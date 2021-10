Nel corso degli ultimi anni l'evoluzione tecnologica ha favorito, tra le altre cose, anche l'utilizzo dei localizzatori gps. Si tratta di dispositivi usati ormai quotidianamente in ogni ambito, domestico e non solo.

Il dispositivo sfrutta la tecnologia gps, conosciuta come global positioning system e la sua funziona è quella di localizzare e quindi individuare la posizione esatta in cui si trova un oggetto, una persona, un animale domestico, un'automobile e così via. Fatto ciò invierà tramite sms, al proprietario del dispositivo, le coordinate della posizione e le notifiche.

Ovviamente il localizzatore gps viene utilizzato anche per altri scopi come i pedinamenti o la rilevazione della posizione di oggetti di valore. In alcuni casi viene usato addirittura come microspia e naturalmente non può mancare l'utilizzo per i nostri amici a quattro zampe.

Ecco perché abbiamo scelto di farvi una carrellata dei migliori gps per tutti gli usi, al prezzo più vantaggioso.



Zeerkeer localizzatore gps

Zeerkeer localizzatore gps è un dispositivo in grado di monitorare la posizione in tempo reale con visualizzazione automatica dei dati di localizzazione.

Il dispositivo risulta estremamente semplice da utilizzare, non è infatti richiesta alcuna installazione, dovrà semplicemente essere attaccato ad una superficie dotata di magneti, per qualche secondo, e la configurazione avverrà in maniera automatica.

Questo localizzatore inoltre invia tramite sms informazioni sulla posizione attuale dell'oggetto che vogliamo trovare, mandando le coordinate e tramite l'applicazione è possibile visualizzare la cronologia delle ultime posizioni rilevate. Necessaria la scheda sim: dovrà essere inserita al suo interno una scheda SIM, dato che il dispositivo comunica solamente attraverso messaggi e chiamate. È resistente anche all'acqua.

Degna di nota è l'autonomia dichiarata, infatti la casa madre comunica che la batteria, che è da 1000 milliamperora, può durare diversi giorni giorni e questo è un ottimo risultato perché permette di utilizzarlo per molto tempo senza doverlo ricaricare.

Salind localizzatore GPS per auto

Parliamo di un dispositivo che ha una doppia funzione, ovvero serve per tenere traccia dei percorsi affrontati con l'auto ma è utile anche come antifurto, inoltre le sue dimensioni estremamente compatte lo rendono perfetto da posizionare ovunque. Il localizzatore gps per auto comprende anche la SIM e l'installazione è veramente semplicissima, basterà iscriversi al sito indicato nelle istruzioni e in pochi minuti il dispositivo sarà pronto all'uso.

Come anticipato, il localizzatore Salind è estremamente funzionale e una volta registrato e scaricata l'applicazione si potranno impostare una serie di parametri. Per prima cosa possiamo decidere quali notifiche vogliamo ricevere sul nostro telefono, ad esempio può segnalare quando il dispositivo esce da un'area prestabilita, oppure quando la batteria sta per terminare e tante altre opzioni tra le quali scegliere. Addirittura possiamo impostare una velocità limite per far sì che, durante la guida, il dispositivo emetta un alert che indica il superamento di tale limite.

Batteria

Tractive Localizzatore GPS Cani

Un prodotto diventato ormai indispensabile per i nostri amici a quattro zampe, Tractive localizzatore gps per cani è la soluzione definitiva in caso di allontanamento del nostro amico peloso, magari durante una passeggiata nel parco o nei boschi.

Tractive localizzatore gps per cani è dotato di scheda SIM che comunica con l'applicazione dedicata, Tractive GPS, e che può essere scaricata gratuitamente su Android e iOs.

L'applicazione, facilissima da utilizzare e molto intuitiva, permette di poter vedere la posizione esatta del tuo amico a quattro zampe grazie alla tecnologia Live Tracking. Inoltre, sempre tramite applicazione, potrai impostare una determinata area nella quale il cane dovrà rimanere. Nel momento in cui l'animale dovesse uscire dai confini prestabiliti l'app ti avviserà subito attraverso una notifica.

Questo localizzatore gps per cani ha un comparto hardware di ottimo livello, è presente infatti il bluetooth, connessione alla rete 4g lte, accelerometro e luci integrate.



TKSTAR Mini GPS Trackero

TKSTAR Mini GPS Tracker è un localizzatore gps dotato di sim dati e funziona attraverso l'integrazione con una sim in quanto invia le informazioni tramite sms. Dotato ovviamente di un'applicazione dedicata e pienamente compatibile con i sistemi operativi Android e iOs.

Il centro di controllo del localizzatore gps è naturalmente la sua app, MyTKstar, che risulta fin da subito molto facile da utilizzare e con un'interfaccia semplice e ben fatta. Tramite il suo utilizzo è possibile impostare una lunga serie di parametri personalizzati, partendo ad esempio dall'attivazione della modalità geofance che sostanzialmente invia una notifica nel momento in cui una persona o un oggetto che vogliamo localizzare esce dal perimetro che abbiamo precedentemente impostato.

Da non trascurare anche il fatto che l'app tiene traccia di tutti i movimenti, memorizzando la posizione in modo tale che si possa consultare la cronologia.

La batteria garantisce un'autonomia pari a circa 200 ore in modalità standby, un risultato sicuramente interessante. In caso di utilizzo più continuo la durata della batteria è di due o tre giorni.

Invoxia Tracker GPS senza Scheda SIM



Invoxia Tracker GPS è un localizzatore che funziona senza scheda sim, adatto per individuare la posizione esatta dei propri veicoli, oggetti o persone.

Il localizzatore gps, tramite l'utilizzo dell'applicazione, invia notifiche in tempo reale nel momento in cui rileva un movimento della tua auto o se si accorge di un cambiamento dell'inclinazione della moto.

Inoltre, tramite applicazione Invoxia GPS, è possibile stabilire delle aree entro le quali oggetti o veicoli devono rimanere e se questi escono dai confini ti arriverà immediatamente un alert per avvisarti.

Grazie alla tecnologia IFTT il localizzatore sarà in grado di interagire con altre applicazioni, in poche parole potrai impostare delle sequenze personalizzate.

Questo dispositivo ha un'autonomia decisamente interessante, addirittura fino a sei mesi in modalità standby. La ricarica avviene tramite cavo micro usb in circa un'ora e mezza. Invoxia ha prodotto un localizzatore di ottima qualità, veloce e preciso.