Migliori notebook Lenovo del 2024 (recensioni e offerte)

Lenovo è uno dei maggiori produttori di dispositivi elettronici come notebook, PC, tablet, monitor e periferiche per computer. Il catalogo notebook Lenovo è talmente ampio da includere diverse linee di prodotto (ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, Legion, Yoga e ThinkBook) che si rivolgono a utenti con esigenze e budget differenti.

Se la serie Lenovo ThinkPad si rivolge a utenti business di fascia alta, la linea ThinkBook è pensata per la produttività, mentre la gamma di notebook Lenovo Legion punta al gaming. I Lenovo IdeaPad, compresi i modelli Chromebook, invece, sono i più economici. I Lenovo Yoga sono i più versatili, in quanto convertibili 2-in-1 di fascia media e alta.

I pc di questo brand sono spesso tra i modelli con il miglior rapporto qualità-prezzo e in questa guida abbiamo selezionato i migliori notebook Lenovo 2024, confrontando le caratteristiche tecniche e vedendo quali aspetti bisogna considerare per scegliere il miglior modello per le proprie esigenze.

La nostra selezione di notebook Lenovo

Scegliere il miglior notebook Lenovo non è semplice, in quanto bisogna tenere conto di tanti fattori che spesso sono soggettivi. Per uno studente potrebbe andar bene un Lenovo IdeaPad Chromebook, ma sarebbe sconsigliato per un professionista che deve curare lavori di grafica o editing.

Per la nostra selezione, abbiamo preso in esame le varie tipologie di utenti (professionisti, studenti, gamer e utenti occasionali) e le differenti fasce di prezzo per offrire un modello di riferimento a seconda delle esigenze.

Lenovo Legion PRO 5

📐 Dimensioni schermo: 16 pollici ⚖️ Peso: 2,49 kg ⚙️ CPU: Intel Core i7-12700H di 12a generazione 💿 RAM: 16 GB DDR5-SDRAM 📀 SSD: 1 TB PCIe M.2 🎧 Porte audio/video: 1 x HDMI 2.1, 1 x Jack combinato per microfono e auricolare 🔌 Porte USB: 3 x USB 3.2 Gen 1 (Tipo A), 2 x USB 3.2 Gen 2 (Tipo C), 1 x Thunderbolt 4, 1 x RJ-45 💻 Tipo Display: IPS 🎨 Risoluzione: 2560 x 1600 Pixel (WQXGA) 🔋 Autonomia batteria: Fino a 6,55 ore 🔧 Sistema Operativo: Windows 11 Home 🧑‍💻 Aggiornamenti software fino al: 2029 🛒 Prezzo: € 1,603,90

Lenovo Legion Pro5 è uno dei migliori notebook Lenovo per il gaming. I notebook da gioco sono solitamente caratterizzati da un processore potente, una scheda grafica efficiente, ampio display con alto refresh rate e design ingombrante. E Legion Pro5 non è da meno.

Il modello in questione è equipaggiato con un potente processore Intel Core i7 di 12a generazione e 16 GB di RAM DDR5, offrendo prestazioni fluide in ogni situazione di gioco. La scheda grafica NVIDIA RTX 4060 garantisce una buona resa visiva e un’esperienza fluida, in abbinata all’ampio display da 16 pollici con refresh rate a 165 Hertz e risoluzione Full-HD.

Non manca un sistema di raffreddamento avanzato che mantiene le temperature sotto controllo anche durante le sessioni di gioco prolungate. Ottima la connettività è al top con porte USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 e Type-C.

Pro Prestazioni eccellenti anche per attività intense e multitasking grazie al processore Intel e a 16 GB di RAM

Ottimo display, ideale sia per i giocatori che per i creatori di contenuti

Vasta gamma di opzioni di connettività per periferiche e display esterni Contro Il peso di 2,49 kg lo rende pesante e meno portatile rispetto ad altri notebook più leggeri

L’autonomia potrebbe non essere sufficiente per attività prolungate

Assenza di un lettore di schede integrato per trasferire i dati dalle schede di memoria in modo rapido

Lenovo Yoga Slim 7 ProX

📐 Dimensioni schermo: 14,5 pollici ⚖️ Peso: 1,45 kg ⚙️ CPU: AMD Ryzen 7 6800HS 💿 RAM: 16 GB DDR5 📀 SSD: 512 GB PCIe M.2 🎧 Porte audio/video: 1 x HDMI, 1 x Jack combinato per microfono e auricolare 🔌 Porte USB: 2 x USB 3.2 Gen 2 (Tipo C), 2 x USB 3.2 Gen 1 (Tipo A) 💻 Tipo Display: IPS 🎨 Risoluzione: 3K (3072 x 1920 pixel) 🔋 Autonomia batteria: Fino a 12 ore 🔧 Sistema Operativo: Windows 11 Home 🧑‍💻 Aggiornamenti software fino al: 2029 🛒 Prezzo: € 829,00

Lenovo Yoga Slim 7 ProX offre un equilibrio tra potenza, portabilità e qualità del display. Per questo è una ottima scelta per i professionisti creativi che lavorano con software di design grafico, editing video, programmazione e altre applicazioni che richiedono elevate prestazioni. È disponibile in varie configurazioni, ma qui è consigliato il modello basato sui processori AMD Ryzen 7 con 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB.

I punti di forza sono lo schermo da 14,5 pollici con risoluzione 3K, il peso di appena 1,45 Kg e l’autonomia fino a 12 ore. Insomma, non darà problemi per i lavori fuori casa. La connettività è completa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, porte USB-C, porte USB-A e HDMI.

Pro Prestazioni eccellenti anche per attività intense e multitasking grazie al processore AMD e a 16 GB di RAM

Display 3K da 14,5 pollici, ideale per i creatori di contenuti e lo rende compatto

Vasta gamma di opzioni di connettività per periferiche e display esterni

Design leggero e portatile, con un peso di soli 1,45 kg Contro Manca un lettore di schede integrato per trasferire rapidamente i dati dalle schede di memoria

Le prestazioni grafiche integrate potrebbero non essere sufficienti per giochi di ultima generazione o lavori grafici estremamente intensi

Le dimensioni compatte potrebbero risultare meno comode per chi preferisce schermi più grandi per lavorare o guardare contenuti multimediali

Lenovo Ideapad Slim 3

📐 Dimensioni schermo: 15.6″ ⚖️ Peso: 1.62 kg ⚙️ CPU: AMD Ryzen 5 7520U, 2nd Gen, 4 core 💿 RAM: 16 GB LPDDR5-SDRAM, 5500 MHz 📀 SSD: 512 GB PCIe 4.0 NVMe 🎧 Porte audio/video: 1 porta HDMI 1.4b 🔌 Porte USB: 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 💻 Tipo Display: IPS, antiriflesso 🎨 Risoluzione: 1920 x 1080 Pixel (Full HD) 🔋 Autonomia batteria: Fino a 11 ore 🔧 Sistema Operativo: Windows 11 Home 🧑‍💻 Aggiornamenti software fino al: Non specificato 🛒 Prezzo: € 549,99

Lenovo Ideapad Slim 3 è uno dei notebook Lenovo con il miglior rapporto qualità/prezzo. È un computer elegante e leggero con un peso di soli 1,62 kg. Un peso contenuto se consideriamo l’ampio display da 15 pollici con risoluzione Full HD. Non delude dal punto di vista delle prestazioni la cui affidabilità è garantita dal processore AMD Ryzen 5 7520U e 16 GB di RAM. Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida permette di avere fino a due ore di autonomia in più con soli 15 minuti di ricarica. Un vantaggio per chi è in mobilità.

Questo notebook Lenovo è ideale per studenti e per chi è alla ricerca di un prodotto dalle ottime prestazioni senza spendere cifre molto elevate.

Pro Ottimo equilibrio tra prestazioni e consumo energetico

Ampio display da 15,6 pollici con tecnologia antiriflesso

Buona connettività con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e porte USB 3.2 Gen 1 Type-C e Type-A

Design leggero considerando la grandezza del display Contro Manca un lettore di schede integrato, potrebbe essere scomodo per chi usa spesso schede di memoria esterne

Assenza di una scheda grafica dedicata potrebbe limitare le prestazioni in applicazioni grafiche intensive

Non dispone di retroilluminazione della tastiera, potenzialmente meno comoda in ambienti bui

Lenovo V15 G2

📐 Dimensioni schermo: 15.6″ ⚖️ Peso: 1.65 kg ⚙️ CPU: Intel Core i5-13420H, 8 core / 12 thread, fino a 4.6GHz 💿 RAM: 16 GB DDR4-3200 📀 SSD: 512 GB 🎧 Porte audio/video: 1x HDMI 1.4b, 1x Combo jack cuffie/microfono (3.5mm) 🔌 Porte USB: 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (supporta trasferimento dati, Power Delivery 3.0 e DisplayPort 1.2) 💻 Tipo Display: IPS, antiriflesso 🎨 Risoluzione: 1920 x 1080 Pixel (Full HD) 🔋 Autonomia batteria: Fino a 6 ore 🔧 Sistema Operativo: Windows 11 Professional 🧑‍💻 Aggiornamenti software fino al: Non specificato 🛒 Prezzo: € 529,00

Lenovo V15 G2 è un prodotto che si rivolge a un pubblico business, grazie anche alla presenza del firmware TPM che protegge il dispositivo da attacchi dannosi. Il prezzo contenuto lo rende ideale anche per gli studenti e per un utilizzo domestico. Le caratteristiche sono da fascia media. È disponibile sia in versione con processori Intel Core (come nel caso del modello qui consigliato) e con processori AMD. Mentre la scelta per la scheda video può essere fatta tra tecnologia integrata Intel e scheda video Nvidia. L’autonomia di questo notebook Lenovo non raggiunge i livelli di altri modelli (è di circa 6 ore).

Il modello preso in considerazione è equipaggiato con processori Intel Core i5, con 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di SSD. Nonostante la presenza di un ampio schermo da 15,6 pollici, il peso si ferma ad appena 1,65 kg.

Pro Buone prestazioni con i processori Intel e 16 GB di RAM

Ampia gamma di porte inclusa HDMI, USB-C con supporto Power Delivery e DisplayPort, ideali per connessioni esterne

Presenza di Windows 11 Professional, ottimizzato per la sicurezza e le funzionalità avanzate

Peso ridotto rispetto alle dimensione del display Contro Una sola porta USB 2.0 potrebbe essere limitante per dispositivi che richiedono trasferimenti dati più veloci

L’unità grafica integrata Intel potrebbe limitare le prestazioni in applicazioni grafiche avanzate o giochi

La tastiera non è retroilluminata, rendendola potenzialmente meno comoda in ambienti bui

Lenovo Essential V15

📐 Dimensioni schermo: 15,6 pollici ⚖️ Peso: 1,7 kg ⚙️ CPU: Intel Celeron N, 2.80 GHz 💿 RAM: 8 GB 📀 SSD: 256 GB 🎧 Porte audio/video: 1 x HDMI 2.1, 1 x Jack combinato per microfono e auricolare 🔌 Porte USB: 1x USB-C, 1x USB 3.2, 1x USB 2.0 💻 Tipo Display: TN 🎨 Risoluzione: 1920 x 1080 Pixel (Full HD) 🔋 Autonomia batteria: non specificato 🔧 Sistema Operativo: Windows 11 Home 🧑‍💻 Aggiornamenti software fino al: non specificato 🛒 Prezzo: € 319,90

Il Lenovo Essential V15 è il notebook Lenovo più economico di questa selezione. Basato sul processore Intel Celeron, è un laptop progettato per utenti che cercano un’opzione poco costosa per le esigenze informatiche di base. Con 8 GB di RAM e 256 GB di SSD, offre prestazioni sufficienti per attività quotidiane come la navigazione web, l’elaborazione di documenti e lo streaming multimediale.

Il display è un pannello Full-HD da 15,6 pollici per un peso di 1,7 kg, non proprio leggerissimo. Il laptop è caratterizzato da un design semplice ed è pensato per l’uso quotidiano. Offre una discreta gamma di porte (HDMI, USB-C, USB 3.2, Gigabit Ethernet), ma la presenza di una sola porta USB 3.2 potrebbe limitare la connessione con più periferiche in contemporanea.

Pro Prezzo accessibile, ideale per chi ha un budget limitato

Buona connettività con porte HDMI, USB-C, USB 3.2 e Gigabit Ethernet

Presenza di Windows 11 Home

Design leggero considerando la grandezza del display Contro Prestazioni del processore limitate per attività intense

L’unità grafica integrata Intel potrebbe limitare le prestazioni in applicazioni grafiche avanzate o giochi

Manca la retroilluminazione della tastiera, rendendola meno pratica in ambienti poco illuminati

Solo una porta USB 3.2, limitando l'uso simultaneo di periferiche ad alta velocità

I nostri notebook Lenovo ThinkPad preferiti

I notebook ThinkPad di Lenovo si distinguono per la loro versatilità e capacità di soddisfare esigenze diverse. Per farlo, l’azienda ha suddiviso l’intera gamma in diverse serie di notebook, che si rivolgono a precise categorie di utenti.

La serie ThinkPad T è quella di punta e accoglie notebook potenti, sicuri e portatili. La serie X, nota per i suoi modelli ultrasottili e compatti, include la linea X1, che combina leggerezza e potenza offrendo al tempo stesso autonomia e ricarica rapida. Per chi necessita di potenza estrema, la serie P offre workstation mobili con certificazione ISV, ideali per applicazioni di ingegneria e grafica avanzata. I ThinkPad Yoga, con la loro cerniera a 360 gradi, offrono la nota versatilità dei convertibili 2-in-1 per essere utilizzati in diverse modalità. La serie L, ecologica e conveniente, ma poco conosciuta, è progettata per il business con un occhio al risparmio energetico. La serie E, invece, è pensata per le piccole imprese che cercano prodotti per la produttività ma a prezzi accessibili.

Lenovo ThinkPad T14s Gen 4

📐 Dimensioni schermo: 14 pollici ⚖️ Peso: 1,25 kg ⚙️ CPU: Intel Core i5-1335U 💿 RAM: 16 GB LPDDR5X 📀 SSD: 512 GB 🎧 Porte audio/video: 1 x HDMI 2.1, 1 x Jack combinato per microfono e auricolare 🔌 Porte USB: 2x USB 3.2 Type A, 2x Thunderbolt 4 💻 Tipo Display: IPS 🎨 Risoluzione: 1920 x 1200 WUXGA 🔋 Autonomia batteria: fino a 11 ore 🔧 Sistema Operativo: Windows 11 Pro 🧑‍💻 Aggiornamenti software fino al: non specificato 🛒 Prezzo: € 1,128,27

Per chi cerca affidabilità e potenza, c’è Lenovo ThinkPad T14s Gen 4. È un prodotto che si rivolge principalmente all’utenza business. Il processore Intel Core i5 di 13a generazione, abbinato a 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, assicura prestazioni di alto livello in qualsiasi situazione. ThinkPad T14s è un notebook con display da 14 pollici, con risoluzione 1920 x 1200 pixel e grafica Intel Iris Xe integrata.

Essendo pensato per le aziende, offre tutta una serie di funzionalità avanzate per la sicurezza e la durabilità. È conforme agli standard MIL-STD 810H per la resistenza a urti, vibrazioni e condizioni ambientali estreme. Ci sono il lettore di impronte digitali, la fotocamera IR per il riconoscimento facciale e il chip TPM 2.0 per la crittografia dei dati.

Pro Design leggero e portatile con un peso di soli 1,25 kg

Ottime prestazioni del processore Intel con 16 GB di RAM

Presenza di Windows 11 Pro e funzionalità avanzate di sicurezza

Ampia connettività con 2x Thunderbolt 4, 2x USB 3.2 Type A, HDMI Contro Prezzo un po’ elevato

L’unità grafica integrata Intel potrebbe non essere adeguata per applicazioni grafiche avanzate

Manca il lettore di schede SD

Lenovo ThinkPad X13 Gen 4

📐 Dimensioni schermo: 13,3 pollici ⚖️ Peso: 1,09 kg ⚙️ CPU: Intel Core i5-1335U 💿 RAM: 16 GB LPDDR5X 📀 SSD: 512 GB 🎧 Porte audio/video: 1 x HDMI 2.1, 1 x Jack combinato per microfono e auricolare 🔌 Porte USB: 2x USB 3.2 Type A, 2x Thunderbolt 4 💻 Tipo Display: IPS 🎨 Risoluzione: 1920 x 1200 WUXGA 🔋 Autonomia batteria: fino a 11 ore 🔧 Sistema Operativo: Windows 11 Pro 🧑‍💻 Aggiornamenti software fino al: non specificato 🛒 Prezzo: € 1,128,33

Sulla stessa linea del modello precedente, c’è Lenovo X13 G4 che si differenzia principalmente per le dimensioni più compatte. In questo caso, infatti, è presente uno schermo da 13,3 pollici che riduce il peso a poco più di 1 kg, rendendolo ideale per i professionisti sempre in movimento.

La scheda tecnica si presenta ugualmente con un processore Intel Core i5 di 13a generazione, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, connettività completa e avanzate funzionalità di sicurezza.

Pro Design leggero e portatile con un peso di soli 1,09 kg

Ottime prestazioni del processore Intel con 16 GB di RAM

Presenza di Windows 11 Pro e funzionalità avanzate di sicurezza

Ampia connettività con 2x Thunderbolt 4, 2x USB 3.2 Type A, HDMI Contro Prezzo un po’ elevato

L’unità grafica integrata Intel potrebbe non essere adeguata ad applicazioni grafiche avanzate

Lo schermo da 13,3 pollici potrebbe essere troppo piccolo in alcune circostanze

Lenovo ThinkPad P14s Gen 4

📐 Dimensioni schermo: 14 pollici ⚖️ Peso: 1,34 kg ⚙️ CPU: AMD Ryzen 7 PRO 7000 Series 💿 RAM: 16 GB 📀 SSD: 512 GB 🎧 Porte audio/video: Jack combinato cuffie/microfono, HDMI 2.1, USB-C 🔌 Porte USB: USB-C 4.0, 2x USB-A 3.2 di prima generazione, USB-C 3.2 di seconda generazione 💻 Tipo Display: IPS 🎨 Risoluzione: 1920 x 1200 WUXGA 🔋 Autonomia batteria: batteria da 52.5Wh 🔧 Sistema Operativo: Windows 11 Pro 🧑‍💻 Aggiornamenti software fino al: non specificato 🛒 Prezzo: € 1,939,12

Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 con processore AMD è una delle soluzioni più complete per gli utenti professionali. Affidabilità, sicurezza, potenza e trasportabilità sono i punti di forza di questa workstation portatile targata Lenovo. Di questo modello ci sono varie versioni: dai processori Intel ai processori AMD, da display OLED a display IPS.

La sicurezza è garantita dalla suite ThinkShield, che include un chip TPM per la crittografia dei dati e un lettore di impronte digitali. È certificato da vari ISV per la massima compatibilità con software complessi come AutoCAD e SolidWorks.

Pro Design leggero e portatile con un peso di 1,34 kg

Ottime prestazioni del processore AMD con 16 GB di RAM

Presenza di Windows 11 Pro e funzionalità avanzate di sicurezza

Certificazioni ISV per software come AutoCAD e SolidWorks Contro Costo leggermente alto

Lo schermo da 13,3 pollici potrebbe essere troppo piccolo in alcune circostanze

Come scegliere il notebook Lenovo perfetto: le caratteristiche tecniche

La scelta di un nuovo notebook potrebbe rivelarsi complessa, a causa delle tante opzioni presenti sul mercato e alle tante caratteristiche da analizzare per non restare delusi. Come abbiamo visto, il catalogo Lenovo è molto ampio. Per questo, di seguito, sono elencati alcuni dei fattori da prendere in considerazione per fare la scelta giusta e acquistare il miglior notebook Lenovo per le proprie esigenze.

Processore e RAM

Il processore (CPU) e la RAM sono due componenti cruciali che determinano le prestazioni generali di un notebook. Lenovo offre una vasta gamma di processori, dai modelli Intel Core i3 per attività di base, fino agli Intel Core i7 e i9 di ultima generazione per applicazioni più esigenti come il gaming o il video editing. Sono anche disponibili modelli con processori AMD Ryzen.

La quantità di RAM influisce sulla capacità di gestire il multitasking: 8 GB di RAM sono sufficienti per l’uso quotidiano, mentre 16 GB o più sono consigliati per lavori intensivi. In altre parole, le caratteristiche della CPU e RAM danno un’idea della velocità di esecuzione del computer. Quindi, è bene valutare il caso d’uso per scegliere la configurazione più adatta.

Inoltre, se si vuole avere la possibilità di aggiornare autonomamente la RAM, bisogna verificare che non sia saldata alla scheda madre.

Memoria

La memoria di archiviazione, spesso un’unità a stato solido (SSD), influisce sulla velocità di avvio del sistema operativo e delle applicazioni. Gli SSD sono preferibili agli HDD (hard disk drive) per la loro velocità superiore. Lenovo offre notebook con SSD di varie capacità, da 256 GB a 1 TB o più, a seconda delle esigenze di archiviazione dei dati. Questo aspetto diventa prioritario soprattutto per i professionisti che hanno bisogno di conservare file di grandi dimensioni.

Chiaramente più la configurazione è completa, più aumenta il prezzo di vendita. Quindi, queste caratteristiche poi devono essere valutate anche in relazione al budget a disposizione.

Scheda video

La scheda grafica è fondamentale per i giochi, il design grafico e l’editing video. I notebook Lenovo possono essere equipaggiati con schede grafiche integrate, come Intel Iris Xe, adatte per un uso quotidiano, o con schede dedicate, come NVIDIA GeForce RTX, ideali per il gaming più spinto (per supportare i titoli AAA) e le applicazioni grafiche avanzate. Ad esempio, il Lenovo Legion Pro 5 si presenta con una buona configurazione sia per il gaming che per le attività di grafica.

Dimensioni schermo

Il catalogo Lenovo offre ampia scelta anche per quanta riguarda le dimensioni. Per chi è sempre in movimento, è preferibile un notebook Lenovo da 13 pollici. Per chi ha bisogno di molto spazio per lavorare e pensa di farne un uso prevalentemente da scrivania, le opzioni migliori sono i notebook Lenovo da 17 pollici. Nel mezzo, ci sono i notebook Lenovo da 14 e 15 pollici che offrono un buon equilibrio tra portabilità e spazio di visualizzazione.

Da non trascurare è anche la risoluzione: una risoluzione Full HD (1920 x 1080) è standard, mentre risoluzioni superiori come 4K (3840 x 2160 pixel) offrono una qualità d’immagine superiore e potrebbe essere indispensabile per lavori di grafica.

Connettività

La connettività è un altro aspetto essenziale. Il numero e la tipologia di porte a disposizione variano a seconda dei modelli. I notebook Lenovo sono dotati di diverse porte, tra cui USB-A, USB-C, HDMI e Thunderbolt. Ognuna con specifiche funzioni e velocità di trasferimento.

Le porte USB-A sono ideali per collegare periferiche tradizionali come mouse e tastiere, mentre le USB-C sono utili per trasferire dati, collegare display esterni e ricaricare il notebook. Le porte HDMI permettono di collegare monitor esterni o televisori, ideale per presentazioni e gaming su schermi più grandi. Le porte Thunderbolt offrono velocità di trasferimento dati elevate e la possibilità di collegare più dispositivi, necessarie per i professionisti.

La connettività riguarda anche la connessione a Internet. Le porte Ethernet garantiscono una connessione Internet cablata stabile e veloce, essenziale per chi lavora in ambienti con Wi-Fi non ottimale o per attività intensive come il gaming online.

Batteria

La durata della batteria è fondamentale per chi utilizza il notebook in movimento. In realtà, è difficile valutare precisamente questo aspetto poiché l’autonomia dipende dalle caratteristiche tecniche del dispositivo e dal tipo di utilizzo che se ne fa. Bisogna far affidamento ai dati indicati dal produttore e magari approfondire leggendo le recensioni degli esperti, che ne hanno testato le capacità in casi di utilizzo reale.

I notebook Lenovo offrono un’autonomia che può oscillare tra 6 e 12 ore, a seconda dell’uso e del modello.

Altre caratteristiche

Altre caratteristiche da considerare includono la qualità della tastiera e del touchpad, la presenza di funzionalità di sicurezza come il lettore di impronte digitali e le opzioni di raffreddamento avanzate per evitare che il notebook si surriscaldi durante attività intense e – di conseguenza – assicurare che mantenga alte le prestazioni anche sotto carichi pesanti, come le sessioni di gaming.

Prezzo

Il prezzo è forse il primo fattore da definire prima di iniziare a valutare l’acquisto di un notebook Lenovo. Per fortuna, il catalogo Lenovo è talmente ampio da riuscire a coprire tutte le fasce di prezzo. La fascia economica è presidiata dai Chromebook Lenovo ma anche dai modelli della linea IdeaPad, che possono arrivare fino alla fascia medio-alta che vede la presenza anche dei convertibili, dei Lenovo ThinkPad e ThinkBook. Queste ultime due linee, in realtà, trovano poi la loro massima espressione nella fascia alta e premium.

Per ogni modello, poi, la scelta della configurazione lo renderà più o meno economico.

Conclusioni

Come abbiamo visto, Lenovo offre una gamma di modelli talmente ampia che è impossibile non riuscire a trovare il miglior notebook per le proprie esigenze. Dalle prestazioni elevate dei modelli Legion ideali per il gaming alla versatilità dei modelli Yoga, passando per l’affidabilità dei ThinkPad per gli utenti business.

Prima di effettuare una scelta d’acquisto, è sempre consigliabile definire il proprio budget e le proprie esigenze in ordine di priorità per riuscire a identificare il miglior notebook Lenovo da acquistare.

Domande frequenti sui notebook Lenovo È meglio un notebook HP o un Lenovo? La scelta tra HP e Lenovo dipende dalle esigenze personali. Il consiglio è di confrontare le caratteristiche tecniche dei modelli selezionati e capire qual è più adatto ai casi d’uso. In generale, per la fascia alta, i notebook Lenovo offrono una maggiore qualità e affidabilità. Qual è il notebook Lenovo più potente? I notebook Lenovo Legion per il gaming sono tra i più potenti. Al momento, tra i modelli più potenti c’è Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4, progettato per fornire prestazioni elevate e orientato verso utenti professionali e creativi che richiedono potenza computazionale avanzata. Quanto dura un computer Lenovo? La durata di un computer Lenovo dipende dall’uso, dalla cura e dalla qualità della costruzione. In media, un computer Lenovo può durare dai 3 ai 5 anni. Chi produce Lenovo? I computer Lenovo sono prodotti dalla multinazionale cinese Lenovo Group Limited, con sede a Pechino dove è stata fondata nel 1984. Cosa vuol dire ThinkPad? ThinkPad è il nome della linea di notebook premium prodotti da Lenovo, caratterizzati da un design resistente e di qualità e funzioni di sicurezza.