per i videogame, prendendo in considerazione le combinazioni performance/prezzo più interessanti.

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

Nel mercato delle schede video, AMD si è sempre fatta riconoscere per prodotti dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, eppure la diretta concorrente Nvidia è riuscita a rispondere negli ultimi anni con una GeForce RTX 3060 Ti decisamente competitiva. Si tratta infatti di una scheda video dalle grandi prestazioni e dal costo relativamente contenuto rispetto ad altri hardware simili, che consente un po' a tutti di giocare senza troppi problemi alla maggior parte dei titoli moderni e a quelli eSport competitivi. Dalla sua, può vantare un core clock di 1,41 GHz, 8 GB GDDR6 di memoria, 14 Gbps adibiti alla banda di memoria, e un'uscita HDMI 2.1.

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

Restando nella grande famiglia Nvidia, è tempo di dedicarci al prodotto che rappresenta il nuovo “campione” per l'azienda di Santa Clara. Merito di specifiche molto vicine a quelle della sorella maggiore RTX 3090,più adatta ai content creator, che fanno della Nvidia GeForce RTX 3080 Ti un gioiellino tecnologico tale da ingolosire ogni videogiocatore che si rispetti. Nonostante il prezzo più basso rispetto a quello della 3090, la 3080 Ti resta comunque piuttosto costosa, e purtroppo non alla portata di tutti. In ogni caso, la qualità è al top, con performance sopra ai 60 FPS in 4K con Ray Tracing attivato e intorno ai 100 FPS senza Ray Tracing.

AMD Radeon RX 6600 XT

Chi è alla ricerca di una scheda video che sappia garantire una solida esperienza di gioco con risoluzione a 1080p, non può di certo ignorare la AMD Radeon RX 6600 XT. Una scheda concepita per essere altamente performante anche con gli alimentatori più modesti, e per restituire una grande efficienza termica. Per questo, una volta in funzione, non avremo bisogno di installare un costoso sistema di raffreddamento a liquido. Di contro, manca però il Ray Tracing, sempre più sfruttato dai videogame attuali, e il prezzo è leggermente più alto della rivale RTX 3060.

AMD Radeon RX 6800

Con la Radeon RX 6800 e la sua GPU dalle elevate prestazioni in 4K, AMD ha deciso di far sentire di nuovo la sua voce tra le schede video di fascia alta. Si tratta probabilmente di una delle migliori schede video mai create dalla compagnia, addirittura migliore della concorrenza grazie alla presenza di una quantità doppia di VRAM. Non manca poi la tecnologia nota come Smart Access Memory di proprietà di AMD, che assicura prestazioni ancora migliori su determinati giochi.

Nvidia GeForce RTX 3070

La Nvidia GeForce RTX 3070 è di certo la scheda video più chiacchierata degli ultimi tempi. Non solo perché, numeri alla mano, è quella che in assoluto offre il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato, ma anche per via del fatto che a lungo è stata introvabile. Restano comunque impressionanti le sue prestazioni in Ray Tracing, così come ottime quelle in 4K e oltre i 60 FPS, ora accessibili anche al pubblico di massa per via del prezzo relativamente basso.