La telecamera wireless da interno è utile per chi vuole avere un impianto di monitoraggio della propria abitazione o piccolo negozio in completa libertà controllando quello che sta accadendo tramite smartphone. E’ possibile controllare in qualsiasi momento l’interno o l’esterno delle proprie mura domestiche senza dover per forza trovarsi nei paraggi. Abbiamo selezionato qui le telecamere migliori per interni, tutte wifi.

D-Link DCS-8600LH

D-Link DCS-8600LH ha un sensore fotografico ad alta qualità, uno zoom digitale 4x ed è dotata di visione notturna fino a 7 metri di distanza con risoluzione FullHD. La D LInk IP camera DCS-8600LH, grazie alla certificazione IP65 è resistente all’acqua ed alla polvere. La IP camera D-Link è dotata di un sistema per il rilevamento del movimento e del rumore automatico che una volta attivato invia una notifica all’utente. Compatibile con Alexa.

Ezviz C6TC

Ezviz C6TC: questa telecamera wifi ha un sensore da 2 Megapixel che permette di registrare ad una risoluzione di 1080p e di vedere anche nelle ore più buie con il sensore ad infrarossi. Grazie all’audio bidirezionale è possibile mettersi in contatto con le persone che stanno dentro la casa magari per rassicurarle ed incoraggiarle. Le videocamere Ezviz sono attente alla privacy degli utenti, anche questa C6TC permette il mascheramento delle immagini. Con il sistema motorizzato, è possibile monitorare i movimenti in maniera automatica, la telecamera wireless segue il soggetto intruso quando si muove.

Ezviz Wi-Fi C1C

Ezviz Wi-Fi C1C ha un’installazione davvero semplice e molto veloce. Questo prodotto è dotato di sensore con risoluzione a 1080p capace di registrare anche in notturna fino a 10 metri di distanza grazie anche al LED ad infrarossi.

Quando la telecamera noterà un movimento sospetto verrà mandata una notifica all’app in modo da avere sotto controllo la situazione.

Victure PC650

Victure PC650 è di facile installazione e supporta il Wi-Fi a 2.4 e 5 GHz. Questa telecamera da interni wifi permette di registrare il video su cloud o su memoria esterna in maniera criptata. La telecamera da interno Victure è in grado di monitorare i movimenti e inviare notifiche all’utente tramite app, in modo da avere un pieno controllo di ciò che accade all’interno della nostra abitazione. Questa telecamera interna di Victure è dotata anche di audio bidirezionale e sensore a 1080p con LED ad infrarossi per la visione notturna.