Avere a disposizione penne touch da utilizzare con i propri smartphone e tablet è davvero utile al giorno d’oggi. Tutti ormai siamo abituati ad interagire con i nostri dispositivi facendo affidamento sulle dita delle mani ma, senza dubbio, uno strumento di input ancora più preciso ed efficace agevolerebbe di molto alcune operazioni. Tranquillo, non dovrai spendere una fortuna per portare a casa una penna touch che sappia darti soddisfazione: anche i modelli più economici si rivelano estremamente utili per tale scopo. Sarai tu a scegliere, in base alle tue esigenze ed alle aspettative che riponi in un simile accessorio, compatibilmente con quella che sarà la sua precisa destinazione d’uso.

Penna touch ILamourCar

Prezzo estremamente contenuto per una delle più richieste penne touch disponibili sul mercato. L’estremità in gomma morbida protegge lo schermo del dispositivo dai graffi ed assicura una risposta molto più rapida ed efficace rispetto a quella che otterresti con il dito. Corpo in alluminio e dimensioni compatte per riporla ovunque, anche in tasca, e tenerla sempre te.

Stylus touch WOEOA

Penna touch molto particolare, assieme a cui riceverai anche un apposito guanto che ti permetterà di poggiare il palmo della mano sul display senza il rischio che quest’ultima venga rilevata. Scrittura comoda e veloce, oltre che precisa in virtù del disco trasparente che circonda la punta per garantire un tratto continuo e senza errori. La stylus è molto reattiva: ti sembrerà di utilizzare una penna tradizionale.

Penna Touch HOTLIFE

Un modello consigliatissimo per tutte le tipologie di iPad. La penna è dotata di ingresso USB-C per la ricarica veloce e possiede una sottile punta in gomma POM da 1,5 mm con conducibilità. Nessuna interferenza poggiando la mano sullo schermo del tablet. Stiamo parlando di un prodotto impermeabile e solido. Non occorre abbinarla tramite Bluetooth. In confezione troverai anche quattro puntine aggiuntive.

Penna touch Riontto

La particolarità di questa penna touch consiste nel mettere a disposizione una punta in fibra per ogni estremità, più sottile per scrivere o disegnare e più grande per giocare o navigare sul web. Nella confezione ci saranno anche 20 puntine di ricambio (10 per lato). Dimensioni e peso minimi. Funziona istantaneamente e non necessita di alcuna ricarica. Perfetta per ogni smartphone o tablet, sia Android che iOS.

Penna touch JOOEYKO

Un altro modello molto apprezzato dai possessori di iPad. Il tratto di questa penna touch viene immediatamente riconosciuto anche poggiando il palmo della mano sul display. La batteria interna può essere ricaricata tramite USB-C. Tratto preciso e continuo, ideale per attività di precisione. Una delle poche unità ad essere sensibile all’inclinazione della punta. In confezione troverai anche due puntine di ricambio.