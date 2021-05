Le videochiamate oggi rappresentano una componente sempre più importante per lo svolgimento delle nostre attività, siano esse legate al lavoro, alla formazione o al tempo libero. Perché la qualità di questi collegamenti video via web sia soddisfacente e l’esperienza gratificante è necessaria però una webcam HD, dotata quindi di requisiti tecnici capaci di soddisfare appieno le esigenze più varie. Sebbene i nostri notebook infatti siano dotati di webcam integrate è doveroso constatare come raramente esse siano capaci di raggiungere prestazioni ad alta definizione: la conseguenza è dunque una bassa risoluzione del video.

Scegli la migliore webcam HD: scopri in questa guida la webcam HD più adatta alle tue esigenze e acquistala al prezzo più basso disponibile.

Logitech C922

Logitech C922: è una webcam Full HD con una risoluzione massima di 1080p/30 fps o 720p/60 fps. Vi consentirà trasmissioni in diretta su canali come Twitch o YouTube con una qualità dell’immagine ineccepibile. Per fare questo potrete settare la webcam a seconda delle vostre esigenze prediligendo la nitidezza dell’immagine con 1080p a 30 FPS o la fluidità del movimento grazie ai 720p a 60 FPS, mentre i 78° di campo visivo assicurano una discreta ampiezza di immagine. La webcam HD C922 è dotata di due microfoni stereo ed è in grado di acquisire e riprodurre i suoni dell’ambiente senza fastidiosi rumori di fondo creando un audio realistico e fedele. Ampia la compatibilità con tutti i sistemi operativi attualmente in uso.

Aukey Webcam Full HD

Aukey Webcam Full HD: grazie ai suoi 1080p e 30FPS garantisce infatti una buona qualità dei video con registrazione e diretta streaming. Ha messa a fuoco fissa, che mantiene con oggetti fino a una distanza di 3 metri. L’angolo di visuale è di 75°, e si rivela comodo per video in primo piano con due persone inquadrate.

Ha un microfono mono integrato, situato nella parte posteriore del dispositivo, in una posizione non proprio ideale, ma comunque efficace. Facile da installare grazie a un cavo USB in dotazione molto lungo è dotata di un indicatore luminoso a Led che segnala quando la webcam è attiva. La clip di fissaggio è molto comoda e consente a questa webcam HD di essere all’occorrenza poggiata su un piano senza l’esigenza di ulteriori sostegni.

Logitech B525

La Logitech B525 è ottima per le riunioni, infatti questa è dotata di volto luminoso, immagine nitida e focalizzata esclusivamente sulla persona sono condizioni necessarie per essere efficaci e ben disporre il proprio interlocutore.

La B525 è strutturata per esaltare questi aspetti. Grazie alla risoluzione video Full HD 1080p a 30 fotogrammi al secondo, offre immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. La messa a fuoco automatica consente precisione di dettagli vicini fino a 10 cm dall’obiettivo. Espressamente pensata per piattaforme professionali come Skype for Business o Cisco Jabber può essere comodamente utilizzata anche con LifeSize Cloud, Vidyo e Zoom. Il microfono integrato omnidirezionale garantisce chiarezza della voce e velocità di risposta, ed evita così fastidiosi fuori sincrono.

Infine una piccola nota di merito per quanto riguarda la struttura: questa piccola webcam HD può ruotare a 360° e può essere ripiegata facilmente su se stessa per essere riposta in borsa, proteggendo in questo modo l’obiettivo da graffi e polvere.

ieGeek

La webcam HD ieGeekè dotata di una risoluzione Full HD 1080p perfetta per lo streaming, per le video chiamate informali o di lavoro. La webcam HD ieGeek consente immagini nitide mentre 30 FPS garantiscono video e riunioni su Skype, Zoom, FaceTime, Facebook, YouTube fluide e senza interruzioni. L’angolo di ripresa di ben 90° consente poi un’ampia visuale, aspetto che la rende particolarmente adatta a meetings e riunioni. Questa webcam HD è compatibile sia con Windows che con Mac OS e può essere utilizzata anche sulla Smart TV.

Yaature Full HD

Yaature Full HD:è una webcam davvero interessante e dotata di caratteristiche che ci spingono a considerarla la miglior webcam HD economica. Originale nel design, garantisce video ad alta definizione a 720p e 30 FPS. Grazie all’obiettivo composto da 6 elementi con lente in vetro questa webcam HD economica assicura immagini nitide e precise. È veloce nella messa a fuoco automatica e nella correzione della luce, due elementi che insieme all’auto bilanciamento del bianco e correzione automatica dei colori restituiscono sul video del PC immagini chiare e brillanti in qualunque situazione.

Davvero ben studiata la clip di fissaggio che può ruotare orizzontalmente di 360° e ha un’inclinazione di 90°.