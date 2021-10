In questa guida ti aiutiamo a scegliere le luci solari da esterno, utili per illuminare il vostro giardino o il viale di ingresso, tenendo in considerazione prima di procedere all’acquisto, quali caratteristiche dovrebbero avere migliori modelli al prezzo più giusto.

La luce delle lampade solari è meno intensa perché si alimenta con il sole, ecco perché bisogna considerare i modelli migliori con questa funzione. Vediamo quali vi consigliamo.

Luce solare Kilponen

Alta luminosità: ha 108 faretti LED

La luce solare Kilponen è il primo modello proposto, questo vi offrirà tutta l’illuminazione di cui avete bisogno, senza cavi. Possiede ben 3 modalità di programmazione intelligente e un chip di gestione dell’energia per una maggiore efficienza energetica. La batteria al litio ricaricabile 2200 mAh garantisce una lunga durata. Questa luce solare riesce a riconvertire il 18% della luce che riceve dal suo pannello solare.

È ideale per l’uso esterno, poiché ha un livello di impermeabilità IP65, che garantisce che non venga danneggiata dalla pioggia e da altre condizioni meteorologiche. Venduta su Amazon a 20,95 euro

Lampada solare iPosible

3 modalità di regolazione dell’intensità per l’illuminazione

La lampada solare iPosible è dotata di potenti luci solari per esterni che hanno una potenza di 1000 lm, grazie alle loro 100 lampadine a LED che garantiscono tutta la luce di cui avete bisogno. Avrete anche un angolo di illuminazione di 27° con un design grandangolare. Garantisce 8-10 ore di illuminazione con una ricarica di 12 ore. Questa luce utilizza pannelli solari di silicio policristallino che è sia di risparmio energetico che ecologico, e l'efficienza di conversione della luce può aggiungere 23%.

Se desiderate installare lampade da esterno che ti consentano di illuminare un ampio spazio. Questo modello lo trovate su Amazon a 24,95 euro

Faretto CLY

Design robusto in alluminio che lo rende resistente e durevole

Il faretto CLY è una lampada che offre un’illuminazione potente attraverso le sue 60 luci LED che la compongono e vi permette di illuminare gli spazi esterni con la luce bianca. E' dotato di un doppio pannello solare con due moduli solari regolabili, il tasso di assorbimento del sole può essere massimizzato e raggiungere il miglior angolo di illuminazione. Il suo funzionamento dipende interamente dall’energia solare.

Il tempo di funzionamento è fino a 8 ore dopo 8 ore di carica completa. Con impermeabilità IP66, questa lampada solare è adatta per qualsiasi ambiente atmosferico.

Ottimo prezzo su Amazon, a 32,98 euro

Luce solare Viridi

Facile da installare

La luce solare Viridi è realizzata in plastica e acciaio inossidabile, è molto resistente, impermeabile e consente alle luci solari di resistere a qualsiasi condizione meteorologica. Questa lampada da giardino con sensore di rilevamento crepuscolare, si carica durante le ore diurne e alla sera si accendono fornendo una luce calda (gialla). Ha bisogno solo di 6 ore per caricare completamente la batteria per poi durare circa 8-12 ore.

Venduto con 8 picchetti che servono a fissarle al terreno. Ottimo per delimitare un camminamento o illuminare degli alberi, può essere vostro a 22,99 euro

Luce solare JESLED

4 modalità di illuminazione opzionale

Ultimo modello proposto è la luce solare della JESLED: essa è dotata di 80 LED super brillanti che forniscono un'illuminazione eccellente. Questa lampada può essere compatibile con caricatore a energia solare e USB, ed è impermeabile. Nessun inquinamento, nessun costo di elettricità, risparmio energetico ed ecologico. Senza necessità di cavi, è facile fissare le luci solari sul muro o in altri luoghi, con le viti fornite. Consigliamo a chi abita in zone piovose: nei giorni di pioggia, questi modelli possono funzionare per 4-5 notti. Buon rapporto qualità prezzo, su Amazon la luce solare Jesled la trovate a 15,99 euro